CONFINI   di Nimrod Danishman

NIMROD DANISHMAN

Regista teatrale, drammaturgo e insegnante, cofondatore e direttore esecutivo dell’Ha’Meshulash Theatre – il teatro LGBTQ di Tel Aviv – e vincitore del Premio Shulamit Aloni del 2021. Dopo essersi laureato con lode ha scritto e diretto la sua prima opera “BORDERS” al Teatro Tzavta (2018). Lo spettacolo è stato prodotto a New York, Londra e Würzburg e ha ricevuto la nomination come migliore opera teatrale al New York Summer Festival. Ha diretto il cortometraggio “Woman to Woman” di Roey Maliach Rashef al Playwrights Project (2018), co-regista dello spettacolo “More than that we are not” di Gal Chepsky a Tzavta (2019) ed è ideatore dello spettacolo documentario “For Real – Podcast teatrale” al Tamune Theatre (2019). Nel 2021, ha scritto e diretto la sua seconda opera, “A Last Night in Rome” al Teatro Ha’Meshulash, e ha diretto la tragedia “The Child Dream” di Hanoch Levin alla Goodman, la scuola di recitazione nel Negevl.

SPAZIO DIAMANTE

Via Prenestina, 230/B 00176 Roma RM

Venerdì ore 21.30, sabato ore 21, domenica ore 18.30

Lo Spazio Diamante propone il Biglietto Flessibile: tre soluzioni per permettere a chiunque di venire a Teatro

Biglietto Supporter – € 19 – Biglietto Standard – € 15 – Biglietto Agevolato – €12

Durata: 90 minuti