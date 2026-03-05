|
DANIELE ALAN CARTER | CLAUDIO CAMMISA
CONFINI
di Nimrod Danishman
Musiche originali eseguite dal vivo Luigi Mas
regia ENRICO MARIA LAMANNA
SPAZIO DIAMANTE (sala white)
6-8 marzo
Boaz e George si conoscono sull’applicazione Grindr. Sono solo a 20 km di distanza eppure non possono incontrarsi. Il primo, infatti, è israeliano mentre il secondo è libanese: vivono in paesi nemici separati da una recinzione sulla linea di confine. Nonostante l’impossibilità della relazione i due ragazzi continuano a parlare in chat e i loro incontri virtuali creano in un’area liminale che non tiene conto della politica, della guerra e della diversità delle culture. Sono entrambi attratti l’uno dall’altro e per questo decidono di incontrarsi a Berlino, vista come “un’isola di pace” in un mondo di guerre. La tensione tra i due paesi, tuttavia, si accende ed i due ragazzi saranno costretti a prendere decisioni molto difficili.
NIMROD DANISHMAN
SPAZIO DIAMANTE
Durata: 90 minuti