FONDAZIONE ARENA CELEBRA IL FEMMINILE. FINE SETTIMANA DI SPETTACOLI PER GRANDI E PICCINI

Un fine settimana al femminile. Fondazione Arena propone due spettacoli diversi e avvincenti, entrambi in Sala Filarmonica (via Roma 1).

Sabato 7 marzo, alle ore 15.30, per la rassegna Musica in Famiglia andrà in scena Mignolina, fiaba musicale di Sara Silingardi per voce recitante, arpe e percussioni dalla celebre fiaba di Hans Christian Andersen. Un grande libro illustrato ci racconterà la storia di una piccola bambina dal forte carattere e buoni sentimenti, che affronta una natura tanto suggestiva quanto misteriosa. Ben quattro arpe accompagneranno i piccoli spettatori in questa magica avventura fatta di musica, immagini e fantasia: Michela Anselmi, Virginia Salvatore, Silvia Solfa e Maddalena Vanoni. L’autrice sarà anche voce recitante e percussionista. Lo spettacolo, della durata di un’ora circa, è parte del programma Arena Young di Fondazione Arena, consigliato per un pubblico di almeno 3 anni d’età e per tutte le famiglie accompagnatrici. Biglietti interi a 10 euro, ridotto under14 a 5 euro, acquistabili online sul sito arena.it e nelle biglietterie dell’Arena di Verona. La rassegna Musica in Famiglia proseguirà il 18 aprile con il format Opera in giallo, con un’indagine interattiva sui delitti dell’opera Pagliacci.

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Orchestra di Fondazione Arena terrà un concerto straordinario in Sala Filarmonica, alle ore 15.30. In programma due capolavori di Mozart, con due interpreti italiane, entrambe al debutto veronese, come direttrice e violino solista. Roberta Peroni, direttrice e compositrice, barese di nascita e di prestigiosa formazione internazionale, è fra le più interessanti e attive voci della scena musicale italiana di oggi, nonché fondatrice di ensemble musicali. Sarà sul podio dell’Orchestra areniana per la Sinfonia n. 40 K550 di Mozart, gemma dell’inquietudine sospesa tra classicismo e romanticismo, celeberrima ma assente da quattordici anni dalla programmazione di Fondazione Arena. Quindi, toccherà al giovanile e virtuosistico Concerto n. 4 in Re maggiore per violino e orchestra K218 con la richiesta solista Clarissa Bevilacqua, giovane vincitrice di numerosi premi internazionali e già impegnata in concerti e progetti discografici su tre continenti. Biglietti a 10 euro, ridotti under30 e over65 a 5 euro.