Teatro Ristori – Verona

MENTRE ALCUNI APPUNTAMENTI SONO GIÀ SOLD OUT, IL TEATRO RISTORI PROSEGUE LA STAGIONE OLTRE IL RISTORI BAROQUE FESTIVAL, CON DANZA, SERATE D'AUTORE E L'ULTIMO SPETTACOLO PER FAMIGLIE

La morte e la fanciulla – Giovedì 5 marzo, ore 20:30 Un dialogo serrato tra corpo e musica, tra fragilità e resistenza. La coreografia di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni si confronta con il celebre Quartetto in re minore di Franz Schubert, eseguito dal vivo dal Quartetto de I Virtuosi Italiani.

La danza attraversa il tema del limite, del tempo e della trasformazione, dando forma a un confronto potente tra vita e fine, luce e ombra. Un lavoro che unisce intensità fisica e profondità simbolica, capace di parlare al presente attraverso un grande capolavoro del repertorio romantico. ➡ Introduzione allo spettacolo a cura di Emanuele Masi con la partecipazione degli artisti Michele Abbondanza, Antonella Bertoni e Alberto Martini, alle ore 19.30 nel Foyer del Teatro (2° piano), con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. SCOPRI DI PIÙ Per le famiglie

Trunkerumpampumpera – Domenica 15 marzo, ore 17:00 Cinque gatti, una lingua inventata e un viaggio che si costruisce insieme. Trunkerumpampumpera racconta – solo attraverso i suoni – l’avventura di Frimiao, Rumao, Harmumamao, Cinkomao e Auallamiao, diretti verso una meta speciale. Un percorso interculturale fatto di collaborazione, piccole tensioni e ritrovata armonia, dove il pubblico è chiamato a partecipare, cantare e lasciarsi coinvolgere. In scena l’Orchestra La Rejouissance, il Garilli Sound Project e l’Orchestra Nazionale delle Maestre e dei Maestri, con la narrazione di Alessia Canducci, su musiche originali di Elisabetta Garilli. Un’esperienza di musica dal vivo che mette al centro comunità, inclusione e ascolto condiviso. SCOPRI DI PIÙ Danza

Area Jeune Ballet – Genève – Martedì 31 marzo, ore 20:30 Una serata di danza contemporanea intensa e originale con Area Jeune Ballet – Genève, giovane compagnia internazionale che porta a Verona un trittico di creazioni firmate da Ken Ossola, Gil Carlos Harush ed Erion Kruja. Tre linguaggi coreografici diversi si intrecciano in un unico percorso scenico che esplora movimento, emozione e relazioni umane attraverso il corpo. Un’esperienza di grande energia, precisione tecnica e profondità espressiva, pensata per chi ama la danza contemporanea e per chi desidera lasciarsi attraversare da una visione artistica dinamica e sorprendente. ➡ Introduzione allo spettacolo a cura di Maria Luisa Buzzi, alle ore 19.30 nel Foyer del Teatro (2° piano), con ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. SCOPRI DI PIÙ Serate d’autore

“Notti” da Le notti bianche di Dostoevskij – Mercoledì 1 aprile, ore 20:30 Può Le notti bianche parlare ancora al presente? Da questo interrogativo nasce uno spettacolo dalla forte tensione visionaria, che intreccia teatro, video e video live in un dialogo continuo tra parola, immagine e realtà. Partendo dal racconto di Dostoevskij e attraversando le riflessioni di Zygmunt Bauman sull’“amore liquido”, la performance esplora la fragilità delle relazioni contemporanee, tra desiderio di libertà e bisogno di legame. In scena tre attori-autori danno vita a una narrazione che si sdoppia e si moltiplica, generando nuove domande sull’amore, sulla memoria e sull’identità nel nostro tempo. Lo spettacolo è una produzione SlowMachine realizzata con il sostegno di Fondazione Teatri delle Dolomiti, FUNDER 35, Fondazione Cariverona. SCOPRI DI PIÙ