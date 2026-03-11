Les Étoiles 2026, il Galà dell’amore arriva a Roma

All’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia, il 20 e il 21 marzo

Les Étoiles 2026

si trasforma nel Galà dell’amore: l’irrinunciabile galà di danza a cura di Daniele Cipriani festeggia la sua 21esima edizione a Roma con una doppia data, venerdì 20 (ore 21) e il 21 marzo (ore 17.00), all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Diventato nell’arco di pochi anni uno appuntamenti più attesi del mondo del balletto Les Étoiles celebra quest’anno l’amore che sboccia attraverso la danza: sul palco, nel Gala dell’amore e delle coppie innamorate, ben quattro coppie partner non solo sulla scena, ma anche nella vita, compagni che condividono la stessa passione e gli stessi sacrifici per declinare il loro amore in splendidi pas de deux.

Fra i protagonisti della nuova edizione la coppia formata da Tiler Peck e Roman Mejia, entrambi principal al New York City Ballet: lei, stella inarrivabile dello stile di George Balanchine, lui stella in ascesa. Insieme danzeranno il balanchiniano Tschaikovsky Pas de Deux e l’acrobatico passo a due da Herman Schmerman di William Forsythe su musica elettronica di Thom Willems con costumi Versace.

Spazio poi alla coppia formata da Matthew Golding, già principal del Royal Ballet di Londra, e l’étoile internazionale Lucia Lacarra, già al Ballet National de Marseille, al San Francisco Ballet, al Bayerisches Staatsballett, che interpreteranno il romantico Snow Storm di Yuri Possokhov su musica di Georgy Sviridov e il rarefatto Borealis di Golding su musica di Max Richter.

Tradizione di Les Étoiles è svelare l’ Étoiles a sorpresa solo a ridosso dell’evento, ma quest’anno il mistero è già stato svelato: saliranno sul palco anche Vadim Muntagirov e Fumi Kaneko, neo sposi convolati a nozze solo da pochissimi giorni, ma affamatissima coppia artistica alla Royal Opera House di Londra. A Roma interpretano un grande classico, lo struggente passo a due tratto dall’immortale Giselle e il raffinatissimo Grand Pas Classique di Victor Gsovsky sulla musica di Daniel-François Auber, elegante e raffinato come sono loro, un ricco e intricato ricamo in danza.

Confermata la presenza, ormai consolidata dei “poeti della danza” la coppia formata da Sasha Riva e Simone Repele (Riva & Repele, Ginevra), coreografi residenti della Daniele Cipriani Entertainment, che a Roma proporranno un’inedita versione del passo a due del “Cigno Bianco” di Ciaikovsky: The White Pas de Deux, una coreografia che racconta il periodo “bianco” della vita, la vecchiaia, che ci rende più consapevoli delle proprie fragilità oltre alla prima assoluta ispirata al Don Chisciotte. Fra gli altri protagonisti Bleuenn Battistoni e Andrea Sarri dell’Opéra de Paris, Sergio Bernal della Sergio Bernal Dance Company, España. Biglietti da 38 euro.