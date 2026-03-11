Canzoni, storie ed emozioni da vivere insieme La voce inconfondibile del cantautore che ha firmato

brani indimenticabili della musica italiana Un artista capace di attraversare le generazioni MARCO MASINI

primo nome di

Mont’Alfonso sotto le stelle 2026

Musica, teatro e letteratura in antiche fortezze e

scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane Domenica 16 agosto 2026 – ore 21,15

Fortezza di Mont’Alfonso – Castelnuovo di Garfagnana (Lucca)



È Marco Masini il primo nome di Mont’Alfonso sotto le stelle 2026, il festival che ogni estate anima antiche fortezze e scenari naturali della Garfagnana e delle Alpi Apuane con un ricco programma di concerti, spettacoli e incontri. Marco Masini sarà in concerto domenica 16 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), una data organizzata in collaborazione con LEG Live Emotion Group.

Dopo il successo al Festival di Sanremo 2026 con il brano presentato insieme a Fedez “Male Necessario” e l’uscita il 6 marzo del suo ultimo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto / BMG), MARCO MASINI torna ad emozionare il suo pubblico dal vivo con “MARCO MASINI – LIVE 2026”.

Inizio ore 21,15. I biglietti – posti numerati da 36 a 76 euro – saranno disponibili in presale per il fanclub dalle ore 18 di martedì 10 marzo. Prevendite generali al via dalle ore 11 di mercoledì 11 marzo sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101), nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/ punti-vendita – tel. 055.210804) e a breve alla Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana, dove sarà possibile acquistare (anche a distanza con bonifico bancario) i biglietti riservati a persone con disabilità. Info www.festivalmontalfonso.it.

Marco Masini, oltre alle canzoni indimenticabili che sono entrate a far parte della storia della musica italiana in questi oltre 35 anni di carriera, presenterà per la prima volta sul palcoscenico anche alcuni brani estratti dall’ultimo progetto discografico “PERFETTO IMPERFETTO” (Momy Records, Concerto / BMG), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini (Press Kit) e disponibile in digitale (https://marcomasini.lnk.to/ perfettoimperfetto), in CD e, dal 24 aprile, in vinile.

È disponibile in rotazione radiofonica “E poi ti ho visto cadere” (https://marcomasini.lnk.to/ tihovistocadere), brano che ha anticipato l’album scritto e composto da Cesare Chiodo, Antonio Iammarino, Marco Masini e Simone Zampieri.

Fanno parte della tracklist dei formati fisici dell’album sia “Male Necessario” (Fedez, Marco Masini), brano con cui Fedez & Masini hanno partecipato al 76° Festival di Sanremo conquistando il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, sia “Bella Stronza” (Fedez, Marco Masini, FT Kings), versione personale e contemporanea di un brano già iconico della musica italiana che nella scorsa edizione del Festival ha conquistato il terzo posto nella serata dei duetti.

Birindelli Auto è automotive partner del tour di Marco Masini



www.marcomasini.it | INSTAGRAM | FACEBOOK | SPOTIFY | APPLE MUSIC | YOUTUBE

MARCO MASINI. Nato a Firenze il 18 settembre 1964, eredita la passione per la musica dalla famiglia della madre, dimostrando già da piccolo un certo talento nel suonare e comporre a orecchio. Nel 1986, grazie a Roberto Rosati, conosce prima Beppe Dati e poi Giancarlo Bigazzi e con questi comincia a lavorare ad alcune colonne sonore, esegue la voce guida di “Si può dare di più” (del trio Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi), è concertista dal vivo nella tournée di Umberto Tozzi e in quella di Raf.

Nel 1990, 36 anni fa, la svolta: Bigazzi decide di produrlo facendolo partecipare al Festival di Sanremo con “Disperato”, brano scritto dall’artista insieme a Giancarlo Bigazzi e Beppe Dati che vince la 40ª edizione del Festival nella sezione Novità e il Premio della Critica Mia Martini, sempre nella sezione dedicata agli esordienti. Il singolo ottiene un ottimo riscontro di pubblico e alla quale segue la pubblicazione dell’album di debutto “Marco Masini” che vende più di 800.000 copie e include, oltre a “Disperato”, “Ci vorrebbe il mare”, romantica poesia in musica con cui calca il palco del Festivalbar 1990.

In questi oltre 35 anni di carriera sono tanti i brani il cui successo è andato di pari passo con il rafforzarsi del legame instaurato con il suo pubblico, canzoni indimenticabili come “Perché lo fai” (3° posto al Festival di Sanremo nel 1991), “Cenerentola Innamorata”, “Vaffanculo”, “T’innamorerai”, “Bella Stronza”, “L’uomo volante” (1° posto al Festival di Sanremo nel 2004) e tante altre.

Nel tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare’’ – che nel 2025 ha celebrato, oltre ai suoi 35 anni di carriera, i 35 anni dall’album di debutto “Marco Masini” e i 30 anni dall’album “Il Cielo della Vergine” – il cantautore e cantastorie ha portato sul palcoscenico i brani che sono diventati amatissimi classici della musica italiana e quelli estratti dall’album “10 Amori” (Momy Records, Concerto Music/ BMG, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini), pubblicato nell’ottobre 2024.

Tra il 24 e il 28 marzo partecipa insieme a Fedez alla 76edima edizione del Festival di Sanremo con “MALE NECESSARIO” (Fedez, Marco Masini), brano che si aggiudica il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Il 6 marzo è uscito in digitale e in cd (e il 24 aprile sarà disponibile in vinile) il nuovo progetto discografico “Perfetto Imperfetto” (Momy Records, Concerto Music / BMG, https://marcomasini.lnk.to/ perfettoimperfetto), prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini e anticipato dal brano – disponibile in rotazione radiofonica – “E poi ti ho visto cadere”.

A partire da luglio al via “MARCO MASINI – LIVE 2026”, tour prodotto e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music.

MONT’ALFONSO SOTTO LE STELLE – Giunto alla settima edizione, Mont’Alfonso sotto le stelle si conferma tra le gemme dell’estate toscana, incastonato in un paesaggio che incanta gli amanti dei sentieri, delle vette silenziose e della natura incontaminata. Il festival nasce dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco regionale delle Alpi Apuane, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG, Leg e Amandla Productions, con il patrocinio della Provincia di Lucca, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione Banca del Monte di Lucca. Con il supporto delle associazioni del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile di Castelnuovo di Garfagnana, del Gruppo Volontari Fortezza delle Verrucole, della Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana e degli Autieri d’Italia – Sezione Garfagnana, a cui è affidato anche il punto ristoro della Fortezza di Mont’Alfonso.

Info



www.festivalmontalfonso.it

www.turismo.garfagnana.eu

www.castelnuovogarfagnana.org



Biglietti Marco Masini

Primo settore 70 euro

Secondo settore 62 euro

Terzo settore 55 euro

Quarto settore 46 euro

Quino settore 36 euro

Prevendite

Sul sito ufficiale www.festivalmontalfonso.it, su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana. Nei prossimi giorni, le prevendite saranno disponibili anche presso gli uffici della Pro Loco a Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007).

Disabilità

Le persone con disabilità possono acquistare un biglietto specifico al prezzo più basso previsto per l’evento ed entrare con un accompagnatore gratuito. I biglietti sono reperibili esclusivamente presso il punto vendita Pro Loco di Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana (piazza delle Erbe, tel. 0583 641007). È possibile acquistare il biglietto riservato anche a distanza, tramite bonifico bancario.