TWICE UPON…

di Luciano Berio

Sabato 14 marzo 2026 ore 16 e alle ore 20

Teatro Comunale di Ferrara

Prima della prima

Sabato 14 marzo ore 19

Ridotto del Teatro

Twice Upon…: l’avanguardia di Berio e la creatività dei bambini

Un progetto visionario, raramente eseguito, che unisce l’avanguardia musicale del Novecento alla spontaneità dell’infanzia. Concepita come un “teatro senza parole”, l’opera è un’esperienza immersiva in cui sei gruppi di bambini, senza preparazione pregressa, esplorano il suono sotto la guida di musicisti professionisti. I bambini utilizzano strumenti accordati e non, la voce e le percussioni corporee, trasformando il palcoscenico in un laboratorio vivo di sperimentazione e socializzazione. L’evento celebra l’arte come avventura collettiva, dimostrando il potere inclusivo della musica di unire generazioni.

