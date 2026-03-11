EventoFerrara

TWICE UPON… di Luciano Berio

Redazione
Redazione
55

Sabato 14 marzo ore 19

TWICE UPON…

di Luciano Berio

Sabato 14 marzo 2026 ore 16 e alle ore 20

Teatro Comunale di Ferrara

Prima della prima

Sabato 14 marzo ore 19

Ridotto del Teatro

 

Twice Upon…: l’avanguardia di Berio e la creatività dei bambini

Un progetto visionario, raramente eseguito, che unisce l’avanguardia musicale del Novecento alla spontaneità dell’infanzia. Concepita come un “teatro senza parole”, l’opera è un’esperienza immersiva in cui sei gruppi di bambini, senza preparazione pregressa, esplorano il suono sotto la guida di musicisti professionisti. I bambini utilizzano strumenti accordati e non, la voce e le percussioni corporee, trasformando il palcoscenico in un laboratorio vivo di sperimentazione e socializzazione. L’evento celebra l’arte come avventura collettiva, dimostrando il potere inclusivo della musica di unire generazioni.

-> Nel comunicato in allegato informazioni più approfondite sullo spettacolo Twice upon…

Biglietteria

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato: ore 10-13 e 16 -19;
Giovedì: 10 – 13 | Domenica: 10-13 e 15-17
tel 0532 202675 | fax 0532 206007
biglietteria@teatrocomunaleferrara.it

C.so Martiri della Libertà, 5 – 44121 FERRARA
Fondazione Musica per Roma, al via Il Romanzo dell’Italia
Anna Meacci in Sòcrates “Ma il Che gioca nel Brasile?”
Milano Tattoo Convention (25° edizione)
Fondazione Cirko Vertigo: Exit 2019
Roma Culture, gli appuntamenti dal 4 all’8 marzo 2022
Condividi questo articolo
Articolo precedente “Il piacere dell’onestà” con Pippo Pattavina in tre tappe
Articolo successivo MARCO MASINI primo nome di Mont’Alfonso sotto le stelle 2026

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro India, Abracadabra di Babilonia Teatri
Prosa Roma
Teatro Argentina, Massimo Popolizio in Furore
Monologo Roma
Teatro dell’Opera di Roma, l’Inferno contemporaneo secondo Lucia Ronchetti
Opera Recensioni/Articoli Roma
Drusilla Foer al Politeama tra ironia, mito e passione
Cartellone - Stagione Catanzaro