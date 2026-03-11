Sabato 14 marzo ore 19
TWICE UPON…
di Luciano Berio
Sabato 14 marzo 2026 ore 16 e alle ore 20
Teatro Comunale di Ferrara
—
Prima della prima
Ridotto del Teatro
Twice Upon…: l’avanguardia di Berio e la creatività dei bambini
Un progetto visionario, raramente eseguito, che unisce l’avanguardia musicale del Novecento alla spontaneità dell’infanzia. Concepita come un “teatro senza parole”, l’opera è un’esperienza immersiva in cui sei gruppi di bambini, senza preparazione pregressa, esplorano il suono sotto la guida di musicisti professionisti. I bambini utilizzano strumenti accordati e non, la voce e le percussioni corporee, trasformando il palcoscenico in un laboratorio vivo di sperimentazione e socializzazione. L’evento celebra l’arte come avventura collettiva, dimostrando il potere inclusivo della musica di unire generazioni.
Nel comunicato in allegato informazioni più approfondite sullo spettacolo Twice upon…
