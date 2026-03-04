TeatroBasilica, Christian Raimo in Barrilete Cosmico/Maradona Pedagogista,

5 marzo 2026, ore 21:00 20 aprile 2026, ore 21:00

TeatroBasilica

presenta Barrilete Cosmico/Maradona Pedagogista, uno spettacolo scritto e interpretato da Christian Raimo, in scena per due differenti date, il 5 marzo 2026 e il 20 aprile 2026, sempre alle ore 21:00. La creazione porta la firma del Gruppo della Creta – con la cura artistica di Alessandro Di Murro; il disegno luci è affidato a Matteo Ziglio. Produzione del Gruppo della Creta. Un progetto scenico che intreccia riflessione, immaginario e presenza attorale in una proposta teatrale dal forte impianto autoriale.

Qual è il gol più bello della storia del calcio? Molti forse risponderebbero quello di Diego Armando Maradona durante i mondiali del 1986 contro l’Inghilterra. Maradona scarta mezza squadra e infila in rete, raddoppiando il vantaggio dopo il gol con “la mano di Dio”.

Ma quel gol non è solo un gesto atletico e artistico, è anche una grande lezione sull’origine del talento e sul senso dell’educazione. È Maradona stesso a spiegarlo. E siamo noi a poter seguire il suo commento, ripercorrendo la storia dell’Argentina, prima e durante e dopo la dittatura, e capendo insieme quanto ogni capolavoro come ogni riscatto nasca dalla dedizione e dal coraggio.

/ non è una celebrazione nostalgica del pallone. È una domanda aperta su talento, educazione e riscatto. In scena Christian Raimo prende quel gol leggendario – dopo la “mano de Dios”, dopo la corsa che dribbla mezza squadra – e lo trasforma in un gesto politico. Perché quel capolavoro nasce in un’Argentina segnata dalla dittatura, dalla povertà, dalla rabbia e dal desiderio di riscrivere il proprio destino. Un monologo che parla di calcio senza fermarsi al calcio. Di educazione senza fare prediche. Di talento come costruzione collettiva. Se pensate che Maradona sia solo un mito sportivo, forse è il momento di rivedere la partita da un’altra angolazione.

