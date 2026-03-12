Un’ora e basta – Pappagalli in Trappola a Padova

Un'ora e basta di Pappagalli in Trappola al Teatro de LiNUTILE di Padova: cosa faresti se dovessi morire tra un'ora?

Venerdì 13 marzo alle ore 21.00, al Teatro de LiNUTILE di Padova, va in scena Un’ora e basta, spettacolo della compagnia Pappagalli in Trappola, con Sara Mari e Vittoria Gorgerino in scena e la regia di Ludovica Aprile e Paolo Malgioglio. È il terzo appuntamento della XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro, in programma dal 13 febbraio al 29 marzo 2026, progetto che quest’anno conferma il proprio focus su giovani compagnie, autori e autrici under 25.

Cosa faresti se dovessi morire tra un’ora?

Con questo spettacolo, il Premio LiNUTILE del Teatro porta in scena un lavoro che nasce da una domanda semplice e radicale: cosa faresti se dovessi morire tra un’ora? Da qui prende forma un duetto fisico e mentale che interroga identità, ruoli e legami familiari, trasformando l’urgenza del tempo in uno spazio di confronto, collisione e possibile riscrittura di sé.

Due sorelle, un castello di cartone e una Voglia sulla pelle

In scena ci sono Caterina e Adele, due sorelle chiuse in un fragile castello di cartone, alle prese con un gioco estremo che sospende il tempo e apre un varco nella loro identità. Attraverso questo confronto smontano e ricompongono la propria storia, i ruoli, l’eredità familiare. Le maschere si moltiplicano: figlie, bambine, adulte, vittime e carnefici convivono in un equilibrio instabile tra finzione e realtà. Accanto a loro agisce una terza presenza, la Voglia, marchio sulla pelle e simbolo del desiderio, del trauma e dell’appartenenza, ma anche traccia del padre e memoria che ossessiona. Attorno a questa cicatrice si addensano trasgressione, protezione, controllo e amore violento, mentre la madre, lutto irrisolto, ritorna come eco di un’assenza che continua a pulsare.

«Ho scritto la drammaturgia a partire da un esercizio di movimento scenico in cui ognuno sceglieva un’azione — racconta l’autrice Vittoria Gorgerino — io ho scelto di disegnare. Tracciando un piccolo punto sul foglio è emersa la “Voglia”: protagonista muta, un marchio sulla pelle che diventa simbolo di desiderio, trauma e appartenenza, e da cui si è sviluppata l’intera storia. Da quel gesto minimo è iniziata la scrittura del testo e una ricerca intorno al legame tra corpo, identità ed eredità familiare»

Lo spazio si restringe, la solitudine diventa habitat

Lo spazio si restringe, la solitudine diventa habitat. Attraversata da lampi di ironia e tenerezza, la relazione tra le due sorelle si muove sul confine tra difesa e resa, tra infantilismo come linguaggio della sopravvivenza e corpo come territorio politico. Le due figure oscillano tra desiderio di distruggersi e necessità di riscriversi, mentre ogni gesto in scena assume un carattere definitivo. «Sessanta minuti per dire ciò che è rimasto taciuto»: Un’ora e basta diventa così un punto di collisione tra biografia e generazione, una riflessione sulle identità instabili, sui legami che segnano e sulle eredità che continuano ad abitarci. Il pubblico è chiamato a colmare i vuoti, dentro il proprio castello di cartone.

La compagnia Pappagalli in Trappola, fondata a Torino nel 2022 da quattro diplomati alla Scuola di Teatro “Sergio Tofano”, è attiva nella creazione di spettacoli, nella programmazione teatrale e nella formazione, sviluppando una ricerca orientata ai linguaggi della scena contemporanea e alla qualità dell’accadimento teatrale. Un’ora e basta si inserisce in questo percorso come un lavoro capace di intrecciare scrittura scenica, tensione emotiva e immaginario generazionale.

Premio LiNUTILE del Teatro 2026

La XIII edizione del Premio LiNUTILE del Teatro è realizzata con il contributo del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura.

Informazioni e biglietti Unico € 10,00 Ridotto Under 25 € 8,00

Prenotazione biglietti www.teatrodelinutile.com