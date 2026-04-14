“Buenos Aires Tango Emotion” al Comunale

Ama Calabria chiude la stagione a ritmo di danza il prossimo venerdì

Un’esplosione di passione e di energia. Sarà così che, venerdì 17 aprile alle ore 21, il Teatro Comunale di Catanzaro, nell’ultimo appuntamento della stagione teatrale di AMA Calabria diretta da Francescantonio Pollice, si trasformerà in un autentico angolo di Argentina con “Buenos Aires Tango Emotion”. Artisti di fama internazionale porteranno in scena l’eleganza e la potenza emotiva della danza rioplatense, trasformando ogni gesto in un racconto e fondendosi con la musica dal vivo in una magia irripetibile.

Il pubblico sarà invitato a lasciarsi trasportare dal tango, vivendolo in ogni sfumatura come un viaggio musicale e visivo che coinvolge e conquista.

Le parole del direttore artistico

«È con uno spettacolo di assoluta bellezza che abbiamo voluto concludere la stagione teatrale di quest’anno», ha dichiarato Francescantonio Pollice con la soddisfazione di chi ha realizzato un percorso culturale costruito con cura. «Con “Buenos Aires Tango Emotion” continuiamo a realizzare il nostro obiettivo: portare in Calabria il meglio della cultura nazionale ed internazionale. Chiudere il sipario con questo evento significa celebrare la vita stessa, attraverso la danza e la musica che la raccontano in tutta la sua intensità».

Il cuore pulsante del tango argentino

L’evento promette di rendere tangibile l’essenza più autentica del tango, mettendo in mostra l’equilibrio perfetto tra potenza e passionalità, con la dirompente bellezza che si fonde con la tecnica impeccabile e il pathos primordiale. Al centro della scena si alterneranno sei ballerini di straordinaria caratura, che daranno vita a coreografie piene di desiderio e nostalgia. Sebastián Jiménez, Raquel Makow, Mauro Iván Rodriguez, Suria Lòpez Echeverría, Luis Cappelletti e Vittoria Franchina trasformeranno ogni battito musicale in una perfetta geometria di passi e intrecci.

L’anima di Buenos Aires nella musica dal vivo

A rendere ancora più immersiva l’esperienza sarà la musica dal vivo, vera colonna vertebrale dello spettacolo. Il bandoneon di Gino Zambelli farà vibrare l’aria con il suo timbro inconfondibile, mentre il pianoforte di Luca Rossetti darà slancio e profondità alle armonie più complesse. La voce intensa e la chitarra di Martín Troncoso accompagneranno il pubblico in un viaggio narrativo fatto di amori perduti, strade illuminate da lampioni tremolanti e ricordi che non smettono di bruciare.

Non mancherà una delle composizioni più amate come “Libertango” di Astor Piazzolla, simbolo di libertà creativa e rivoluzione musicale, insieme ad altre composizioni del Maestro che ha saputo fondere jazz, classica e tango “nuevo” in un linguaggio unico. Saranno eseguite dal vivo anche altre composizioni di autori prestigiosi tra i quali come Jorge Caldara, Osvaldo Pugliese e Pedro Laurenz, fino a toccare le radici più autentiche della milonga e dei ritmi popolari che hanno fatto la storia di Buenos Aires. Con “Buenos Aires Tango Emotion” gli spettatori vivranno un’atmosfera sospesa tra tradizione e contemporaneità.

L’evento è realizzato con risorse PAC 2014-20 erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione Teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura.

I biglietti per “Buenos Aires Tango Emotion” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org.

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