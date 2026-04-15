CITTÀ SOLA di Olivia Laing – L’AMORE DEL CUORE di Caryl Churchill

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17 > 18 aprile, ore 21 | Nuovo Rifredi Scena Aperta

CITTÀ SOLA

di Olivia Laing

traduzione Francesca Mastruzzo

riduzione e drammaturgia Fabrizio Sinisi

ideazione Alessandro Ferroni, Maddalena Parise / lacasadargilla

regia Alessandro Ferroni, Lisa Ferlazzo Natoli

con Lisa Ferlazzo Natoli

voci registrate Tania Garribba, Emiliano Masala

ambienti visivi e spazio scenico Maddalena Parise

paesaggi sonori Alessandro Ferroni

luci/direzione tecnica Omar Scala

costumi Anna Missaglia

sound design Pasquale Citera

aiuto regia Matteo Finamore

coordinamento artistico Alice Palazzi

collaborazione al progetto Emiliano Masala

produzione lacasadargilla, Angelo Mai, Bluemotion, Teatro Vascello La Fabbrica dell’Attore

in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

in network con Margine Operativo / Attraversamenti Multipli

con il sostegno di ATCL

Durata 1h e 20’, atto unico

21 > 22 aprile, ore 21 | Nuovo Rifredi Scena Aperta

L’AMORE DEL CUORE

di Caryl Churchill

traduzione Laura Caretti e Margaret Rose

un progetto de lacasadargilla

regia Lisa Ferlazzo Natoli

con Tania Garribba, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, Francesco Villano

e con Lorenza Guerrini

disegno del suono e spazio scenico Alessandro Ferroni

luci Omar Scala

ambienti visivi Maddalena Parise

costumi Camilla Carè

produzione Emilia Romagna Teatro ERT/Teatro Nazionale, La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello, lacasadargilla

con il supporto di Theatron Produzioni

con il sostegno di Bluemotion

Durata: 50 minuti, atto unico

La pluripremiata compagnia lacasadargilla si presenta al pubblico di Firenze con due spettacoli e un dialogo al Nuovo Rifredi Scena Aperta. Il loro è un teatro-paesaggio: un luogo dove il testo letterario, l’architettura scenica e l’ambiente sonoro si fondono per esplorare i “non detti” della storia e i meccanismi della psiche. Al centro della loro ricerca, due temi che ritroviamo negli spettacoli al Rifredi: la solitudine come spazio politico e sociale in Città Sola (17 > 18 aprile, ore 21); la decomposizione del linguaggio e le eredità psichiche e familiari ne L’amore del cuore (21 > 22 aprile, ore 21). In Città Sola, con Lisa Ferlazzo Natoli, regia di Alessandro Ferroni e Lisa Ferlazzo Natoli, la compagnia traduce visivamente la ricerca di Olivia Laing, trasformando il palco in una mappa emotiva di New York. Per mezzo di immagini proiettate (di Maddalena Parise) e di un sound design stratificato (di Alessandro Ferroni), lo spettatore viene immerso in un “acquario” urbano dove le vite degli artisti (da Hopper a Warhol) si intrecciano alle nostre. Olivia Laing indaga come l’isolamento urbano possa diventare un atto di resistenza e come l’arte possa “curare le ferite” creando una connessione invisibile tra estranei. lacasadargilla sceglie testi per esplorare il limite della parola, dove il linguaggio “si rompe”, perché incapace di contenere la realtà. Ne L’amore del cuore di Caryl Churchill, con Tania Garribba, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, Francesco Villano e con Lorenza Guerrini, regia di Lisa Ferlazzo Natoli, la struttura stessa dello spettacolo è un congegno a orologeria. La narrazione viene ripetuta, riavvolta, alterata, operando un’indagine sul tempo, uno dei temi di ricerca principali della compagnia: un tempo che non è mai lineare, ma circolare o frantumato. Così, la famiglia rappresentata non è solo un nucleo affettivo, ma un luogo di “rituali vuoti”. La compagnia interpreta dunque la scena come un luogo di ricerca permanente. L’incontro al Rifredi di lunedì 20 aprile, ore 18, moderato da Alessandro Iachino, intende approfondire come nascono i “congegni scenici” de lacasadargilla, trasformando lo spettatore in un testimone consapevole di un processo che interroga i grandi temi del nostro presente: l’identità, il trauma, la memoria, le eredità linguistiche e il tema largo dell’estinzione. Ingresso libero, prenotazione online su https://tinyurl.com/incontroconlacasadargilla Città sola,

in scena al Nuovo Rifredi Scena Aperta il 17 e 18 aprile, ore 21 è un dispositivo ottico e corpo sonoro dalla natura immersiva per una sola voce narrante, quella di Lisa Ferlazzo Natoli, regista e autrice (per When the Rain Stops Falling ha ottenuto i premi UBU e della Critica per la miglior regia e, con Alessandro Ferroni, il premio UBU alla regia per Il Ministero della Solitudine e Anatomia di un Suicidio).

Città sola è la prima variazione teatrale di un progetto modulare ideato da lacasadargilla, che sperimenta diverse forme narrative e installative, ispirate dal testo di Olivia Laing. Un invito a riflettere su una solitudine tutta urbana e sulla capacità dell’arte di ricucire le pieghe più nascoste dell’animo umano, nello spazio di due grandi lavagne verticali e una panchina.

Sulle lavagne, definite come “isole di granito, cemento e vetro” ispirate ai paesaggi urbani, scorrono macroscopie di città, bagliori e dettagli delle opere degli artisti menzionati nel testo (Edward Hopper, Andy Warhol, Henry Darger, Klaus Nomi, David Wojnarowicz, Zoe Leonard e Josh Harris), moltiplicandosi su un fondale in PVC per evocare l’impossibilità di afferrare la città nella sua interezza.

Ad accompagnare il viaggio di Lisa Ferlazzo Natoli, un paesaggio sonoro che fonde atmosfere siderali con rumori cittadini, mescolati a brani jazz, rock, pop e folk newyorkesi. Queste musiche, che hanno segnato gli anni in cui è ambientato il libro, raccolgono l’eredità di artisti riscoperti da Olivia Laing, creando una colonna sonora che amplifica l’esperienza emotiva.

Perché vederlo?

Un’esperienza sospesa tra architettura e memoria, in cui la città si rivela come specchio dell’anima.

L’amore del cuore, al Nuovo Rifredi Scena Aperta il 21 e 22 aprile, ore 21, è un testo singolare di Caryl Churchill sull’attesa, una storia familiare portata in scena da lacasadargilla. Un padre, una madre e una zia aspettano il ritorno della figlia, il loro “amore del cuore”. Il sottile filo narrativo, percorso da una sottile inquietudine, viene letteralmente fatto esplodere fino a un vero e proprio sabotaggio – della parola, del linguaggio, del teatro stesso.

Lisa Ferlazzo Natoli affronta il testo della drammaturga inglese con una regia elegante, a tratti cinematografica, in cui Tania Garribba, Fortunato Leccese, Alice Palazzi, Francesco Villano, con Lorenza Guerrini, si muovono all’interno di un meccanismo complesso e preciso, arricchito da paesaggi sonori, movimenti scenici e suggestioni visive.

La scrittura di Churchill viene messa in scena per la sua capacità di presentare affascinanti trabocchetti drammaturgici, invenzioni e sperimentazioni sul filo della lingua e dell’azione, sotto cui sono disseminati i temi, sempre politici, sempre vicini a questioni come l’identità, la costruzione delle relazioni pubbliche e private, la messa in scena della realtà.

Perché vederlo?

L’ordinaria perversità dell’istituzione familiare, dove si moltiplicano abitudini, rimossi e abissi.

Teatro di Rifredi

Via Vittorio Emanuele II, 303

Tel. 055.4220361/2

rifredi@teatrodellatoscana.it

Biglietti

Intero € 19

Ridotto Over65 e Convenzioni € 17

Ridotto Soci e Unicoop Firenze € 16

Ridotto Under35 e Abbonati € 15

I prezzi indicati sono comprensivi dei diritti di prevendita.

Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al biglietto ridotto.

Consulta le convenzioni aggiornate sul sito web.

Biglietteria

Aperta dal lunedì al sabato, ore 16 – 19

È possibile acquistare i biglietti degli spettacoli della stagione durante le serate di spettacolo presso la biglietteria.

Online su teatrodellatoscana.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket

Punti Vendita Vivaticket

Le riduzioni over65 e under30 sono valide tutti i giorni.

La riduzione soci Unicoop Firenze è valida per la prima recita di spettacolo.

Gli abbonati al Teatro della Toscana hanno diritto al biglietto ridotto