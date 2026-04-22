Casa del Jazz, la nuova CDJO – Casa del Jazz Orchestra

Debutto il 24 e 25 aprile alla Casa del Jazz

Debutta il 24 e 25 aprile la nuova

Nasce la CDJO – Casa del Jazz Orchestra, nuova orchestra residente della Casa del Jazz e produzione originale del Centro di Produzione Musica Jazz della Fondazione Musica per Roma.

Diretta dal Maestro Mario Corvini, la CDJO rappresenta un progetto artistico che unisce visione contemporanea e radici storiche, con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni di musiciste e musicisti jazz attraverso il grande repertorio orchestrale. La nascita della CDJO segna un passo importante nel percorso di consolidamento della Casa del Jazz come centro di produzione culturale, oltre che spazio di programmazione concertistica. Dal linguaggio swing alle grandi partiture del Novecento, il lavoro della CDJO si fonda su un’attenta rilettura dei classici del jazz orchestrale, con uno sguardo capace di coniugare rispetto filologico, energia interpretativa e sensibilità contemporanea.

Sotto la guida di Mario Corvini, l’ensemble sviluppa un’identità sonora riconoscibile, costruita sull’equilibrio tra rigore musicale, dinamica collettiva e spazio espressivo individuale.

La CDJO – Casa del Jazz Orchestra si configura così come un laboratorio permanente, un luogo di crescita artistica e di trasmissione del patrimonio jazzistico, ma anche come una realtà produttiva stabile, capace di offrire al pubblico nuove produzioni, progetti tematici e concerti dedicati al grande repertorio delle orchestre jazz.

Un’iniziativa che rafforza il ruolo della Casa del Jazz e della Fondazione Musica per Roma nella promozione e nello sviluppo del jazz in Italia, investendo sul talento, sulla qualità e sulla continuità progettuale.

“Sono molto contento di essere Direttore Musicale della neonata Casa del jazz Orchestra, CDJO, una carica che voglio onorare con la mia esperienza ed entusiasmo. Sono lieto che la Casa Del Jazz, luogo simbolo del jazz romano e internazionale, abbia un’orchestra residente. E spero che altre realtà vorranno seguire il suo esempio. Un’orchestra residente è affine all’idea di tradizione, ma anche di sperimentazione e innovazione, all’idea di sinergia così cara a musicisti, compositori, arrangiatori e direttori. Cominceremo il nostro programma con un doveroso omaggio alla grande tradizione, un breve excursus piuttosto rappresentativo: Duke Ellington, Benny Goodman, Thad Jones e Bob Brookmeyer. Mi piace inoltre ricordare che la CDJO è una formazione prevalentemente giovanile, affiancata da alcuni grandi esperti, un organismo essenziale per una massima espressione dinamica, creativa e formativa. Birth of a band is coming!” Mario Corvini

L’orchestra sarà protagonista della sezione “Big Band Week End” della programmazione di aprile e maggio.

Il 17 luglio l’orchestra sarà protagonista di un concerto speciale per il centenario della nascita di Miles Davis – “Sketches of Spain” con la partecipazione di Fabrizio Bosso,

24 e 25 aprile

CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini – “Echoes of Duke Ellington” – Casa del Jazz

CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini – “Echoes of Duke Ellington” – Casa del Jazz

22 e 23 maggio

CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini – “Benny Goodman, the Golden Age of Swing” – Casa del Jazz

CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini – “Benny Goodman, the Golden Age of Swing” – Casa del Jazz

Summertime

17 luglio

Concerto con Fabrizio Bosso, per il centenario della nascita di Miles Davis – “Sketches of Spain”

Fabrizio Bosso & CDJO Casa del Jazz Orchestra diretta da Mario Corvini – “Sketches of Spain / Miles Davis & Gil Evans” – Casa del Jazz