FESTIVAL TOSCANINI 2026

Dal 21 giugno al 16 luglio 2026 torna il Festival Toscanini, la rassegna estiva della Fondazione Arturo Toscanini che anima Parma e alcuni dei luoghi più significativi della provincia (da Busseto a Montechiarugolo, da Sala Baganza alla Reggia di Colorno) con un cartellone articolato di concerti sinfonici, cameristici e jazz, nel segno del lascito artistico e culturale di Arturo Toscanini.

Un percorso che intreccia grandi pagine del repertorio classico, nuove letture, contaminazioni e progetti speciali, valorizzando al tempo stesso il territorio, i suoi spazi storici e il dialogo con il pubblico, in una proposta capace di parlare a spettatori diversi per età e sensibilità.

IL CARTELLONE

L’edizione 2026 del Festival Toscanini si sviluppa lungo quasi un mese di appuntamenti, con protagonisti la Filarmonica Arturo Toscanini e i suoi ensemble, insieme a solisti e direttori di rilievo internazionale. Accanto ai concerti sinfonici trovano spazio le proposte della Toscanini Academy, dedicate al cinema, al jazz, alla musica americana, alla rilettura del grande repertorio operistico e cameristico, in un equilibrio tra qualità artistica e apertura dei linguaggi.

Ad aprire il Festival sabato 21 giugno alle Tettoie Liberty del Parco della Musica di Parma, in occasione della Festa della Musica, un grande appuntamento a ingresso gratuito con la Filarmonica Arturo Toscanini e Mihaela Costea al violino, in un programma che accosta Mendelssohn e Vivaldi, con l’esecuzione integrale delle Quattro stagioni.

Il Festival prosegue il 25 e 26 giugno tra Piazza San Francesco a Parma e Villa Pallavicino a Busseto, con Oleg Caetani sul podio e Virgile Barthe alla chitarra in “Eroi, atmosfere, illuminazioni”, un percorso tra Beethoven e Rodrigo. Piazzale San Francesco accoglie la Toscanini Academy in due grandi appuntamenti: il 27 giugno sarà la volta della Big Band diretta da Beppe di Benedetto con Andrea Tofanelli alla tromba e la voce di Alan Scaffardi per “My Way: omaggio a Miles Davis e Frank Sinatra”, seguita il 28 giugno dal concerto “Classico Pop” con il Sax Ensemble e Massimo Ferraguti direttore e sax.

A inizio luglio il Festival si tinge di cinema con la Filarmonica Toscanini e Federico Mondelci direttore e sax nel programma “Una notte di cinema”, tra Parma e il Castello di Montechiarugolo, rispettivamente il 2 e 3 luglio. Si prosegue con programmi cameristici di squisita raffinatezza: il 7 luglio alla Casa della Musica il Quartetto de La Toscanini propone “La forma allo specchio”, un programma dedicato a Wolf‑Ferrari e Verdi, seguito l’8 luglio dall’Ensemble de La Toscanini con “Accordi discordi”, tra Mozart e una nuova composizione in prima esecuzione assoluta di Valentina Scheldhofen Ciardelli, Artistic Partner for inclusion e innovation della Filarmonica e, per l’occasione, anche solista al contrabbasso insieme all’arpista Anna Astesano.

Tornano poi protagonisti il jazz e le atmosfere americane con l’Academy Big Band Quartet in “American Beauty” il 13 luglio alla Casa della Musica di Parma, e la Toscanini Academy Big Band il 14 luglio in “Hollywood Swing”, alla Rocca di Sala Baganza.

Momento culminante del Festival sarà il concerto conclusivo di giovedì 16 luglio in Piazza Duomo a Parma, con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Robert Trevino, impegnata in “Il Ring senza parole”, la suite sinfonica da L’anello del Nibelungo di Richard Wagner nella versione di Lorin Maazel: un grande affresco orchestrale, in uno dei luoghi più emblematici della città, che conferma il dialogo tra musica, spazio urbano e patrimonio artistico.

Main donor della rassegna è Fondazione Monteparma, che sostiene il Festival Toscanini fin dalla sua prima edizione, condividendone la visione e riconoscendone il significativo impatto culturale sul territorio.

Il Festival Toscanini 2026 è realizzato grazie al sostegno di Fondazione Monteparma, Chiesi, Socogas, Opem, Conad, Bonatti, La Giovane, Camst, Rotary Club Salsomaggiore, e con il contributo di Ascom.

INFO E BIGLIETTI

I biglietti per i concerti sono acquistabili online DAL 23 APRILE su ticket.latoscanini.it o in biglietteria. Gli eventi gratuiti sono prenotabili online su ticket.latoscanini.it.

Gli abbonati alla stagione 25/26 della Filarmonica Toscanini hanno diritto di prelazione sull’acquisto di biglietti dal 9 al 22 aprile con uno sconto del 20%.

Per informazioni: https://www. fondazionetoscanini.it/ festival-toscanini-2026/

Contatti: Biglietteria La Toscanini 0521 391339 – biglietteria@latoscanini.it