Firenze

Il Tartufo di Molière chiude la stagione del Teatro delle Spiagge

Redazione
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Il tartufo di Molière - Nove Teatro

In prima regionale, uno dei classici più irriverenti di sempre, firmato dalla compagnia emiliana Nove Teatro

Il suggestivo spazio di Via del Pesciolino chiude la sua stagione mercoledì 29 aprile (ore 21.00) con la prima regionale del nuovo spettacolo della compagnia emiliana Nove Teatro, “Il Tartufo” di Molière.

Dopo un cartellone tutto dedicato alla drammaturgia contemporanea declinata tra impegno e ironia, la direzione artistica di Teatri d’Imbarco propone al suo pubblico uno dei più beffardi e irriverenti tra i classici di tutti tempi, in prima regionale toscana.

Il prossimo appuntamento al Teatro delle Spiagge sarà la nuova edizione del Periferico Festival – Spiagge Urbane a cielo Aperto. Dal 9 giugno al 20 settembre – tra piazze, cortili e terrazze – sono in programma musica, prosa, spettacoli per bambini e la rassegna di eventi “Young Portraits On Stage”, targata Generazione Z.

Mercoledì 29 aprile ore 21.00
IL TARTUFO

Lo spettacolo – tratto dalla commedia di Molière e diretto da Domenico Ammendola – racconta la storia dell’astuto impostore diventato proverbiale che, fingendosi un uomo pio dedito a Dio e al prossimo, cerca di raggirare il ricco Orgone per sposarne la figlia Marianna e impossessarsi dei suoi beni.

Sul palco Andrea Avanzi, Victoria Vasquez, Matteo Baschieri, Fabrizio Croci, Valentina Donatti, Carlotta Ghizzoni e Paolo Zaccaria, con le musiche originali Patrizio Maria D’Artista e i costumi di Marco Guyon – La Bottega del Teatro.

Irriverente e beffardo, il testo di Molière non solo rappresenta un irresistibile atto d’accusa contro il perbenismo e la falsità che permeava la società e le corti del suo tempo, ma costituisce ancora oggi un’irraggiungibile satira dell’ipocrisia umana.
La commedia trascinerà lo spettatore in un vorticoso e sempre più delirante susseguirsi di gag comiche in cui l’inquietudine, l’amore, la gelosia, la disperazione, l’invidia si alterneranno destabilizzando e muovendo a loro piacimento i malcapitati personaggi. Lo spettacolo esalta il tono satirico con cui Molière descrive i protagonisti della commedia, in una continua rincorsa alle futili necessità, al mero possedimento di oggetti che hanno il solo scopo di far apparire chi li possiede più di quello che realmente è. Un difficile rapporto tra essere e apparire che è fastidiosamente contemporaneo.

Teatro delle Spiagge
Via del Pesciolino 26A – Firenze
Biglietti: intero 12€ | ridotto 10€
www.teatridimbarco.it

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ICHIKO AOBA
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