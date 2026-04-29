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LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE
Il teatro nei luoghi della storia
Una giornata. Due luoghi. Due esperienze.
Un unico viaggio nella bellezza.
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DOMENICA 10 MAGGIO
Due viaggi, un’unica esperienza
La mattina alla Pergola.
Il pomeriggio a Santo Spirito.
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ULTIMO APPUNTAMENTO · XX EDIZIONE
In sua movenza è fermo
Un viaggio teatrale nel cuore del Teatro della Pergola, tra storia, arte e memoria.
Dopo una lunga stagione di repliche, l’ultimo appuntamento della XX edizione.
10 maggio 2026
(orari come da programma)
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VIAGGIO TEATRALE · UMANESIMO
…che nel mondo non se ne trova una simile…
Le storie di Santo Spirito, chiesa tra le chiese
Un viaggio dentro la Basilica di Santo Spirito, tra architettura, arte e spiritualità.
Guidati da Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero, gli spettatori attraversano uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino.
Uno spazio che è misura, armonia, pensiero. Un luogo dove l’Umanesimo prende forma.
10 maggio 2026
Ore 16:00 – 17:00
€20 · ridotto €17
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Un’intera giornata di teatro
Due luoghi simbolo di Firenze.
Due modi diversi di vivere la storia.
Un’unica esperienza da attraversare.