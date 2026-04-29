FeaturedFirenzeProsa

LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE Il teatro nei luoghi della storia

Redazione
Redazione
49
LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE
Il teatro nei luoghi della storia
Una giornata. Due luoghi. Due esperienze.
Un unico viaggio nella bellezza.
DOMENICA 10 MAGGIO
Due viaggi, un’unica esperienza
La mattina alla Pergola.
Il pomeriggio a Santo Spirito.
ULTIMO APPUNTAMENTO · XX EDIZIONE
In sua movenza è fermo
Un viaggio teatrale nel cuore del Teatro della Pergola, tra storia, arte e memoria.
Dopo una lunga stagione di repliche, l’ultimo appuntamento della XX edizione.
10 maggio 2026
(orari come da programma)
VIAGGIO TEATRALE · UMANESIMO
…che nel mondo non se ne trova una simile…
Le storie di Santo Spirito, chiesa tra le chiese
Un viaggio dentro la Basilica di Santo Spirito, tra architettura, arte e spiritualità.
Guidati da Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero, gli spettatori attraversano uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino.
Uno spazio che è misura, armonia, pensiero. Un luogo dove l’Umanesimo prende forma.
10 maggio 2026
Ore 16:00 – 17:00
€20 · ridotto €17
Un’intera giornata di teatro
Due luoghi simbolo di Firenze.
Due modi diversi di vivere la storia.
Un’unica esperienza da attraversare.
Va tutto bene
“La bisbetica domata” di Shakespeare
Teatro Vascello, Il gabbiano di Cechov
IN CASA CON CLAUDE 2.0
“ORIZZONTI NELLA PIETRA. L’ARTE DEL COMMESSO FIORENTINO NEL CONTEMPORANEO”
Condividi questo articolo
Articolo precedente Emma Dante incanta e colpisce duro con Extra Moenia
Articolo successivo Teatro Argentina, Prima del temporale

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Spazio Rossellini, Elena Bucci in Non sentire il male
Prosa Roma
Teatro Quirino, Emilio Solfrizzi è Falstaff – l’arte di farla franca
Commedia Roma
TeatroBasilica, Gli altri rivoluzionari
Prosa Roma
IUC, Orchestra Canova/Simone Zanchini fra Bach e Piazzolla
Concerto Roma