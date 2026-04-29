LA COMPAGNIA DELLE SEGGIOLE Il teatro nei luoghi della storia

VIAGGIO TEATRALE · UMANESIMO …che nel mondo non se ne trova una simile… Le storie di Santo Spirito, chiesa tra le chiese Un viaggio dentro la Basilica di Santo Spirito, tra architettura, arte e spiritualità. Guidati da Brunelleschi, Michelangelo e Martin Lutero, gli spettatori attraversano uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino. Uno spazio che è misura, armonia, pensiero. Un luogo dove l’Umanesimo prende forma. 10 maggio 2026

Ore 16:00 – 17:00 €20 · ridotto €17 Prenota →