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La Sonata nel ‘900

Redazione
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CAMERA MUSICALE ROMANA

LUOGO ART EVENT

Bioparco di Roma

CRM project

 Presentano

La Sonata nel ‘900

Musiche di C. Guastavino, L. Bernstein,

  1. Arnold, F. Poulenc

Sala dei Lecci del Bioparco di Roma

domenica 12 aprile ore 19:00

Esegue:

Vincenzo Isaia, clarinetto

Francesco Del Fra, pianoforte

 

La Camera Musicale Romana prosegue la stagione concertistica con il concerto “La sonata del ‘900”, in programma domenica 12 aprile alle ore 19:00 presso la Sala dei Lecci del Bioparco di Roma.

Protagonista della serata sarà il Duo Résonance, formato da Vincenzo Isaia (clarinetto) e Francesco Del Fra (pianoforte), ensemble attivo da anni nel repertorio cameristico e apprezzato per l’intensa ricerca interpretativa.

Il programma propone un percorso attraverso la sonata per clarinetto e pianoforte nel Novecento, accostando linguaggi e sensibilità differenti: dalla cantabilità di Carlos Guastavino alle raffinate tensioni di Francis Poulenc, dal dinamismo ritmico di Leonard Bernstein alle suggestioni di Malcolm Arnold. Completa il programma “Résonance” di Angelo Biancamano, composizione dedicata al duo.

Programma:

Carlos Guastavino (1912-2000)

Sonata per clarinetto e pianoforte (1970)

 

Francis Poulenc (1899-1963)

Sonata per clarinetto e pianoforte (1962)

 

Angelo Biancamano

Résonance (dedicata al duo) (2013)

 

Malcolm Arnold (1921-2006)

Sonatina per clarinetto e pianoforte (1951)

 

Leonard Bernstein (1918-1990)

Sonata (1942)

 

A cura di Associazione Camera Musicale Romana ETS

Direttore Artistico:Elvira Maria Iannuzzi

in collaborazione con Fondazione Bioparco di Roma, “Luogo Arte Accademia Musicale” e CMR Project

Indicazioni per raggiungerci:

Sala dei Lecci – Bioparco di Roma

Tram: n° 19 – fermata ‘Bioparco’ – Bus: n° 3, 52, 53, 926, 217, 360, 910*

Metropolitana: linea rossa, stazione ‘Flaminio’ e ‘Spagna’

Chi viene in macchina può usufruire dell’ampio parcheggio lungo il viale del giardino zoologico n.1

Per Informazioni e prenotazioni:

+ 39 3334571245 – cameramusicaleromana@gmail.com

www.cameramusicaleromana.it

La prenotazione è vivamente consigliata

BIGLIETTERIA IN LOCO

I biglietti si acquistano esclusivamente in loco al botteghino allestito dall’organizzazione e aperto al pubblico a partire da 90 minuti prima di ogni evento fino all’inizio delle performance.

 

COSTI BIGLIETTI

Intero € 18,00. – Ridotto € 12,00 (riservato ai soci, ai minori di anni 18, agli over 65 e agli studenti universitari e di conservatorio).

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