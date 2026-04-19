“Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller al Teatro Stabile di Catania: la regia di Carlo Sciaccaluga porta in scena il dramma contemporaneo di Willy Loman – 21/30 aprile Teatro Verga

La regia è di Carlo Sciaccaluga. Protagonista Luca Lazzareschi, che interpreta Willy Loman. Accanto a lui Pia Lanciotti.





Catania, 18 aprile – Prosegue la stagione 2025/2026 del Teatro Stabile di Catania con “Morte di un commesso viaggiatore” di Arthur Miller, in scena al Teatro Verga dal 21 al 30 aprile 2026.

Considerato uno dei testi più significativi del teatro del Novecento, il capolavoro di Miller torna in una nuova messinscena firmata da Carlo Sciaccaluga e prodotta dal Teatro Biondo di Palermo, che ne restituisce tutta la forza e l’attualità.



Scritto nel 1949, il dramma racconta la vicenda di Willy Loman, un uomo travolto dal mito del successo e incapace di sostenere il peso del fallimento. Un testo che, già al suo debutto, metteva in luce le contraddizioni dell’American Dream e che oggi continua a parlare con urgenza al presente, restituendo uno sguardo lucido e doloroso sulla società contemporanea.



La regia di Sciaccaluga si muove proprio in questa direzione, trasformando la storia di Willy Loman in uno specchio del nostro tempo: un’indagine sul valore dell’identità, della fragilità e delle relazioni umane in un mondo dominato dalla competizione. Il protagonista, interpretato da Luca Lazzareschi, diventa così una figura profondamente contemporanea, simbolo di un’umanità che continua a cercare un senso anche dentro il fallimento.



Accanto a lui in scena Pia Lanciotti, insieme a Sergio Basile e Andrea Nicolini, e con (in ordine alfabetico) Giovanni Arezzo, Silvia Biancalana, Domenico Bravo, Giovanni Cannata, Michele De Paola, Eletta Del Castillo, Riccardo Livermore, Chiara Sarcona.



CALENDARIO RAPPRESENTAZIONI

Martedì 21 aprile 2026 ore 20:45

Mercoledì 22 aprile 2026 ore 17:30

Giovedì 23 aprile 2026 ore 20:45

Venerdì 24 aprile 2026 ore 20:45

Sabato 25 aprile 2026 ore 17:30

Domenica 26 aprile 2026 ore 17:30

Martedì 28 aprile 2026 ore 10:00

Martedì 28 aprile 2026 ore 17:30

Mercoledì 29 aprile 2026 ore 17:30

Giovedì 30 aprile 2026 ore 17:30



Teatro Stabile di Catania – Botteghino Teatro Verga

tel. +39 095 7310856

abbonati@teatrostabilecatania. it

www.teatrostabilecatania.it⁠ Per informazioni e biglietti:Teatro Stabile di Catania – Botteghino Teatro Vergatel. +39 095 7310856



Biglietti TicketOne

https://www.ticketone.it/ eventseries/2792297⁠ Biglietti TicketOne



Morte di un commesso viaggiatore

di Arthur Miller

traduzione Masolino D’Amico

regia Carlo Sciaccaluga con Luca Lazzareschi, Pia Lanciotti

e Sergio Basile, Andrea Nicolini

e con (in o.a.) Giovanni Arezzo, Silvia Biancalana, Domenico Bravo, Giovanni Cannata, Michele De Paola, Eletta Del Castillo, Riccardo Livermore, Chiara Sarcona



scene Anna Varaldo

costumi Anna Verde

musiche Andrea Nicolini, Leonardo Nicolini

foto di Rosellina Garbo