IL REATO DI PENSARE

Il pensiero come spazio da difendere: Paolo Crepet al Comunale

Ferrara, 18 aprile 2026 – Martedì 21 aprile alle ore 21, Paolo Crepet porta “Il reato di pensare” al Teatro Comunale Claudio Abbado Ferrara, nell’ambito della Stagione Extra 25/26. Uno spettacolo lucido e provocatorio che rimette al centro una domanda urgente: quanto siamo ancora davvero liberi di pensare? Un testo necessario, provocatorio e attuale quello al centro del nuovo spettacolo di Paolo Crepet, che riflette sul valore del pensiero libero in un presente sempre più segnato da paure, conformismi e forme sottili di autocensura. Il reato di pensare è un invito a interrogarsi sul prezzo della libertà e sul rischio di un futuro in cui parole, idee e immaginazione possano essere progressivamente addomesticate. Nella sua riflessione, Crepet parte da una domanda centrale: cosa accade quando il pensiero diventa un ostacolo invece che una risorsa? Lo spettacolo attraversa con lucidità e intensità i grandi temi del nostro tempo, il controllo del linguaggio, la fragilità del dibattito pubblico, la pressione dei codici sociali e ideologici, il timore della diversità di sguardo, per arrivare a una considerazione più ampia sul rapporto tra libertà individuale, creatività e futuro. Con il suo stile diretto e coinvolgente, Crepet costruisce un racconto che mette in discussione l’idea di progresso come acquisizione definitiva, mostrando come nuove forme di condizionamento possano insinuarsi proprio laddove crediamo di aver conquistato più libertà. Al centro, il pensiero come atto originario dell’essere umano: fragile, indispensabile, e oggi più che mai da difendere. Il reato di pensare ci invita alla possibilità di restare liberi, prima ancora che nelle azioni, nelle idee. Informazioni utili. Biglietti da 34,50 a 57,50 euro. Informazioni e vendite su

www.teatrocomunaleferrara.it, su Vivaticket e presso la biglietteria del Teatro Comunale di

Ferrara (Corso Martiri della Libertà, 21). Durata: 90 minuti senza intervallo.

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IL REATO DI PENSARE

di e con Paolo Crepet

produzione Concerti e Puzzle