Task Force Giovanisì, oltre 300 studenti “Oltre i confini”

Casting aperti per partecipare come attore o figurante in film e serie tv Per le nuove produzioni cinematografiche, che si avvalgono della collaborazione di Toscana Film Commission, sono aperti i casting per aspiranti attori e figuranti: per la nuova serie tv “Il sospetto” di Mauro Mancini, le cui riprese si svolgeranno a Viareggio dal 20 aprile al 20 giugno e per il nuovo film del regista Roan Johnson, che sarà girato tra settembre e novembre a Pisa, Livorno, Lucca e Grosseto.