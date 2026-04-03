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Task Force Giovanisì, oltre 300 studenti “Oltre i confini”
Alla Stazione Leopolda di Pisa, promosso da Regione Toscana – Giovanisì insieme alla Task Force, ha avuto luogo l’evento “Oltre i confini: attraversare l’ansia, progettare il benessere” con la partecipazione di oltre 300 giovani delle scuole toscane, su tematiche non facili, come il diritto di sbagliare e la salute mentale. Condotta da Lorenzo Baglioni.
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Casting aperti per partecipare come attore o figurante in film e serie tv
Per le nuove produzioni cinematografiche, che si avvalgono della collaborazione di Toscana Film Commission, sono aperti i casting per aspiranti attori e figuranti: per la nuova serie tv “Il sospetto” di Mauro Mancini, le cui riprese si svolgeranno a Viareggio dal 20 aprile al 20 giugno e per il nuovo film del regista Roan Johnson, che sarà girato tra settembre e novembre a Pisa, Livorno, Lucca e Grosseto.
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Pasqua in Toscana: qualche idea per il tuo viaggio
La Pasqua è uno dei momenti più belli per esplorare la Toscana. La primavera è nel pieno: le giornate si allungano, la luce cambia e il paesaggio torna a riempirsi di colori. Tra eventi, natura e cultura, ecco alcune idee per vivere al meglio le vacanze di Pasqua. Scopri di più su visittuscany.com.
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Per riflettere sui grandi temi sociali arriva il ciclo di incontri “Oggi in Città. Conversazioni sul presente”
Sicurezza, ambiente, qualità della vita, società e geopolitica: sono queste le tematiche proposte dalla Fondazione CR Firenze, al centro degli incontri, aperti alla cittadinanza, dal titolo “Oggi in Città. Conversazioni sul presente” (Cinema La Compagnia, ingresso libero). Primo appuntamento l’11 aprile, per parlare de “Il senso della sicurezza”, ospite Franco Gabrielli.
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“Béla Tarr. La durata dello sguardo” rassegna dedicata al maestro del cinema ungherese
Al Cinema La Compagnia di Firenze un viaggio nel cinema di Béla Tarr, con quattro film in versione restaurata che indagano nelle pieghe profonde dell’animo umano, il fallimento delle utopie, l’entropia della società contemporanea: temi raccontati con uno stile unico, costruito su lunghi piani sequenza e il bianco e nero. Fino al 21 aprile.
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“First Playable 2026”, a Firenze torna l’evento sul business dei videogiochi
Firenze capitale dei videogiochi: dal 10 al 12 giugno, a La Compagnia arriva l’ottava edizione di First Playable, l’evento business del gaming, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission – Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno di Regione Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
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Borse di formazione professionale rivolte a giovani di origine toscana residenti all’estero
La Regione Toscana ha approvato l’avviso pubblico per la selezione di max 10 soggetti idonei per l’assegnazione di borse di formazione professionale rivolte a giovani di origine toscana residenti all’estero (Borse di formazione professionale Mario Olla). Il bando si inserisce nell’ambito di Giovanisì, Progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Scadenza: 24 aprile.
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“Crea e lancia il tuo podcast”, il corso a Manifatture Digitali Cinema a Pistoia
A Manifatture Digitali Cinema Pistoia, grazie alla collaborazione tra Toscana Film Commission e Mediacross Agency e al sostegno del PR FSE+ 2021-2027, arriva un corso teorico-pratico, interamente gratuito, che ti insegna a realizzare un podcast, lo strumento di comunicazione più diffuso e rilevante del momento. Tutte le info per iscriversi al corso gratuito.
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Turismo DOP in crescita: la Toscana tra le regioni leader delle esperienze del gusto
Cresce il Turismo DOP in Italia e la Toscana si conferma tra le regioni leader. A evidenziarlo è il 2° Rapporto sul Turismo DOP realizzato da Fondazione Qualivita in collaborazione con Origin Italia, che analizza l’evoluzione delle attività legate ai prodotti a Indicazione Geografica.
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“Tatti, paese di sognatori”, arriva nelle sale il documentario di Ruedi Gerber
Dopo la presentazione al Festival del Cinema di Zurigo e l’anteprima al Festival dei Popoli 66, il documentario di Ruedi Gerber “Tatti, paese di sognatori“, esce nelle sale italiane giovedì 9 aprile. Il film, seguito da Toscana Film Commission, racconta la rinascita del piccolo borgo toscano di Tatti, in provincia di Grosseto.
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Toscana futuro digitale: il viaggio della Regione per portare la strategia digitale nei territori
La redazione di intoscana.it segue il tour “Toscana Futuro Digitale” promosso dalla Regione che ha l’obiettivo di approfondire i progetti strategici in corso e costruire nuove opportunità per i territori. Gli approfondimenti delle prime tappe di Pistoia e Prato.