Carissimi, un approfondimento degli spettacoli dopo Pasqua: dall’8 all’11 aprile in scena al Nuovo Rifredi Scena Aperta, Ánghelos : il nuovo lavoro di Roberto Latini che porterà al palcoscenico una riscrittura de Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini. Il 9 e 10 aprile al Teatro della Pergola Cenerentola , opera della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, per la prima volta in stagione alla Pergola. Una riscrittura della fiaba che tutti conosciamo, per dare forma a una Cenerentola intesa come “vita piena”, come “vita senza paura”. E, a maggio, non perderti i due spettacoli di The Berlin Schaubühne Theatre – uno dei più grandi teatri d’ensemble e di repertorio di Berlino, tra i più prestigiosi nell’area di lingua tedesca – in scena al Teatro della Pergola: Changes e The Seer. Scopri di più ➡ Ti aspettiamo a teatro!