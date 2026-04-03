Cartellone - Stagione

Ánghelos

Redazione
Redazione
110
In programma
Prossimamente in scena
The Berlin Schaubühne Theatre
Carissimi,

un approfondimento degli spettacoli dopo Pasqua:

dall’8 all’11 aprile in scena al Nuovo Rifredi Scena Aperta, Ánghelos: il nuovo lavoro di Roberto Latini che porterà al palcoscenico una riscrittura de Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini.

Il 9 e 10 aprile al Teatro della Pergola Cenerentola, opera della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, per la prima volta in stagione alla Pergola. Una riscrittura della fiaba che tutti conosciamo, per dare forma a una Cenerentola intesa come “vita piena”, come “vita senza paura”.

E, a maggio, non perderti i due spettacoli di The Berlin Schaubühne Theatre – uno dei più grandi teatri d’ensemble e di repertorio di Berlino, tra i più prestigiosi nell’area di lingua tedesca – in scena al Teatro della Pergola: Changes e The Seer.

Scopri di più ➡

Ti aspettiamo a teatro!

In programma
Ánghelos - Foto Manuela Giusto
Ánghelos - Foto Manuela Giusto
Ánghelos - Foto Manuela Giusto
Ánghelos - Foto Manuela Giusto
Ánghelos - Foto Manuela Giusto
Ánghelos - Foto Manuela Giusto

Roberto Latini

Ánghelos

VERSO IL VANGELO SECONDO MATTEO TRASCRITTO DA PIER PAOLO PASOLINI

Perché vederlo?

L’angelo emerge dal buio per raccontarci ciò che non sappiamo.

🔎 Leggi l’intervista a Roberto Latini. Pura evocazione

Nuovo Rifredi Scena Aperta

8 > 11 aprile 2026
­
Cenerentola - Foto Stefano Vaja
Cenerentola - Foto Stefano Vaja
Cenerentola - Foto Stefano Vaja
Cenerentola - Foto Stefano Vaja

Compagnia della Fortezza

Cenerentola

L’ARTE, LA SCIENZA E LA CONOSCENZA

Perché vederlo?

Un inno alla vita che resiste, cresce e si reinventa, anche tra le macerie di ciò che eravamo.

🔎 Leggi l’intervista a Armando Punzo. Un’utopia concreta

PRIMA NAZIONALE

Teatro della Pergola

9 > 10 aprile 2026

Prossimamente in scena
Matteotti

Ottavia Piccolo

Matteotti
Anatomia di un fascismo

Perché vederlo?

Un racconto civile che trasforma la storia in coscienza e ci interroga sul presente.

Teatro della Pergola

16 > 18 aprile 2026
­
The Berlin Schaubühne Theatre alla Pergola
­
­
Chiusura biglietterie durante le festività

Si avvisa il gentile pubblico che le biglietterie dei Teatri resteranno chiuse per le festività nei seguenti giorni:

 

TEATRO DELLA PERGOLA

Sabato 4 aprile e lunedì 6 aprile, sabato 25 aprile.

Venerdì 1 maggio.

Martedì 2 giugno e mercoledì 24 giugno.

 

NUOVO RIFREDI SCENA APERTA

Sabato 4 aprile e sabato 25 aprile.

Venerdì 1 maggio e sabato 2 maggio.

Lunedì 1 giugno e martedì 2 giugno. Chiusura estiva dal 20 giugno.
Ape Regina della Compagnia della Magnolia al Teatro Perempruner di Grugliasco
MACERATA TEATRO LAURO ROSSI STAGIONE 2025/26
“I ragazzi irresistibili”
PSICOLOGI – “DIY SUMMER TOUR 2025”
Amleto di Lidi e Pleuteri in scena per i 70 anni del Teatro Stabile di Torino
Condividi questo articolo
Articolo precedente Mercoledì delle Ceneri
Articolo successivo Task Force Giovanisì, oltre 300 studenti “Oltre i confini”

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

S’apre a Milano “Gbim Jazz Experience”
Milano Programmazione/Cartellone
Task Force Giovanisì, oltre 300 studenti “Oltre i confini”
Spettacolo
Ánghelos
Cartellone - Stagione
Mercoledì delle Ceneri
Recensioni/Articoli Roma