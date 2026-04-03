|Carissimi,
un approfondimento degli spettacoli dopo Pasqua:
dall’8 all’11 aprile in scena al Nuovo Rifredi Scena Aperta, Ánghelos: il nuovo lavoro di Roberto Latini che porterà al palcoscenico una riscrittura de Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini.
Il 9 e 10 aprile al Teatro della Pergola Cenerentola, opera della Compagnia della Fortezza di Armando Punzo, per la prima volta in stagione alla Pergola. Una riscrittura della fiaba che tutti conosciamo, per dare forma a una Cenerentola intesa come “vita piena”, come “vita senza paura”.
E, a maggio, non perderti i due spettacoli di The Berlin Schaubühne Theatre – uno dei più grandi teatri d’ensemble e di repertorio di Berlino, tra i più prestigiosi nell’area di lingua tedesca – in scena al Teatro della Pergola: Changes e The Seer.
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Ti aspettiamo a teatro!