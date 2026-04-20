TeatroBasilica, La Sparanoia

23 e 24 aprile 2026, ore 21:00 25 aprile 2026, ore 16:30

TeatroBasilica presenta La Sparanoia, in scena il 23 e 24 aprile 2026 alle ore 21:00 e il 25 aprile alle ore 16:30, un lavoro affilato e irriverente che attraversa le ossessioni del presente con rigore critico e tensione performativa. Ideato e scritto da Niccolò Fettarappa,

in scena insieme a Lorenzo Guerrieri, con il contributo intellettuale di Christian Raimo, lo spettacolo si configura come un’indagine spietata e insieme ironica sulle derive del pensiero contemporaneo, restituendo al teatro la sua funzione più necessaria: interrogare, disturbare, smascherare.

Non ci sono buone notizie. La Sinistra è defunta ed è meglio così.

I giovani, addomesticati, non trovano più il piacere di delinquere: vivono a casa, perimetrati da un metro quadro e con l’ossessione dei lavaggi delicati.

Il compagno Niccolò si innamora di colonnelli e programma orgasmi in caserma.

La Sparanoia è il grido perforante che muore in gola, è il pianto dei serial killer narcolettici e dei bolscevichi da divano. Felice repressione, a tutti. Dal profondo del cuore.

Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri sono autori, attori e registi. Tra le realtà teatrali giovani più apprezzate sul panorama nazionale, i loro lavori vengono rappresentati e prodotti da importanti realtà teatrali. Attraverso un uso dinamico del corpo e un’atletica agitata della parola, portano in scena con drammaticità e graffiante ironia i temi più scomodi del contemporaneo dando voce sulla scena ai conflitti politici di una generazione oppressa e sfruttata, per riaccendere nel pubblico la rabbia rivoluzionaria.

Informazioni

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link:

https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

Orario spettacoli: tutti gli spettacoli in scena in settimana dal lunedì al sabato sono in scena alle ore 21.00 tranne gli spettacoli della domenica che si tengono alle ore 16.30.

Prezzo

✦ Intero: 18€ ✦ Online: 15€ ✦ Ridotto: 12€