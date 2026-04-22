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The Sir Selection – Spring edition, l’evento a Roma

Redazione Roma
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Sabato 25 e domenica 26 aprile al Centro sportivo Sir La Farnesina

The Sir Selection – Spring edition”, un evento esclusivo da vivere in famiglia nel segno dell’eccellenza e delle good vibes che si terrà a Roma sabato 25 e domenica 26 aprile al Centro sportivo Sir La Farnesina, storica scuola di equitazione -la più antica della Capitale e tra le prime in Italia- immersa in un’oasi di verde nel cuore di Roma. Per l’intero weekend i visitatori potranno vivere un’esperienza a contatto con la natura, tra alberi, spazi aperti e atmosfere primaverili, grazie a un programma ricco e variegato pensato per tutte le età: incontri, workshop, attività sportive e proposte gastronomiche di alta qualità si alterneranno in un calendario imperdibile. Un’occasione unica per rallentare, respirare e condividere momenti autentici all’aria aperta, lasciandosi avvolgere da un contesto naturale suggestivo, senza allontanarsi dalla città.

Teatro Sala Umberto, Caterina Guzzanti in Secondo lei
Brahms e Čajkovskij, a Villa Lazzaroni e all’Università Roma “Tor Vergata” due grandi capolavori del pieno romanticismo per sestetto d’archi
Accademia di Santa Cecilia, Daniel Harding per Debussy, Brahms e Prokofiev
Giovanni Scifoni in “Anche i santi hanno i brufoli”
Romaeuropa Festival, Au bord di Claudine Galea
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