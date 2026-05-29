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Concerto per la pace” organizzato dal Coro e Orchestra Desiderio da Settignano,

Redazione
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Venerdì 5 giugno alle 21

FIRENZE – Venerdì 5 giugno alle 21 approda sul palco del Teatro Cartiere Carrara il “Concerto per la pace” organizzato dal Coro e Orchestra Desiderio da Settignano, con il patrocinio di Regione Toscana e Comune di Firenze e il sostegno di Arci Firenze: sul palco oltre 300 tra coristi e musicisti diretti da Patrizia Scivoletto e Andreas Penninger eseguiranno “The Armed Man: A Mass For Peace” di Karl Jenkins e “An die Freude, Inno alla gioia” di Ludwig van Beethoven.

Sul palco il Coro e Orchestra Desiderio da Settignano, il Chor und Orchester der Innphilharmonie di Rosenheim, il Coro Harmonia Cantata di Firenze (direttore Raffaele Puccianti), il Coro Città di Piero Domenico Stella di Sansepolcro (direttori Paolo Fiorucci e Bruno Sannai), il Coro Sesto in Canto di Sesto Fiorentino (direttore Edoardo Materassi), la Banda La Polverosa e gli studenti del liceo musicale Alberti – Dante.

Con questo concerto desideriamo offrire un forte segnale e un contributo tangibile per la pace!

Concerto per la pace Coro e Orchestra Desiderio da Settignano

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