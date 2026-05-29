Teatro dell’Opera di Roma, nuova edizione di Operacamion

Dal 31 maggio al 17 giugno 2026 una nuova tournée urbana porta Rossini nei quartieri di Roma quest’anno anche a Bracciano e Valmontone

Dal 31 maggio al 17 giugno 2026

parte una nuova tournée urbana porta Rossini nei quartieri di Roma quest’anno anche a Bracciano e Valmontone: torna OperaCamion, il progetto itinerante del Teatro dell’Opera di Roma che trasforma un TIR in un teatro mobile in giro per piazze, cortili e spazi urbani della Capitale e dell’area metropolitana.

Quest’anno il pubblico potrà assistere gratuitamente a una nuova tournée de Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini con il coinvolgimento dei cori del territorio capitolino.

L’opera viene proposta in una versione agile pensata per gli spazi urbani, seppure capace di conservare intatta la ricchezza musicale e teatrale della partitura originale.

Primo appuntamento Domenica 31 maggio al Quarticciolo in via dei Larici 4, con OperaCamion 2026, luogo simbolicamente legato alla vita produttiva del teatro dove si trovano infatti gli spazi dei Magazzini del Teatro dell’Opera di Roma: seguiranno altri 9 appuntamenti teatrali fra i quali, per questa edizione, anche Bracciano, martedì 9 giugno in Piazza Mazzini, e Valmontone, che chiuderà il progetto con l’ultima serata mercoledì 17 giugno a Largo Brodolini.

Sul camion-palcoscenico suonerà l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Alessandro Poleggi mentre la regia sarà affidata a Manu Lalli, che firma anche costumi e luci.

Giovani gli interpreti della compagnia tra cui spiccano alcuni talenti di “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. L’adattamento musicale è curato da Tommaso Chieco e Marco Giustini, con scene di Daniele Leone e coreografia dei movimenti mimici di Chiara Casalbuoni.

La regista Manu Lalli pensa a un a versione del Barbiere in chiave circense che omaggia il teatro dell’arte e il teatro di strada, perfettamente in sintonia con la natura itinerante di OperaCamion. Il palcoscenico mobile lascia spazio a illusionisti, acrobati, domatori e pagliacci, in un’atmosfera vivace e popolare.

Particolarmente convincente per le piazze la formula di OperaCamion che nel 2025 ha toccato le 10.000 presenze per Il barbiere di Siviglia e le 10.000 per Tosca.

Il calendario 2026 di OperaCamion / Il barbiere di Siviglia:

Domenica 31 maggio – Magazzini del Teatro dell’Opera, via dei Larici 4, Quarticciolo (Municipio V)

Mercoledì 3 giugno – Cortile della Parrocchia del Corpus Domini, Massimina (Municipio XII)

Venerdì 5 giugno – Parcheggio di via Leonida Repaci, Cinquina/Bufalotta (Municipio III)

Sabato 6 giugno – Parcheggio del Municipio, via Benedetto Croce 50, Montagnola (Municipio VIII)

Martedì 9 giugno – Piazza Mazzini, Bracciano

Mercoledì 10 giugno – Parcheggio di via Fosso dell’Osa, fronte civico 338, Villaggio Prenestino (Municipio VI)

Sabato 13 giugno – Rotonda di viale Antonio Gandin, Palmarola/Selva Candida (Municipio XIV)

Domenica 14 giugno – Piazza Sirio, Lido di Ostia (Municipio X)

Martedì 16 giugno – Parcheggio del Mercato Rionale, via Comte, Casal de’ Pazzi (Municipio IV)

Mercoledì 17 giugno – Largo Brodolini, Valmontone

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.15. L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti.

OperaCamion è un progetto del Teatro dell’Opera di Roma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Cultura, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Regione Lazio

Info: www.operaroma.it

OPERACAMION

IL BARBIERE DI SIVIGLIA

da Il Barbiere di Siviglia

di Gioachino Rossini

adattamento musicale Tommaso Chieco e Marco Giustini

Direttore Alessandro Poleggi

Regia, costumi e luci Manu Lalli

Scene Daniele Leone

Coreografia per i movimenti mimici Chiara Casalbuoni

PERSONAGGI E INTERPRETI

Rosina Irene Zas Martinez*

Don Bartolo Pierpaolo Martella

Figaro Diego Savini

Don Basilio Dayu Xu*

Conte d’Almaviva Francesco Tuppo

e con Donata Franceschino, Letizia Giannoccaro, Stefano Dattrino, Giacomo Peddis

* dal Progetto “Fabbrica” – Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma

Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma

Con la partecipazione speciale dei cori del territorio di Roma Capitale, coordinamento Andrea Rossi e Don Elio Lops

Allestimento Teatro dell’Opera di Roma