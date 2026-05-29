Nuove date.

Grandi ritorni.

E un’estate da vivere insieme. Teatro itinerante, storie vive,

luoghi che continuano a parlare.

Cari amici, la stagione della Compagnia delle Seggiole continua ad attraversare Firenze e i suoi luoghi più affascinanti. Tra palazzi medicei, cimiteri monumentali, ville storiche e antichi chiostri, l’estate porterà con sé nuove produzioni, spettacoli amatissimi e nuove occasioni per vivere il teatro in modo immersivo e coinvolgente. Debutta la nuova Conversazione (In)Credibile con Cosimo il Vecchio, tornano Frida Kahlo, Sepolte Memorie e L’Azione del Silenzio nel ventesimo anno di repliche alla Certosa del Galluzzo. E dopo il successo delle prime date, sono ufficialmente aperte anche le vendite per la nuova replica del 19 giugno de La Congiura dei Pazzi a Palazzo Medici Riccardi.

26–27 GIUGNO · 10 E 25 LUGLIO · PALAZZO MEDICI RICCARDI Conversazione (In)Credibile

con Cosimo il Vecchio Una nuova produzione in prima assoluta porta il pubblico dentro il Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi. Attraverso una “intervista impossibile”, Cosimo de’ Medici torna a raccontare la propria visione politica, il rapporto con Firenze e la nascita del potere mediceo. Un viaggio teatrale tra memoria, ambizione, arte e Rinascimento nel cuore della città che i Medici contribuirono a trasformare. Scopri lo spettacolo →

8–9 · 14–15–16 LUGLIO · CERTOSA DEL GALLUZZO L’Azione del Silenzio XX anno consecutivo di repliche. Dal 2007 oltre 20.000 spettatori hanno attraversato i chiostri e i silenzi della Certosa del Galluzzo insieme alla Compagnia delle Seggiole. Uno spettacolo diventato negli anni un rito collettivo capace di trasformare il teatro in esperienza spirituale, storica ed emotiva. In occasione dei venti anni di repliche sarà inoltre possibile visitare eccezionalmente la Cripta della Certosa con il monumento funerario gotico di Niccolò Acciaiuoli. Scopri di più →

3 E 17 LUGLIO · ANTELLA Sepolte Memorie Torna per il terzo anno di repliche il viaggio teatrale dentro il suggestivo Cimitero Monumentale dell’Antella. Una storia di segreti, generazioni e memoria attraversa il tempo dentro uno dei luoghi monumentali più straordinari del territorio fiorentino. Informazioni e biglietti →

10–11 GIUGNO · VILLA BARDINI Frida Kahlo: il ritratto spezzato Dopo il successo della scorsa stagione, torna a Villa Bardini lo spettacolo dedicato a Frida Kahlo, tra musica dal vivo, immagini, passioni e ferite trasformate in arte. Informazioni e biglietti →

12 E 19 GIUGNO · PALAZZO MEDICI RICCARDI La Congiura dei Pazzi APERTE ANCHE LE VENDITE PER LA NUOVA DATA DEL 19 GIUGNO Dopo il successo delle prime repliche, il viaggio teatrale dentro Palazzo Medici Riccardi torna con nuove date dedicate a uno degli episodi più drammatici della storia fiorentina. Intrighi politici, alleanze segrete, tensioni e tradimenti accompagneranno gli spettatori attraverso le sale del palazzo simbolo della dinastia medicea. Date e orari disponibili:

12 giugno – ore 19.00 / 20.15 / 21.30

19 giugno – ore 19.00 / 20.15 / 21.30 Informazioni e biglietti →

NUOVA DATA · 12 GIUGNO · COOKING IN FLORENCE NETTARE DI…VINO Una serata dedicata al vino, alla convivialità e al piacere del racconto teatrale, tra degustazioni, musica e parole. Prenota ora →