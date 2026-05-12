Torna a Parigi il festival Canzoni & parole. Questo importante evento culturale e musicale, promosso dall’associazione parigina Musica Italiana, con la direzione artistica di Rambaldo degli Azzoni Avogadro, quest’anno omaggerà Andrea Parodi, cantante e musicista straordinario scomparso prematuramente vent’anni fa. Tre eventi saranno dedicati a lui e alla Sardegna, sua terra natale. Mercoledì 20 maggio, al Teatro “La Scène Parisienne”, il concerto del celebre gruppo Tazenda, per la prima volta a Parigi. Giovedì 21 maggio “Andrea Parodi, voix de l’île, voix du monde”, presso l’Istituto Italiano di Cultura, con la partecipazione di Elena Ledda, Mauro Palmas, Gigi Marras, Alberto Bertoli e i Tazenda. Sabato 23 maggio, in mattinata, alla Maison d’Italie, in anteprima assoluta, « Aspettando Abacada », un ricco estratto dal documentario in fase di realizzazione, dedicato al percorso artistico e umano di Andrea Parodi, con la presenza del regista Alberto Marras.

Canzoni & Parole è una festa in musica dedicata alla canzone italiana, affiancata da un entusiasmante incontro

fra artisti e giovani generazioni parigine.

Il progetto didattico, organizzato in collaborazione con l’APIRP (Associazione dei Professori di Italiano della Regione Parigina), sarà come nelle precedenti edizioni un elemento chiave del festival, portando ancora una volta a Parigi cantautori italiani di grande valore e di diverse generazioni: Angela Baraldi, Alberto Bertoli, Bungaro, Chiara Effe, Finaz, Lorenzo Lepore, Giulia Mei e Simona Molinari.

Nella sala polivalente del Liceo parigino Janson de Sailly – il più grande complesso scolastico di Francia – artiste e artisti incontreranno centinaia di studenti francesi e i loro insegnanti di italiano, dialogando e interpretando insieme diverse canzoni.

Il 22 e 23 maggio si esibiranno poi davanti al pubblico parigino nella storica sala Les Trois Baudets, affiancati dai grandi amici e pilastri del festival – Paolo Capodacqua, Gigi Marras, Carlotta Persico, Serena Rispoli e Peppe Voltarelli – con le loro “cartes blanches“.

Molto significativo è lo spettacolo di apertura, “L’altra Italia”, in programma il 19 maggio alla Maison de l’Italie. Attraverso le canzoni ribelli che hanno segnato il periodo dal dopoguerra agli anni ’80, lo spettacolo racconterà un’Italia di grandi passioni e profondi cambiamenti. Un omaggio speciale a Giovanna Marini (molto amata anche a Parigi), Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea e ad altri grandi artisti dell’epoca, con due interpreti d’eccezione: Silvia Malagugini e Alessio Lega.

Luogo di memoria e di resistenza, la sede de Les Garibaldiens ospiterà nuovamente i momenti di convivialità dopo gli spettacoli. Il 24 maggio sarà anche la sede degli eventi di chiusura del festival: presentazione del libro “Voci libere” di Luigi Cuna ed Emanuele Felice e la festa finale con il Canzoniere Popolare Italiano.

Ma Les Garibaldiens non è solo questo: da mercoledì 20 a domenica 24 maggio, dalle 11:00, invita a scoprire la Sardegna autentica nel cuore di Parigi (a due passi dal Canal Saint-Martin) con incontri culturali e momenti conviviali dedicati alla cucina sarda.

Infine, a metà novembre 2026, il festival Canzoni&Parole si estenderà in Sardegna: sarà ospite a Cagliari della 12ª edizione del Premio Emilio Lussu.