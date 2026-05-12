Festival/Rassegna

Torna a Parigi il festival Canzoni & Parole

Redazione
Redazione
81
Torna a Parigi il festival Canzoni & Parole

Quinta edizione per il festival della canzone d’autore italiana.
Dal 19 al 24 maggio 2026 la Sardegna di Andrea Parodi,
il progetto didattico fra cantautori e studenti d’italiano
e tanti altri momenti musicali.
Torna a Parigi il festival Canzoni & parole. Questo importante evento culturale e musicale, promosso dall’associazione parigina Musica Italiana, con la direzione artistica di Rambaldo degli Azzoni Avogadro, quest’anno omaggerà Andrea Parodi, cantante e musicista straordinario scomparso prematuramente vent’anni fa. Tre eventi saranno dedicati a lui e alla Sardegna, sua terra nataleMercoledì 20 maggio, al Teatro “La Scène Parisienne”, il concerto del celebre gruppo Tazenda, per la prima volta a ParigiGiovedì 21 maggio “Andrea Parodi, voix de l’île, voix du monde”, presso l’Istituto Italiano di Cultura, con la partecipazione di Elena LeddaMauro PalmasGigi MarrasAlberto Bertoli e i Tazenda. Sabato 23 maggio, in mattinata, alla Maison d’Italie, in anteprima assoluta, « Aspettando Abacada », un ricco estratto  dal documentario in fase di realizzazione, dedicato al percorso artistico e umano di Andrea Parodi, con la presenza del regista Alberto Marras.
Canzoni & Parole è una festa in musica dedicata alla canzone italiana, affiancata da un entusiasmante incontro
fra artisti e giovani generazioni parigine.
Il progetto didattico, organizzato in collaborazione con l’APIRP (Associazione dei Professori di Italiano della Regione Parigina), sarà come nelle precedenti edizioni un elemento chiave del festival, portando ancora una volta a Parigi cantautori italiani di grande valore e di diverse generazioni: Angela Baraldi, Alberto Bertoli, Bungaro, Chiara Effe, Finaz, Lorenzo Lepore, Giulia Mei e Simona Molinari.
Nella sala polivalente del Liceo parigino Janson de Sailly – il più grande complesso scolastico di Francia – artiste e artisti incontreranno centinaia di studenti francesi e i loro insegnanti di italiano, dialogando e interpretando insieme diverse canzoni.
Il 22 e 23 maggio si esibiranno poi davanti al pubblico parigino nella storica sala Les Trois Baudets, affiancati dai grandi amici e pilastri del festival – Paolo Capodacqua, Gigi Marras, Carlotta Persico, Serena Rispoli e Peppe Voltarelli – con le loro “cartes blanches“.
Molto significativo è lo spettacolo di apertura, “L’altra Italia”, in programma il 19 maggio alla Maison de l’Italie. Attraverso le canzoni ribelli che hanno segnato il periodo dal dopoguerra agli anni ’80, lo spettacolo racconterà un’Italia di grandi passioni e profondi cambiamenti. Un omaggio speciale a Giovanna Marini (molto amata anche a Parigi), Paolo Pietrangeli, Ivan Della Mea e ad altri grandi artisti dell’epoca, con due interpreti d’eccezione: Silvia Malagugini e Alessio Lega.
Luogo di memoria e di resistenza, la sede de Les Garibaldiens ospiterà nuovamente i momenti di convivialità dopo gli spettacoli. Il 24 maggio sarà anche la sede degli eventi di chiusura del festival: presentazione del libro “Voci libere” di Luigi Cuna ed Emanuele Felice e la festa finale con il Canzoniere Popolare Italiano.
Ma Les Garibaldiens non è solo questo: da mercoledì 20 a domenica 24 maggio, dalle 11:00, invita a scoprire la Sardegna autentica nel cuore di Parigi (a due passi dal Canal Saint-Martin) con incontri culturali e momenti conviviali dedicati alla cucina sarda.
Infine, a metà novembre 2026, il festival Canzoni&Parole si estenderà in Sardegna: sarà ospite a Cagliari della 12ª edizione del Premio Emilio Lussu.
 Il programma dettagliato e tutte le informazioni su questo LINK

Prenotazioni e prevendite su questo LINK

Contatti : Festival Canzoni&Parole – Association Musica Italiana

e-mail: LINK   tel. +33 6 73185428

Il festival è organizzato dall’Association Musica Italiana e dall’APIRP, (Association Professeurs d’Italien de la Région Parisienne),
con la collaborazione di Momeda Eventi (Bologna), di Storiedinote Fr, della rivista Radici e dell’Association Sardos inParis
Racconti da Kilowatt Festival 2019 a Sansepolcro. Terza giornata
Ultimo appuntamento del Sovereto Festival 2021
La settimana di Ferragosto all’Anconella Garden
Sole Luna Doc Film Festival (13° edizione)
Luglio Musicale Trapanese
Condividi questo articolo
Articolo precedente "Pinocchio Musical" La magica fiaba di Collodi rivive nel nuovo “Pinocchio Musical” – recensione
Articolo successivo Premio Semplicemente Donna. Borse di studio

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Ama Calabria rilancia il teatro in tutta la Regione
Arte/Cultura Catanzaro
Attesa al Teatro Regio di Verdi/Shakespeare Trilogia della brama
Danza/Balletto Parma
Spazio Diamante, Festival inDivenire – VII edizione
Festival/Rassegna Roma
Teatro Argentina, HOTEL CHAMPAGNE chiude la rassegna Verità sospese
Evento Roma