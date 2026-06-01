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Il GrandTour di Baglioni posticipato al 2027

Vito Fabio
Vito Fabio
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Il reinvio s'è reso necessario per i problemi di salute dell'artista. Ecco le nuove date dei concerti a Roccella Jonica (Rc), Cirò Marina (Kr) e Santa Maria del Cedro (Cs)

Si informa che il “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure.

Tutte le date calabresi inizialmente previste per il mese di agosto 2026 saranno recuperate ad agosto 2027. Questo il dettaglio delle nuove date: il concerto in programma il 25 agosto 2026 a Roccella Jonica (Rc) al Teatro al Castello nell’ambito del Roccella Summer Festival sarà recuperato il 21 agosto 2027; il concerto del 24 agosto a Cirò Marina (Kr) all’Arena Saracena del Krimisound Festival è posticipato al 22 agosto 2027; l’ultima data, prevista per il 26 agosto 2026 all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro (Cs), per il Tirreno Festival, si terrà in nuova data il 23 agosto 2027.

Per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati.

Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere il rimborso fino al 30 giugno 2026 esclusivamente online attraverso TicketOne (www.rimborsi.ticketone.it).

Le date di Roccella Jonica, Cirò Marina e Santa Maria del Cedro sono prodotte e organizzate dalla Ticket Service Calabria.

Info

Ticket Service Calabria

www.ticketservicecalabria.it

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