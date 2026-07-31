Stefano Saletti & Banda Ikona, Mediterranea

Sabato 1° agosto 2026 - Inizio concerto ore 21 - Ingresso gratuito

Stefano Saletti & Banda Ikona

feat. Antonello Salis

in “MEDITERRANIMA”

Stefano Saletti: voce, bouzouki, oud, saz, chitarra

Yasemin Sannino: voce

Fabia Salvucci: voce

Gabriele Coen: clarinetto, sax soprano

Eugenio Saletti: voce, basso acustico, chitarra, bouzouki, saltzouki

Arnaldo Vacca: percussioni

con Antonello Salis: fisarmonica

Sabato 1° agosto 2026 – Inizio concerto ore 21 – Ingresso gratuito

Jazz&Image – Viale delle Terme di Caracalla, Roma

Informazioni: 349 9770309

Sabato 1° agosto 2026 alle ore 21, sul palco di Jazz&Image in Viale delle Terme di Caracalla a Roma, Stefano Saletti & Banda Ikona con ospite speciale Antonello Salis porteranno in scena Mediterranima.

Il progetto Mediterranima, un canto corale per il Mediterraneo, alla ricerca dell’anima comune, prende il nome dall’omonimo lavoro discografico di Saletti che racconta le influenze e le connessioni delle musiche e delle culture dei Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum.

Il disco pubblicato da Materiali Sonori il 25 aprile 2025 è stato per tre mesi ai vertici delle classifiche internazionali della world music, la World Music Charts Europe (#4) e la Transglobal World Music Charts (#13) e votato al n.14 tra i migliori dischi di world music usciti nel 2025 in tutto il mondo. A luglio dello scorso anno, inoltre, è entrato nella cinquina delle Targhe Tenco come “miglior disco in dialetto e lingua minoritaria”

Nel concerto le sponde del Mediterraneo risuonano nei tanti strumenti utilizzati da Saletti: il bouzouki greco, l’oud arabo, il saz baglama turco, la chitarra battente del nostro Sud, le chitarre. Compagni di avventura sono i tanti musicisti della Banda Ikona con i quali nel 2025 ha celebrato i 20 anni di attività: le cantanti Yasemin Sannino e Fabia Salvucci, Gabriele Coen (clarinetto, sax), il multistrumentista Eugenio Saletti (basso acustico, chitarra, bouzouki, saltzouki) e il percussionista Arnaldo Vacca. Il concerto è arricchito dalla presenza del funambolico maestro della fisarmonica, Antonello Salis, che ha partecipato anche alla registrazione del disco.

Lo spettacolo presenta una serie di brani originali che prendono spunto da miti, leggende, melodie, cantigas, filastrocche e ballate popolari delle varie tradizioni del Mediterraneo cantati in Sabir, l’antica lingua franca dei porti, dei marinai, dei pescatori, dei pirati e dei mercanti che utilizza nelle sue composizioni. Si snoda come una sorta di colonna sonora del nostro quotidiano, tra suoni, voci, ritmi e storie che raccontano un viaggio immaginario tra la bellezza, il fascino, la forza di una tradizione millenaria che ancora emoziona, pur nella tragicità della cronaca contemporanea.

Un lavoro ricco di suoni e influenze per riannodare il filo di un dialogo possibile, perché, come spiega l’autore, “solo l’arte ci salva dall’odio”.

Ma esiste un’anima e una comune identità mediterranea in Paesi così differenti per tradizioni, religioni, cultura? La risposta che dà Saletti è sicura: “Sì, esiste in quell’attitudine ad affrontare la vita, in quello spirito comune, nella visione e nel modo di essere e pensare che, malgrado la globalizzazione e l’appiattimento culturale degli ultimi anni, resta ancora ben evidente. Io mi sento un cittadino mediterraneo”.

Stefano Saletti & Banda Ikona

feat. Antonello Salis

in

“Mediterranima”

Sabato 1° agosto 2026 – Inizio concerto ore 21

Jazz&Image – Viale delle Terme di Caracalla, Roma

Informazioni: 349 9770309

Ingresso gratuito