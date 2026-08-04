Capo arte teatro festival, prosegue la rassegna

Il 5 e 6 agosto ad andare in scena sarà la compagnia italo-francese Circ’Hulon, con “Groviglio, o l'elogio delle piccole cose"

Dopo l’apertura con lo spettacolo site specific “Clitennestra”, prosegue la programmazione di CAT – Capo Arte Teatro Festival, a Ricadi (Vibo Valentia) progetto creato da DRACMA, che per otto appuntamenti porterà sulla scena del Teatro di Torre Marrana, importanti artisti e artiste del teatro italiano e internazionale contemporaneo.

Filo conduttore sarà l’amore, che trova riscontro nel tema principale del festival, “Moru d’Amuri”.

Il 5 e 6 agosto ad andare in scena sarà la compagnia italo-francese Circ’Hulon, con “GROVIGLIO, o l’elogio delle piccole cose”, una creazione e interpretazione di Lucia Pennini e Antoine Hulon, con le musiche di Florian e Marfa Demonsant, per una produzione Circ’Hulon.

Una delicata e coinvolgente commedia burlesque per due clown e un musicista, che porta avanti una riflessione sull’essere e sulle relazioni umane, ponendo domande universali: Chi sono? Chi sei ? Cosa siamo? Cosa resta della nostra umanità? Attraverso due personaggi clowneschi, come sbarcati da un altro pianeta, la compagnia si interroga sul valore delle piccole cose, e l’importanza di un legame che ci avvicina all’altro.

Nel groviglio delle relazioni, i due personaggi tentano di non perdere quel filo che potrebbe rivelare l’altro nella sua più autentica umanità. Fragili ma curiosi, i due personaggi affrontano ogni situazione con la leggerezza della semplicità, regalando al pubblico uno spettacolo capace di alternare comicità, tenerezza e stupore.

Fuori dal tempo e dalle convenzioni, “GROVIGLIO” mette a nudo un’umanità priva di maschere e artifici, restituendo l’essenza di una condizione condivisa. Umorismo e poesia contraddistinguono questa pièce originale e delicata, in cui si intrecciano teatro, circo, musica e danza.

Anche l’allestimento racconta la filosofia della compagnia: una pista ottagonale all’aperto, circondata da una gradinata, per creare uno spazio raccolto e partecipato, pensato per favorire la vicinanza tra artisti e pubblico. Circ’Hulon immagina uno spettacolo di prossimità, con lo scopo di incontrare, creare legami, scongiurare l’isolamento, trasformando il mondo che ci circonda.

La storia della compagnia risale al 1981, quando Jacques e Sophie, genitori di Antoine, ispirati dal film La Strada di Federico Fellini, spinti da un sentimento di leggerezza e spensieratezza, iniziano a viaggiare lungo l’Europa, percorrendone le strade per vent’anni. Oggi, quello stesso spirito vive nella nuova generazione della famiglia Circ’Hulon, che dopo il successo dello spettacolo Strampalati, torna in Italia con “GROVIGLIO”, un’opera intrisa di poesia e umanità.

CAT – Capo Arte Teatro è un progetto di DRACMA – Centro di Produzione teatrale, con la direzione artistica di Andrea Naso, organizzato da PRO Loco di Capo Vaticano e in collaborazione con Associazione InUtile, food partner Tata’s, con il sostegno del Comune di Ricadi, Regione Calabria e MIC.

Avviso Centri di Residenza – MiC FNSV Regione Calabria PAC 14-20 Asse VI_Az. 6.7.1 L.R. 19/17.

Biglietti su https://www.dracma.org/ cat2026/ o acquistabili presso il botteghino di Torre Marrana dalle ore 19:30.