Venezia

Diego Basso dirige The World of Disney in Orchestra a Noale

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Diego Basso dirige l'orchestra in concerto The World of Disney in Orchestra

Venerdì 7 agosto, alle ore 21.15, la Rocca dei Tempesta ospita il concerto sinfonico dedicato alle colonne sonore Disney

Venerdì 7 agosto, alle ore 21.15, la Rocca dei Tempesta ospita il concerto sinfonico dedicato alle colonne sonore Disney, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy dirette dal Maestro Diego Basso.

Contents

Arriva venerdì 7 agosto 2026, alle ore 21.15, alla Rocca dei Tempesta di Noale (VE), “The World of Disney in Orchestra”, il concerto sinfonico diretto dal Maestro Diego Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy.

Nella cornice dell’antica fortezza noalese, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso le musiche che hanno segnato la storia dell’animazione, in uno spettacolo rivolto a persone di ogni età, dalle famiglie agli appassionati di musica e cinema.

Il repertorio Disney firmato Diego Basso

Il concerto è dedicato alle celebri colonne sonore che hanno accompagnato i capolavori della “fabbrica dove i sogni diventano realtà”. Ideato dal Maestro Diego Basso, che ne firma anche gli arrangiamenti orchestrali, il repertorio ripercorre in chiave sinfonica titoli amati da generazioni, da Il Re Leone a Frozen, passando per Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Oceania, Encanto e Pocahontas: non una semplice selezione di brani celebri, ma una narrazione musicale che intreccia suono, immagini e memoria collettiva.

Il progetto di Diego Basso e il sostegno istituzionale

Il progetto nasce dal desiderio di riportare il pubblico nel luogo incantato in cui ogni storia è ancora possibile, restituendo alla musica Disney la sua capacità di unire culture, generazioni e mondi diversi. Ogni brano custodisce un frammento d’infanzia che l’orchestra riporta alla sua piena forza espressiva, in un’esperienza che unisce emozione e spettacolo dal vivo.

L’evento è realizzato con il sostegno di Regione del Veneto, Ministero della Cultura, Città di Noale e Pro Loco Noale, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Art Voice Academy.

Informazioni e biglietti

THE WORLD OF DISNEY IN ORCHESTRA
Venerdì 7 agosto 2026 | ore 21.15
Rocca dei Tempesta, Noale (VE)

Diego Basso — direttore e arrangiamenti
Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana
Voci di Art Voice Academy

“The World of Disney in Orchestra” è una produzione AVA Sound Live Music.

Biglietteria
Biglietti disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Informazioni
Art Voice Academy
+39 349 9403499

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ByGiuseppe Bettiol
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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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