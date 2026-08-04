Diego Basso dirige The World of Disney in Orchestra a Noale

Venerdì 7 agosto, alle ore 21.15, la Rocca dei Tempesta ospita il concerto sinfonico dedicato alle colonne sonore Disney

Venerdì 7 agosto, alle ore 21.15, la Rocca dei Tempesta ospita il concerto sinfonico dedicato alle colonne sonore Disney, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy dirette dal Maestro Diego Basso.

Arriva venerdì 7 agosto 2026, alle ore 21.15, alla Rocca dei Tempesta di Noale (VE), “The World of Disney in Orchestra”, il concerto sinfonico diretto dal Maestro Diego Basso con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le Voci di Art Voice Academy.

Nella cornice dell’antica fortezza noalese, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso le musiche che hanno segnato la storia dell’animazione, in uno spettacolo rivolto a persone di ogni età, dalle famiglie agli appassionati di musica e cinema.

Il repertorio Disney firmato Diego Basso

Il concerto è dedicato alle celebri colonne sonore che hanno accompagnato i capolavori della “fabbrica dove i sogni diventano realtà”. Ideato dal Maestro Diego Basso, che ne firma anche gli arrangiamenti orchestrali, il repertorio ripercorre in chiave sinfonica titoli amati da generazioni, da Il Re Leone a Frozen, passando per Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Oceania, Encanto e Pocahontas: non una semplice selezione di brani celebri, ma una narrazione musicale che intreccia suono, immagini e memoria collettiva.

Il progetto di Diego Basso e il sostegno istituzionale

Il progetto nasce dal desiderio di riportare il pubblico nel luogo incantato in cui ogni storia è ancora possibile, restituendo alla musica Disney la sua capacità di unire culture, generazioni e mondi diversi. Ogni brano custodisce un frammento d’infanzia che l’orchestra riporta alla sua piena forza espressiva, in un’esperienza che unisce emozione e spettacolo dal vivo.

L’evento è realizzato con il sostegno di Regione del Veneto, Ministero della Cultura, Città di Noale e Pro Loco Noale, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e Art Voice Academy.

Informazioni e biglietti

THE WORLD OF DISNEY IN ORCHESTRA

Venerdì 7 agosto 2026 | ore 21.15

Rocca dei Tempesta, Noale (VE)

Diego Basso — direttore e arrangiamenti

Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana

Voci di Art Voice Academy

“The World of Disney in Orchestra” è una produzione AVA Sound Live Music.

Biglietteria

Biglietti disponibili su TicketOne e presso i punti vendita autorizzati.

Informazioni

Art Voice Academy

+39 349 9403499