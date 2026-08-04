Sile Garden 2026: Filaments of Existence in concerto

Sile Garden 2026 dal 5 al 9 agosto ai Giardini di Sant'Andrea a Treviso

Prosegue ai Giardini di Sant’Andrea di Treviso il programma di Sile Garden 2026. Dal 5 al 9 agosto il calendario propone una nuova settimana di incontri, concerti e dj set. La settimana si apre mercoledì 5 agosto con una serata libera nel parco. Dalle 17 alle 24 sono attivi il food truck e l’area pic-nic & chill, per cenare o bere un aperitivo all’aperto.

Giovedì 6 agosto: Andrea Pietrobon e il concerto di Filaments of Existence

Il giovedì è dedicato prima alle parole e poi alla musica. Alle 18.45 Storie & Cammini ospita lo scrittore Andrea Pietrobon per l’incontro Il passo lento delle parole, appuntamento della rassegna curata da Domenico Basso e dedicata al tema del camminare.

Pietrobon è autore di Sul sentiero delle parole (Danilo Zanetti Editore, 2025), raccolta di ventisette racconti accompagnati da dipinti originali e dedicati al rapporto tra passi, memoria e immaginazione. Il volume nasce dal legame tra il camminare e lo scrivere: per l’autore, osservare luoghi e persone durante il cammino diventa occasione di incontro e punto di partenza per la narrazione.

Chiude la serata, alle 21.00, il concerto di Filaments of Existence, duo formato da Camilla Collet, alla batteria e alle tastiere, e Giorgio Giacobbi, al sax tenore e alle tastiere, entrambi diplomati al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste.

Nato nel 2017, Filaments of Existence affianca al suono acustico di batteria e sax effetti e sequencer elettronici, utilizzati in dialogo con l’esecuzione dal vivo. La musica si muove tra jazz contemporaneo, rock e atmosfere ispirate alle colonne sonore di fantascienza.

Ai Giardini di Sant’Andrea il duo presenta Seeking no Salvation, primo album pubblicato il 1° aprile 2026. I nove brani hanno un tono più cupo e ruvido rispetto ai precedenti EP e singoli e sono costruiti quasi interamente sui suoni di batteria e sax, lasciati al naturale o processati elettronicamente. La scrittura assume un ruolo più marcato, con uno spazio minore affidato all’improvvisazione. L’ingresso al concerto costa 3 euro.

Venerdì e sabato a Sile Garden 2026: blues e Psychoosteria

Il blues arriva ai Giardini venerdì 7 agosto, alle 21.00, con Davide Lipari e i Blue Cats, formazione che porta in scena un repertorio incentrato su Muddy Waters e sui classici del genere. Al fianco di Davide Lipari, alla chitarra e alla voce, salgono sul palco Massimo Fantinelli, al basso, già protagonista dell’anteprima di Sile Garden con il Treviso J Trio, e Giorgio Gebhard alla batteria.

Sabato 8 agosto, alle 21.00, la serata è affidata a Psychoosteria, formato da Alessandra Perozzo, alla voce e alle percussioni, e Stefano Pasqualetto, al pianoforte e alle percussioni. Nato nel 2014, il duo propone un repertorio che spazia tra blues, soul, rock, folk, pop e disco, con incursioni nello swing, nel country rock e nelle colonne sonore. Alessandra Perozzo è inoltre la voce dei Mad Fellaz.

Domenica 9 agosto: dj set lungo il Sile

La settimana si chiude domenica 9 agosto dalle 20.00 all’insegna del dj set lungo le sponde del Sile.

Informazioni e biglietti

Sile Garden 2026 si svolge ai Giardini di Sant’Andrea, in via Giuseppe Toniolo 8 a Treviso. L’ingresso è libero e gratuito, ad eccezione del concerto di Filaments of Existence di giovedì 6 agosto, per il quale il biglietto costa 3 euro. Il food truck e l’area pic-nic & chill sono attivi dal mercoledì alla domenica, dalle 17 alle 24.

Sile Garden è organizzato da nusica.org in collaborazione con Biblio Art, Food and Drink, promosso dal Comune di Treviso con il sostegno di CentroMarca Banca.

Il programma completo è disponibile su www.silejazz.com/web/sile-garden/

Per informazioni

info@nusica.org

+39 327 461 0693