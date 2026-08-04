Treviso

Sile Garden 2026: Filaments of Existence in concerto

Giuseppe Bettiol
Giuseppe Bettiol
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Filaments of Existence Sile Garden 2026, Giardini di Sant'Andrea Treviso

Sile Garden 2026 dal 5 al 9 agosto ai Giardini di Sant'Andrea a Treviso

Prosegue ai Giardini di Sant’Andrea di Treviso il programma di Sile Garden 2026. Dal 5 al 9 agosto il calendario propone una nuova settimana di incontri, concerti e dj set. La settimana si apre mercoledì 5 agosto con una serata libera nel parco. Dalle 17 alle 24 sono attivi il food truck e l’area pic-nic & chill, per cenare o bere un aperitivo all’aperto.

Contents

Giovedì 6 agosto: Andrea Pietrobon e il concerto di Filaments of Existence

Il giovedì è dedicato prima alle parole e poi alla musica. Alle 18.45 Storie & Cammini ospita lo scrittore Andrea Pietrobon per l’incontro Il passo lento delle parole, appuntamento della rassegna curata da Domenico Basso e dedicata al tema del camminare.

Pietrobon è autore di Sul sentiero delle parole (Danilo Zanetti Editore, 2025), raccolta di ventisette racconti accompagnati da dipinti originali e dedicati al rapporto tra passi, memoria e immaginazione. Il volume nasce dal legame tra il camminare e lo scrivere: per l’autore, osservare luoghi e persone durante il cammino diventa occasione di incontro e punto di partenza per la narrazione.

Chiude la serata, alle 21.00, il concerto di Filaments of Existence, duo formato da Camilla Collet, alla batteria e alle tastiere, e Giorgio Giacobbi, al sax tenore e alle tastiere, entrambi diplomati al Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste.

Nato nel 2017, Filaments of Existence affianca al suono acustico di batteria e sax effetti e sequencer elettronici, utilizzati in dialogo con l’esecuzione dal vivo. La musica si muove tra jazz contemporaneo, rock e atmosfere ispirate alle colonne sonore di fantascienza.

Ai Giardini di Sant’Andrea il duo presenta Seeking no Salvation, primo album pubblicato il 1° aprile 2026. I nove brani hanno un tono più cupo e ruvido rispetto ai precedenti EP e singoli e sono costruiti quasi interamente sui suoni di batteria e sax, lasciati al naturale o processati elettronicamente. La scrittura assume un ruolo più marcato, con uno spazio minore affidato all’improvvisazione. L’ingresso al concerto costa 3 euro.

Psychoosteria Sile Garden 2026, Giardini di Sant'Andrea Treviso

Venerdì e sabato a Sile Garden 2026: blues e Psychoosteria

Il blues arriva ai Giardini venerdì 7 agosto, alle 21.00, con Davide Lipari e i Blue Cats, formazione che porta in scena un repertorio incentrato su Muddy Waters e sui classici del genere. Al fianco di Davide Lipari, alla chitarra e alla voce, salgono sul palco Massimo Fantinelli, al basso, già protagonista dell’anteprima di Sile Garden con il Treviso J Trio, e Giorgio Gebhard alla batteria.

Sabato 8 agosto, alle 21.00, la serata è affidata a Psychoosteria, formato da Alessandra Perozzo, alla voce e alle percussioni, e Stefano Pasqualetto, al pianoforte e alle percussioni. Nato nel 2014, il duo propone un repertorio che spazia tra blues, soul, rock, folk, pop e disco, con incursioni nello swing, nel country rock e nelle colonne sonore. Alessandra Perozzo è inoltre la voce dei Mad Fellaz.

Domenica 9 agosto: dj set lungo il Sile

La settimana si chiude domenica 9 agosto dalle 20.00 all’insegna del dj set lungo le sponde del Sile.

Informazioni e biglietti

Sile Garden 2026 si svolge ai Giardini di Sant’Andrea, in via Giuseppe Toniolo 8 a Treviso. L’ingresso è libero e gratuito, ad eccezione del concerto di Filaments of Existence di giovedì 6 agosto, per il quale il biglietto costa 3 euro. Il food truck e l’area pic-nic & chill sono attivi dal mercoledì alla domenica, dalle 17 alle 24.

Sile Garden è organizzato da nusica.org in collaborazione con Biblio Art, Food and Drink, promosso dal Comune di Treviso con il sostegno di CentroMarca Banca.

Il programma completo è disponibile su www.silejazz.com/web/sile-garden/

Per informazioni
info@nusica.org
+39 327 461 0693

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Laureato in filosofia all’Università degli Studi di Padova, collaboro con lo Studio Pierrepi dal 2009. Appassionato comunicazione digitale, ho concentrato la mia attività nelle Digital PR, nei rapporti con le testate e gli influencer digitali, seguendo corsi ad hoc. Dal 2010 sono consulente di media & public relation per la Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari di Padova, per il Circolo Tralaltro Arcigay Padova e la Società Dante Alighieri sezione di Padova. Dal 2011 sono responsabile dell’ufficio stampa della manifestazione “Padova Pride Village” alla Fiera di Padova. Attualmente sto inoltre collaborando con il Teatro de LiNUTILE di Padova e il Padova Pride.
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