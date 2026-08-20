Locus Festival, grande successo degli appuntamenti a Locorotondo

Oltre 30.000 persone hanno partecipato dal 5 al 15 agosto agli appuntamenti in programma in paese: 28 concerti in Masseria Ferragnano e in piazza,

Una ventiduesima edizione particolarmente intensa e partecipata, quella del Locus 2026, che chiude con successo anche il fitto calendario di agosto nel borgo di Locorotondo, incastonato nella Valle d’Itria, cuore di Puglia e del festival.Oltre 30.000 persone hanno partecipato dal 5 al 15 agosto agli appuntamenti in programma in paese: 28 concerti in Masseria Ferragnano e in piazza, 5 film preceduti da 5 incontri e un’esclusiva installazione sonora site-specific nel Giardino Storico della Masseria.

Preceduta da 13 grandi live a Bari, Ostuni, Alberobello, Minervino, Andria e Castellana Grotte, la programmazione a Locorotondo è partita il 5 agosto con un evento gratuito nel paese: il Maestro ENZO AVITABILE ha inaugurato la rassegna di cinema e incontri in piazza con un grande concerto, preceduto dalla visione del film “Enzo Avitabile Life & Music”. Ampia partecipazione anche per i successivi talk e film con ospiti come Daniele Silvestri, Cosmo, Licia Lanera, Luca De Gennaro, Nicola Gaeta e altri ancora.

Dal 7 agosto si è poi aperto il villaggio del Locus in Masseria Ferragnano, la storica dimora di campagna alle porte di Locorotondo che ospita ormai tradizionalmente gli eventi più importanti e rappresentativi del festival, quest’anno con spazi più ampi e articolati per regalare al proprio pubblico un’esperienza di festival più confortevole e completa.

La prima serata nel Giardino Storico di Masseria Ferragnano ha inaugurato l’esperienza immersiva dedicata a Una Lunghissima Ombra di Andrea Laszlo De Simone. Il progetto site-specific realizzato da Studio Pase, una speciale sonorizzazione che ha adattato l’ascolto dell’ultimo acclamato album dell’artista torinese alle peculiarità di un luogo unico, è stato visitato da migliaia di persone.

E poi spazio a tanti partecipatissimi concerti: tra i momenti più memorabili, la travolgente esibizione di THUNDERCAT che tra jazz, funk afro futurista e un falsetto sognante ha salutato esclamando “Locus festival memories forever in my heart”, ricordando il suo precedente live al Locus, quattordici anni fa, insieme al compianto Austin Peralta. Grandi performance anche per altri ospiti internazionali, come lo statunitense JALEN NGONDA, i francesi SÉBASTIEN TELLIER e IL EST VILAINE, il giapponese DJ KOCO, i belgi 2MANYDJS, e i travolgenti inglesi EZRA COLLECTIVE.

I percorsi artistici di ogni serata hanno anche visto più headliner alternarsi in modo brillante sul main stage, come il tandem tra EZRA COLLECTIVE e MANNARINO, tra VINICIO CAPOSSELA e LA NIÑA, tra FULMINACCI e DANIELE SILVESTRI (data sold-out già in prevendita).

Acclamate anche le esibizioni di MARCO CASTELLO, I CANI e SUBSONICA, così come i warm up e gli after con MIND ENTERPRISES, SATANTANGO, GAIA ROLLO, DARIO JACQUE, NAPOLI SEGRETA, ARYA, TÄRA. Autentiche rivelazioni di quest’anno le aperture di DAVIDE AMBROGIO, NICO AREZZO e FACCIANUVOLA, e il last minute del dj di profilo internazionale Z.I.P.P.O.

Infine, l’ultimo sorprendente appuntamento: il concerto di COSMO all’alba di Ferragosto, con la Masseria sold out dalle 6 del mattino, un susseguirsi di emozioni intense in un crescendo lento come il sorgere del sole.

Un finale particolarmente intenso e significativo per questi 11 giorni di Locus a Locorotondo, resi possibili grazie alla partecipazione di un pubblico attento e coinvolto, all’impegno di tutti i lavoratori e le lavoratrici del festival e al sostegno di partner e sponsor fra cui il Comune di Locorotondo e la Regione Puglia fra le istituzioni, i main sponsor Tormaresca, BCC Locorotondo e ITS Agripuglia, Autoclub, la Radio ufficiale Radio Capital e il vettore ufficiale FS Sud Est, anelli fondamentali di una rete di supporto e di fornitori forte, ampia e articolata.

Il Locus 2026 si conclude il 2 settembre nel suggestivo Parco Archeologico di Egnazia a Fasano con l’attesissima reunion dei C.S.I. di Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Gianni Maroccolo, Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Giorgio Canali. I biglietti sono disponibili su Ticketone.

Un ultimo grande evento che chiude la ventiduesima edizione del Locus Festival, che è già al lavoro sul programma del 2027, pronto a svelare le prime grandi sorprese già in autunno.