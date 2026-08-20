Villa Medici: il 4 settembre apre il concorso annuale per selezionare i sedici borsisti della promozione 2027-2028

Dal 4 settembre al 16 ottobre 2026 all’Accademia di Francia a Roma

Residenza d’artista, centro artistico multidisciplinare e sito storico con un patrimonio di sette ettari, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici accoglie ogni anno più di 70 artisti, creatori, autori e ricercatori per soggiorni di varia durata, tra cui 16 borsisti in residenza per un anno.Dal 4 settembre al 16 ottobre 2026, l’Accademia di Francia a Roma

lancia un concorso per selezionare i sedici borsisti che, a partire dal settembre 2027, trascorreranno 12 mesi a Villa Medici a Roma per una residenza di creazione, sperimentazione e ricerca.

Il concorso si rivolge ad artisti, autori e autrici, ricercatori e ricercatrici affermati in ogni ambito artistico. Tra le discipline selezionate vi sono infatti musica e letteratura, architettura e design, arti visive, coreografia, regia teatrale, storia e teoria dell’arte e restauro di opere d’arte. Non vi sono limitazioni sulle nazionalità dei candidati ma è richiesta una buona conoscenza della lingua francese.

Al termine del concorso, scandito da una preselezione dei dossier e da un colloquio, saranno selezionati sedici figure professionali che prenderanno residenza a Villa Medici dal settembre 2027 all’agosto 2028.

Durante il proprio soggiorno in Villa, ogni candidato selezionato riceve una borsa di studio, un alloggio e uno spazio di lavoro, oltre al supporto artistico e tecnico del team dell’Accademia.

I borsisti prescelti sono incoraggiati a partecipare alla vita collettiva e alla programmazione artistica di Villa Medici e vengono regolarmente invitati ad incontrare professionisti dell’arte in svariati contesti culturali.

Fondata nel 1666 da Luigi XIV, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, è un’istituzione francese che dal 1803 ha sede presso Villa Medici, una villa del XVI secolo circondata da un parco di 7 ettari che sorge sul Monte Pincio, nel cuore di Roma. Ente pubblico nazionale dipendente dal Ministero della Cultura, l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici adempie oggi a tre missioni complementari: accogliere artisti, creatori, storici e storici dell’arte di alto livello in residenza per soggiorni lunghi – della durata di un anno –, o più brevi; realizzare una programmazione culturale e artistica che integri tutti i campi delle arti e della creazione e che si rivolga a un vasto pubblico; conservare, restaurare, studiare e far conoscere al pubblico il suo patrimonio architettonico e paesaggistico e le sue collezioni.

Direttore dell’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è Sam Stourdzé.

L’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici è un ente del Ministero della Cultura Francese.