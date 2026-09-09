i cani, il 10 e 11 settembre a Roma e il 13 settembre a Trento

Le ultime tre date del tour che ha segnato il loro atteso ritorno. La data del 10 è già sold out

Si avvia alla conclusione il tour estivo de i cani, organizzato da DNA concerti e 42 Records. Tre ultime occasioni per assistere all’atteso ritorno dal vivo della band, tornata sui palchi dopo nove anni di assenza e protagonista di uno dei tour più attesi della stagione.

Già sold out la data di giovedì 10 settembre a Roma, alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sono disponibili ancora pochi biglietti per la seconda tappa romana dell’11 settembre, entrambe in collaborazione con Spring Attitude nell’ambito di Roma Summer Festival. Ad aprire i due live, il trio indie-rock/post-punk romano Vascelli. L’apertura porte è alle ore 18:30, alle ore 20:00 il live dei Vascelli mentre alle ore 21:00 il live de i cani.

Ultimi biglietti anche per l’appuntamento conclusivo del tour il 13 settembre a Trento, al Poplar Festival presso Doss Trento. L’inizio del live è alle ore 22.00

Poche parole, nessuna ricerca di visibilità, zero esposizione: i cani si esprimono solo attraverso la musica. Che sia in un disco – come l’ultimo e acclamato post mortem – o sul palco, il progetto di Niccolò Contessa continua a parlare a un pubblico sempre più ampio e partecipe, attraverso canzoni che negli anni sono entrate nell’immaginario di un’intera generazione.

Info e ultimi biglietti: https://dnaconcerti.com/artisti/i-cani/

i cani sono l’ennesimo gruppo pop romano, “post mortem” è il loro quarto album dopo “Il sorprendente album d’esordio de i cani” (2011), “Glamour” (2013), “Aurora” (2016).

Vascelli è un trio indie-rock/post-punk romano nato nel 2025 dalle improvvisazioni in saletta di Alex Germano (chitarra e voce), Lorenzo Disegni (basso e voce) e Pippo Grassi (batteria). Ostinazione ritmica e atmosfere oblique alla Beat Happening si uniscono a testi esistenziali e cosmicomici.

Nel 2026 pubblicano il loro primo brano, “piangi con me”.