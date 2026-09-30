I Musicanti di Brema del Teatro dell’Orsa

a Soliera per la Festa del Racconto

Bernardino Bonzani racconta l’avvincente fiaba dei fratelli Grimm accompagnato dalla musica dal vivo di Fabio Bonvicini. Ingresso libero e gratuito.

«Una fiaba con orecchie, baffi, piume e coda, dove il pubblico diventa coro della storia, partecipa, canta, gioisce e trepida insieme ai personaggi»: così Bernardino Bonzani del Teatro dell’Orsa descrive I Musicanti di Brema, spettacolo dai 4 anni e per ogni età di cui è protagonista che sabato 3 ottobre alle ore 17 sarà in scena al Nuovo Cinema Teatro Italia a Soliera, in provincia di Modena, nell’ambito del ricco programma della Festa del Racconto. Lo spettacolo si avvale delle canzoni e delle musiche ispirate alla tradizione popolare e composte ed eseguite dal vivo da Fabio Bonvicini, che coinvolgono il pubblico, dai più piccoli ai più grandi, e lo inducono a partecipare e a cantare insieme agli interpreti. Da sempre il Teatro dell’Orsa unisce la narrazione alla musica dal vivo con artisti-ricercatori della musica popolare, della tradizione e classica. La regia è di Monica Morini, le realizzazioni scenografiche sono di Franco Tanzi.

I Musicanti di Brema si propone come «un viaggio sonoro e divertente verso Brema dove un vecchio somaro, una cane bolso, un gatto orbo e un gallo da brodo, cercano insieme riscatto nella musica». Aggiunge Monica Morini: «Nel buio della notte, nel cuore del bosco, tra ragli, guaiti e chicchirichì, forse i quattro amici troveranno un luogo per ricominciare. Un festoso organetto suona uno spartito di libertà. Si canta insieme per vincere la fame, la paura, l’abbandono e inventare una nuova strada. Finché c’è ancora qualcosa da raccontare, c’è sempre una possibilità e questo è il migliore allenamento alla vita. La musica e i canti popolari sostengono e accompagnano il cammino verso Brema. Questa storia di riscatto parla ugualmente a grandi e bambini, traccia sentieri solidali e ci incoraggia».

Il Nuovo Cinema Teatro Italia si trova in via Giuseppe Garibaldi 80 a Soliera (MO).

Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Altre info sulla replica di sabato 3 ottobre: https://www.festadelracconto.it/event/i-musicanti-di-brema/ .

Info sulla Compagnia: http://www.teatrodellorsa.com/ .