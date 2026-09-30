il nuovo singolo inedito di Valentina Toni

“CONVERSAZIONE”

il nuovo singolo inedito di Valentina Toni

già in radio e in digitale online il video

“Conversazione” è un viaggio dentro l’alchimia della creazione artistica: uno spazio sospeso tra il

tutto e il niente. Una canzone intima e suggestiva che racconta la sua stessa nascita come atto

creativo, come dialogo profondo tra chi scrive, la penna e il foglio bianco.

Il brano esplora il legame personale e universale che ognuno può instaurare con una canzone,

lasciando aperta la possibilità di interpretazione e significato. Ogni ascoltatore può riconoscersi,

trovare una propria chiave, oppure semplicemente lasciarsi attraversare dalle sensazioni.

Il singolo nasce durante i viaggi quotidiani dell’artista tra Follonica e Livorno, in un contesto intimo

e spontaneo: un’idea appuntata quasi di nascosto, tra i rumori del treno, registrata nei memo

vocali per non perdere l’ispirazione.

Guarda il video: www.youtube.com/watch?v=vOD88_s0vPg

Cantante, performer e cantautrice attiva da anni nel panorama live italiano, Valentina Toni ha

sviluppato un percorso artistico che intreccia scrittura originale e sensibilità interpretativa,

collaborando con musicisti della scena jazz e pop e costruendo un’espressività personale, attenta

alla dimensione emotiva della musica. Questo approccio emerge con forza anche in

“Conversazione”, dove la voce diventa strumento narrativo essenziale e diretto.

Il brano vede la collaborazione con Stefano Cocco Cantini, figura centrale nel percorso artistico di

Valentina Toni, con cui si crea un equilibrio raffinato tra scrittura e tessuto armonico, capace di

valorizzare la dimensione emotiva della canzone.

Il brano è prodotto presso i PPG Studios da Pierpaolo Guerrini, sound engineer, compositore e

produttore di fama internazionale, nonché stretto collaboratore di Andrea Bocelli.

Il videoclip ufficiale di “Conversazione”, girato da Lorenzo Antonioni all’interno dei PPG Studios,

accompagna il brano aggiungendo una dimensione visiva al racconto musicale.

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