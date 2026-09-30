Un coro di 1.500 voci a Firenze

Cantori da oltre 15 paesi al Teatro Verdi con la Messa di Gloria di Puccini e una prima assoluta di Ēriks Ešenvalds

Puccini a Firenze

Sabato 3 ottobre 2026, ore 21

Domenica 4 ottobre 2026, ore 17

Teatro Verdi, Firenze

Ēriks Ešenvalds, The light we share (prima assoluta)

Giacomo Puccini, Messa di Gloria

e interventi dei singoli cori: Marlborough College Chapel Choir (USA), Coro Polifonico San Francesco d’Assisi di Terni (Italia), Dobilas (Lituania), Aristotle University Choir (Grecia)

CHORALSPACE Festivalchoir

Orchestra della Toscana

Vincenzo Spinelli, tenore

Luca Galli, baritono

Nicolas Fink, direttore

CHORALSPACE è un’organizzazione con sede a Berlino, nata nel 2021 con una missione precisa: unire persone di tutto il mondo attraverso il canto corale. Il nuovo progetto della sua serie internazionale, Puccini in Florence, è anche il più grande mai realizzato: 1.500 coristi provenienti da oltre 15 paesi.

Il progetto prevede tre giornate di prove intensive sotto la guida di Nicolas Fink, direttore di coro di fama internazionale, tre concerti in alcune chiese fiorentine e due concerti conclusivi al Teatro Verdi.

Al centro del programma finale c’è la Messa di Gloria di Giacomo Puccini, pagina giovanile di grande slancio melodico. Il coro sarà accompagnato dall’Orchestra della Toscana e da due solisti italiani, il tenore Vincenzo Spinelli e il baritono Luca Galli. In programma anche alcune esibizioni dei singoli cori partecipanti e la prima assoluta di The light we share, brano commissionato da CHORALSPACE al compositore lettone Ēriks Ešenvalds, tra i più apprezzati autori di musica corale di oggi. Il testo è la preghiera per la pace tradizionalmente attribuita a San Francesco d’Assisi. È un messaggio quanto mai attuale, affidato a un coro che dimostra già con la sua esistenza come la musica sappia superare confini e differenze culturali.

Programma e biglietti dei concerti del 2 e 3 ottobre nelle chiese fiorentine sono su Eventbrite.

Siamo a disposizione per informazioni sul progetto, richieste di accesso alle prove, interviste agli artisti e biglietti stampa per i concerti al Teatro Verdi: team@choralspace.org