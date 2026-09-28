Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, concerto per il Presidente della Repubblica

La Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma ha suonato oggi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nell’ambito delle iniziative di carattere sociale.

La Jazz Campus Orchestra, una delle orchestre residenti della Fondazione Musica per Roma, diretta dal M° Massimo Nunzi, ha partecipato oggi alla festa di chiusura delle iniziative a carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione e alle associazioni di volontariato a sostegno dei più fragili, promossa ogni anno dalla Presidenza della Repubblica Sergio Mattarella presso la Tenuta Presidenziale di Castelporziano.

La partecipazione della Jazz Campus Orchestra si è inserita nel programma ufficiale delle celebrazioni istituzionali come testimonianza concreta del valore che la musica, la formazione e la cultura rivestono nella costruzione di una cittadinanza consapevole e inclusiva, affidando simbolicamente alle nuove generazioni un messaggio di partecipazione, responsabilità e futuro. L’orchestra ha eseguito tre brani: il primo, “No, non può finire così”, nasce dallo sguardo sul presente, dalle paure, dalle tensioni, ma anche dal desiderio di partecipare, reagire e immaginare qualcosa di diverso; a seguire, due pezzi importanti della grande musica italiana: “Pippo non lo sa” di Gorni Kramer e “L’ombelico del mondo” di Jovanotti, riletti attraverso gli arrangiamenti di Massimo Nunzi e l’energia della Jazz Campus Orchestra.

La Jazz Campus Orchestra nasce nel 2019 come progetto educativo della Fondazione Musica per Roma per avvicinare ragazze e ragazzi dagli 8 ai 18 anni alla storia e al linguaggio del jazz, attraverso un percorso creativo e inclusivo. Negli ultimi anni l’orchestra ha portato la propria energia su palcoscenici prestigiosi: dall’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Umbria Jazz, dal Maggio Musicale Fiorentino ai Concerti del Quirinale, fino a JazzMI a Milano, collaborando con grandi nomi come Stefano Di Battista, Fabrizio Bosso e Gegè Telesforo. La JCO rappresenta oggi un’esperienza unica in Italia: un’orchestra giovanile che racconta la forza del jazz come linguaggio contemporaneo, formativo e inclusivo.