Teatro de’ Servi, Se ti sposo, mi rovino

Il nuovo spettacolo scritto e diretto da Marco Cavallaro in scena dal 6 al 18 ottobre

Torna in scena, al Teatro de’ Servi, dal 6 al 18 ottobre, l’ironia sensibile di Marco Cavallaro con il suo nuovo spettacolo SE TI SPOSO MI ROVINO.

Ancora una volta l’interprete, autore e regista porta la sua comicità all’interno delle dinamiche relazionali confezionando una commedia in cui si ride e si riflette.

Cosa Succede a un milionario scapolo con “Il vizio delle donne” se chiede a tutte di sposarlo? E se tutte piombano a casa sua con l’intento di organizzare le nozze ma nessuna sa dell’esistenza dell’altra? Semplice la sua vita è rovinata!

Da qui una serie di girandole per non far incontrare le malcapitate e, soprattutto, per non concludere alcun matrimonio. Il tutto coinvolgendo il povero maggiordomo Ugo in un turbinio di bugie e di porte che si aprono e si chiudono.

In allegato, comunicato stampa con cortese richiesta di diffusione, e foto.

Resto a disposizione per qualsiasi informazione e accrediti stampa.

Cordiali Saluti

Ufficio Stampa

Maresa Palmacci tel. 348 0803972; palmaccimaresa@gmail.com

INFORMAZIONI GENERALI

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22 | 00187 Roma

Per informazioni e biglietti:

tel. 06.6795130 | info@teatroservi.it

Orari spettacoli:

da martedì a venerdì ore 21

sabato ore 17.30 e ore 21

domenica ore 17.30

Biglietti: 25 euro