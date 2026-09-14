Magia a San Pietro in Vincoli: L’estate di “Amami Ancora” e il folgorante viaggio teatrale di “Frames”

Da giugno a settembre, la suggestiva e solenne cornice dell’Ex Cimitero di San Pietro in Vincoli prende vita grazie ad Amami Ancora – Summer Stage, la vibrante rassegna estiva ideata da AMA Factory. Non si tratta di un semplice cartellone di eventi, ma di un vero e proprio luogo da abitare insieme: un crocevia pulsante di spettacoli, concerti, proiezioni e incontri in cui il pubblico può vivere lo spazio all’aperto in maniera conviviale e immersiva. All’interno di questa magica oasi urbana si inserisce Frames, il dirompente spettacolo del Collettivo Frattaglie, un gruppo di ricerca teatrale nato nel 2025 che riunisce le ex allieve e gli ex allievi del percorso di formazione professionalizzante Lo Studio, diretto da Marco Lorenzi. L’esperienza teatrale offerta da questa giovanissima e talentuosa formazione è spiazzante fin dal primo istante. Varcando la soglia di San Pietro in Vincoli, si viene invitati a prendere posto in modo del tutto informale, sedendosi sulle sedie o ai tavoli, liberi di ammirare la meravigliosa architettura del luogo. Si vive un’attesa rilassata, finché all’improvviso la scintilla scocca e lo spettacolo ha inizio. Prende così forma un percorso itinerante, un caleidoscopio teatrale in cui gli interpreti conducono gli spettatori attraverso frammenti e frattaglie di testi. Le drammaturgie, nuove, ricercate e taglienti, si susseguono in una struttura quasi frattale che esplode in direzioni inaspettate, svelando a tratti momenti di estrema dolcezza e pura struggenza, muovendosi rigorosamente fuori dagli schemi convenzionali. Sulla scena, un cast eccellente e padrone assoluto dello spazio regge con maestria dialoghi vibranti, monologhi potenti e invettive che scuotono l’anima. Si ride di gusto, certo, ma al contempo ci si ferma a pensare e a riflettere nel profondo. Il pubblico è chiamato a vivere San Pietro in Vincoli in tutti i suoi anfratti segreti, spiando l’azione da punti di vista inediti e in una modalità esplorativa assolutamente inusitata. Frames si rivela in definitiva uno spettacolo denso, incastonato in un format intelligente e vitale che riesce nel raro intento di far viaggiare, simultaneamente, il corpo e lo spirito.

Visto il 30 agosto 2026

Ex Cimitero San Pietro in Vincoli – Torino

Frames

Prodotto da Collettivo Frattaglie

Con Ismael Cerritello, Elena Conte, Davide Demasi, Emanuele Franco, Federica Gisonno, Anna Makhnyuk, Francesco Sabatino, Valeria Sibona e Davide Vecchi.