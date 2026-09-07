Mostra cinematografica, in anteprima “Mare mosso”

Nell'ambito della rassegna internazionale veneziana il nuovo film scritto e diretto da Roberto Cimpanelli verrà presentato nello spazio "Confronti"

Verrà presentato in anteprima l’8 settembre a partire dalle 10 nello spazio “Confronti” delle Giornate degli Autori, nell’ambito dell’83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Mare Mosso, il nuovo film scritto e diretto da Roberto Cimpanelli, con Eduardo Scarpetta e Beatrice Fiorentini protagonisti, al fianco di Antonio Bannò, Eva Cela, Rosa Diletta Rossi, Pierluigi Gigante, Romano Talevi, Simone Borrelli, Federico Majorana, con la partecipazione di Andrea Sartoretti.

Il film, prodotto da Master Five Cinematografica e Life Cinema con Rai Cinema, è un noir esistenziale sulla colpa e sull’innocenza, sul destino e sulla disperata voglia di vivere.

Tratto dall’omonimo romanzo di Cimpanelli – nelle librerie con Marsilio in concomitanza con la presentazione del film a Venezia –, Mare Mosso racconta la storia di Daniela (Beatrice Fiorentini), una ragazza che si porta addosso le ferite di un passato tormentato. Daniela è lesbica, tossica, bellissima. Il destino la porterà a lavorare come barista al Pachanga, locale malfamato di Ostia, dove farà la conoscenza di Massimo (Eduardo Scarpetta), pianista dello stesso locale. Anche lui nasconde segreti inconfessabili dietro un talento che gli è valso il soprannome di Mani d’Oro. L’uno nell’altra sembrano trovare un rifugio, una possibilità di redenzione.

Ma una notte di dicembre, nel gelo del litorale, Daniela vedrà cose che non doveva vedere e firma la sua condanna: c’è solo Massimo al suo fianco, e adesso qualcuno sta arrivando per uccidere tutti e due.

Un noir esistenziale sulla colpa e sull’innocenza, sul destino e sulla disperata voglia di vivere.

Cimpanelli torna alla regia dopo Un inverno freddo freddo, che gli è valso il Nastro d’Argento come Migliore Regista Esordiente e la candidatura ai David di Donatello, e Baciami Piccina, Gran Premio del Pubblico al Festival di Annecy. Con la sua Life International ha distribuito e prodotto titoli di grande successo nazionale e internazionale, firmando come produttore, tra gli altri, l’esordio alla regia di Paolo Virzì, La bella vita.

“Mi piace definire questo film noir e non thriller, in omaggio a quelle pellicole che, pur tenendo nel dovuto conto l’azione, s’ingegnano ad esplorare i movimenti dell’anima – racconta l’autore – e vorrei che il cuore delle spettatrici e degli spettatori palpitasse per Daniela e Massimo, che tifasse perché riescano a sfuggire al destino che di solito annienta le anime disperate”.