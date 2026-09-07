Passeggiando con la Storia, al via la seconda edizione

11 – 17 – 29 SETTEMBRE 2026 a Roma

Torna nella Capitale “Passeggiando con la storia”, la rassegna ideata da Moovo (società specializzata nella gestione dei grandi eventi), giunta alla sua seconda edizione, diretta da Fabrizio Sabatucci. Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Propone un format bivalente, che unisce divulgazione storica e spettacolo dal vivo. L’iniziativa, infatti, abbina itinerari culturali guidati attraverso specifici quartieri a rappresentazioni teatrali all’aperto, dedicate a figure iconiche dello spettacolo italiano del Novecento e della cultura romana: Alberto Sordi, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi e Nino Manfredi.

Visita tematica e teatro, memoria collettiva e narrazione attoriale, divulgazione storica e canzone romana si saldano in un’unica esperienza, gratuita per tutto il pubblico.

L’elemento di innovazione dell’edizione 2026 risiede nel consolidamento del format e nel decentramento territoriale. L’esplorazione urbana è curata in partnership tecnica con ILove Rome, che impiega guide abilitate e sistemi di audioguida per fornire un inquadramento storico rigoroso prima delle performance. La responsabile dell’attività culturale è Laura Scoccia.

«Abbiamo concepito un dispositivo narrativo che annulla il confine tra esplorazione urbana e azione scenica – spiega il direttore artistico della rassegna Fabrizio Sabatucci -. La visita guidata non è una semplice introduzione didascalica, ma la prima fase di uno spettacolo diffuso, che trasforma lo spazio pubblico in scenografia per restituire ai quartieri la propria memoria, decentrando la cultura oltre il centro storico».

Il calendario prevede tre serate, ciascuna strutturata con una passeggiata alle ore 18.30 e uno spettacolo alle ore 21.

L’11 settembre la rassegna si apre presso Largo Aurelia Sordi (già via Claudio Marcello) con “Sotto casa di Alberto”, rilettura della carriera di Alberto Sordi interpretata da Cristiana Vaccaro, Fabrizio Giannini e lo stesso Fabrizio Sabatucci. Un musical teatrale – che ha registrato un grande successo nella prima edizione della rassegna – che intreccia ricordi, scene dei suoi film e canzoni, con l’ensemble La tris de Gabriella (Gabriele Barettin al pianoforte; Alessio Patamia alla chitarra e Simon Busch alla tromba).

Il 17 settembre, in occasione del centenario del rione (1911-2026), Piazza Testaccio accoglie “Hostaria Testaccio – Ricette, poesie e stornelli dal quinto quarto”, ritratto incrociato di Aldo Fabrizi e Gabriella Ferri che vede l’ingresso nel cast di Roberta Albanesi. In scena un’osteria evocata tra sonetti, ricette, stornelli folk e voci popolari.

Il 29 settembre il Belvedere Ettore Scola (Parco di Monte Ciocci) fa da cornice a “Sulle tracce di Nino”, omaggio a Nino Manfredi nel luogo delle riprese di Brutti, sporchi e cattivi, la pellicola cult diretta da Ettore Scola, di cui quest’anno si celebra il cinquantenario, a dieci anni di scomparsa dello stesso regista. L’accompagnamento musicale di tutti e tre gli appuntamenti è eseguito dal vivo dall’ensemble “La tris de Gabriella”.

La partecipazione agli eventi è gratuita. Le passeggiate storiche (della durata di 90 minuti) richiedono la prenotazione obbligatoria e prevedono fino a circa 100 partecipanti per evento. Gli spazi teatrali all’aperto (con 200 posti a sedere) sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.

«Questa rassegna supera la tradizionale separazione tra palcoscenico e platea per farsi manifesto di un teatro profondamente civile e popolare – conclude Sabatucci -. “Popolare” in una duplice accezione: perché celebra figure iconiche del nostro immaginario collettivo, ma soprattutto perché nasce come teatro del popolo e per il popolo. Offriamo un’immersione accessibile e condivisa, in cui i cittadini sono invitati a vivere fisicamente lo spazio urbano e a ritrovare le proprie radici».

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2026

SOTTO CASA DI ALBERTO

Largo Aurelia Sordi (già Via Claudio Marcello)

GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2026

HOSTARIA TESTACCIO

Piazza Testaccio

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2026

SULLE TRACCE DI NINO

Belvedere Ettore Scola (Parco di Monte Ciocci)

Prenotazione obbligatoria

passeggiandoconlastoria.it

Per informazioni

info@passeggiandoconlastoria.it

Tel. 06.97624747