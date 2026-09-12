NASCE IL TEATRO CORVETTO

A settembre al via la prima stagione del nuovo teatro nel cuore del quartiere

A Milano un nuovo luogo di cultura nel cuore del quartiere Corvetto. Una stagione di prosa

con grandi interpreti e compagnie, un progetto aperto anche alla musica e alle diverse

comunità del territorio.

Da settembre 2026 lo spazio di viale Lucania, conosciuto per anni come Politeatro, assume un

nuovo nome e una nuova identità: nasce il Teatro Corvetto. Con la gestione di Teatri Possibili,

la direzione artistica di Corrado d’Elia e il contributo e patrocinio del Comune di Milano la sala

apre una nuova fase della propria storia e propone alla città una programmazione teatrale

continuativa.

L’ambizione è costruire un teatro di prossimità capace di dialogare con l’intera città. Un luogo

per chi abita a poche centinaia di metri e, nello stesso tempo, artisticamente autorevole,

riconoscibile e attrattivo, per cui valga la pena raggiungerlo.

La collocazione geografica diventa così parte fondamentale del progetto. Diverse esperienze

europee hanno dimostrato che la qualità della proposta artistica, la continuità e il rapporto con

il territorio possono ridisegnare la geografia culturale di una città.

Chiamarlo Teatro Corvetto è una dichiarazione di appartenenza. Corvetto è un quartiere

popolare e composito, abitato da generazioni, culture, lingue e storie differenti.

LA PRIMA STAGIONE DEL TEATRO CORVETTO

La stagione di prosa 2026/2027 riunisce artisti, registi, attori e compagnie con percorsi

riconoscibili, capaci di offrire al pubblico un teatro vivo, contemporaneo e popolare nel senso

più alto del termine. Una stagione volutamente plurale. Accanto a figure che appartengono da

tempo alla storia del teatro italiano, come Marco Baliani, Lucia Vasini, Maurizio Schmidt e

Corrado d’Elia, trovano spazio artisti e formazioni di generazioni differenti: Massimiliano

Cividati, Stefano Cordella e OYES, Alberto Fumagalli e Les Moustaches, Valerio Pietrovita,

Leda Kreider, Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda.

La prosa costituisce il cuore della programmazione. Intorno ad essa si svilupperanno

progressivamente altri appuntamenti.

La musica classica avrà uno spazio dedicato, con concerti pensati anche in orari e forme capaci

di favorire una partecipazione familiare e informale.

«La nascita del Teatro Corvetto è una bellissima notizia per Milano e per il quartiere.

Apre un nuovo spazio di cultura e, soprattutto, apre una nuova possibilità di incontro: tra

il teatro e il territorio, tra artisti e cittadini, tra persone con storie e culture diverse. È

questa la forza dei teatri di prossimità, luoghi capaci di essere radicati in un quartiere e

allo stesso tempo di parlare a tutta la città. Il nome Teatro Corvetto racconta con

chiarezza questa volontà di appartenenza e di relazione. Siamo felici di accompagnare

l’avvio di un progetto che unisce qualità artistica e attenzione al territorio. L’auspicio è

che diventi un presidio culturale vivo, aperto e capace di creare nuove relazioni nel

quartiere e in tutta Milano.»

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano

«Dopo tanti anni di lavoro e dopo aver diretto e gestito teatri e rassegne in diverse città

italiane, mi sono innamorato di questo luogo. Ogni teatro ha una sua storia, un

carattere, una natura propria. Il Teatro Corvetto avrà quindi una storia diversa da quella

del Teatro Libero e dalle altre esperienze che abbiamo costruito. Qui ci sono un

quartiere, persone, energie e relazioni specifiche. Sono felice di piantare un seme e spero

che, con il tempo, possa dare buoni frutti. Porto al Corvetto quella spinta artistica e

aggregativa che fa parte della mia natura e della storia di Teatri Possibili, lasciando che

sia questo luogo a indicarci, giorno dopo giorno, la strada.»

Corrado d’Elia, direttore artistico

Un altro percorso riguarderà il rapporto con le diverse comunità che abitano il Corvetto. Il

teatro avvierà un lavoro di conoscenza, ascolto e sensibilizzazione attraverso le associazioni e

le realtà del territorio, con un’attenzione particolare alle comunità cinese, araba e

sudamericana e con la prospettiva di ospitare anche spettacoli e iniziative nelle rispettive

lingue.

L’intento è favorire una frequentazione più ampia del teatro e creare occasioni di incontro tra

persone che condividono lo stesso quartiere e la stessa città, pur avendo storie e riferimenti

culturali differenti.

STAGIONE TEATRO CORVETTO

2026/2027

23/24 settembre

2026

Compagnia Corrado d’Elia

Novecento

di Alessandro Baricco;

regia di Corrado d’Elia

Grafiche di Chiara Salvucci.

Il capolavoro di Baricco prende vita nel racconto di Corrado d’Elia:

la storia di Danny Boodmann T.D. Lemon Novecento, straordinario

pianista nato sul Virginian e mai sceso a terra. Tra jazz, oceano e

memoria, parole e musica si fondono in una favola struggente sul

viaggio, il talento e la libertà.

8 ottobre 2026 Casa degli Alfieri

Tracce

di e con Marco Baliani;

dall’omonimo saggio di Ernst Bloch.

Ispirato all’omonimo saggio di Ernst Bloch, Tracce è uno spettacolo

avvincente, una costellazione di racconti, ricordi, poesie e domande.

Marco Baliani attraversa stupore e incantamento per creare un

ascolto immaginativo, invitando ogni spettatore a completare con la

propria memoria il percorso iniziato in scena.

29/30/31 ottobre e 1

novembre 2026

Tieffe Teatro

Hamlet – Cronache dall’Interzona

di Pasquale Stanziale;

adattamento di Antonio Perretta;

regia di Leda Kreider;

con Antonio Perretta, Mauro Lamantia, Leda Kreider;

assistente alla regia Noemi Radice;

scene Francesca Sgariboldi;

costumi Gianluca Carrozza;

luci Fabrizio Visconti;

progetto sonoro Gianluca Agostini;

movimenti scenici Leda Kreider.

Un Amleto contemporaneo, nomade del pensiero e “figlio del dubbio”,

attraversa l’Interzona visionaria di William Burroughs. Shakespeare, Beat

Generation, psicoanalisi e tecno-capitalismo si incontrano in una drammaturgia

psichedelica, dove identità, desiderio, colpa e libertà si confrontano con il

disordine del nostro tempo.

9 e 10 novembre

2026

Tieffe Teatro

Mistero Buffo

di Dario Fo e Franca Rame;

con Lucia Vasini;

costumi Pamela Aicardi.

Il capolavoro di Dario Fo e Franca Rame torna in una versione al

femminile affidata a Lucia Vasini. Monologhi celebri, materiali

meno noti e affabulazione popolare intrecciano comicità, poesia e

impegno civile, restituendo la forza di un teatro diretto, vivo e

ancora capace di interrogare il presente.

12/13 dicembre

2026

Eccentrici Dadarò

Nina

di e con Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda;

scene e costumi Ulisse Pantaleone;

disegno luci Fabrizio Visconti;

un progetto La Gare.

Vincitore Premio Nazionale Calandra 2013 come Migliore

Spettacolo

Vincitore Premio Nazionale Calandra 2013 come Migliore

Attrice

Un’attrice, il suo pubblico, un treno e uno spettacolo da fare prima

di partire. Nina Zarecnaja diventa il centro di un dialogo intimo tra

teatro e vita, comicità e sospensione, vocazione e desiderio. Rossella

Rapisarda e Fabrizio Visconti attraversano un personaggio che li

accompagna da anni, trasformandolo in esperienza condivisa.

23/24 gennaio

2027

Les Moustaches

Un Ratto, Tragedia di Luce e di Buio

di e con Alberto Fumagalli;

regia di Ludovica D’Auria e Alberto Fumagalli.

Menzione speciale al Premio Hystrio Scritture di Scena 2024

Una tragedia di luce e di buio affidata a un ratto, creatura marginale

che diventa specchio della parte più nascosta dell’uomo. In un

paesaggio oscuro e allegorico, lo spettacolo interroga paura,

vergogna e rifiuto dell’altro, con una scrittura feroce che evita

consolazioni e mette in discussione l’idea stessa di umanità.

20/21 febbraio

2027

Galleria Toledo Produzioni, Archètipo | Teatro Comunale di Antella

L’Idiota, circo di voci per attore solo

da F. Dostoevskij;

di e con Valerio Pietrovita;

disegno luci e foto di scena Davide Scognamiglio;

datore e collaboratore luci Sebastiano Cautiero;

musiche e suoni Simone Ottaviano, Carla Pastore;

e la voce di Laura Popescu;

elementi di scena Giuditta Papale;

collaborazione al costume Daniela Montella, Yesey Cappelli;

in collaborazione con Le belle bandiere;

con il sostegno di Centro Teatrale Umbro, Manovalanza.

Dal romanzo di Dostoevskij, il principe Myskin — fragile, buono,

goffo — incontra il presente e le domande di chi fa teatro oggi. Tra

comicità, morte, memoria e bellezza, Valerio Pietrovita costruisce

un racconto metateatrale in cui l’“idiota” diventa figura di chi

continua ostinatamente a credere nella possibilità di salvare

qualcosa.

12/13/14 marzo

2027

Teatro Out Off, Farneto Teatro, Bas

Sketches and Short Plays

di Harold Pinter;

regia di Maurizio Schmidt;

con Gaetano Franzese, Lucrezia Mascellino, Claudio Pellegrini.

Dodici testi brevi attraversano l’universo di Harold Pinter, dagli

sketches giovanili alle opere più tarde. Un cabaret sorprendente in

cui comicità, minaccia, memoria e politica convivono, mostrando in

forma concentrata personaggi, paure e giochi di parola che hanno

segnato il teatro del grande drammaturgo inglese.

ORARI:

Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 21:00

PREZZI:

10/11 aprile 2027 Ghiaccio, l’incredibile avventura al Polo Sud di Shackleton

di e con Massimiliano Cividati;

musica dal vivo Gennaro Scarpato e Andrea Zani;

consulenza musicale: Saul Beretta – Musicamorfosi;

assistente alla regia Raffaella Bonivento;

produzione Aia Taumastica e Teatro Pubblico Ligure.

La vera avventura di Ernest Shackleton e dell’equipaggio

dell’Endurance, intrappolati per mesi nei ghiacci dell’Antartide,

diventa un racconto teatrale di sopravvivenza. Massimiliano

Cividati, con musica dal vivo, ripercorre una delle più straordinarie

imprese dell’esplorazione polare, fatta di coraggio, resistenza e

capacità di non arrendersi.

8/9 maggio 2027 OYES | La Corte Ospitale

Oblomov Show

ideazione e regia Stefano Cordella;

scrittura scenica collettiva;

testo di Dario Merlini;

con Martina De Santis, Francesca Gemma, Francesco Meola, Dario

Merlini, Umberto Terruso;

aiuto regia Noemi Radice;

scene e costumi Stefano Zullo;

sound design e musiche originali Gianluca Agostini;

disegno luci Martino Minzon;

con il sostegno di Centro di Residenza della Toscana (Armunia –

CapoTrave/Kilowatt).

L’antieroe di Goncarov arriva nel presente: un uomo vicino ai

quarant’anni, segnato da fallimenti e rinunce, si rifugia nella casa di

famiglia per rimandare la vita. Il ritorno degli affetti lo costringe a

uscire dall’apatia. OYES racconta in chiave tragicomica la paura di

ricominciare e di rimettersi in gioco.

INTERO 18 EURO

RIDOTTO universitari – over 65 12 EURO

SCUOLE DI TEATRO 9 EURO

UFFICIO STAMPA

Isabella Rotti

Ufficio Stampa & Media Relations per Teatro Corvetto

+39 348 5801946

isabella.rotti@gmail.com

TEATRO CORVETTO Viale Lucania 18 Milano

M3 CORVETTO – Bus 84 e 93

Informazioni e prenotazioni:

www.teatrocorvetto.it

info@teatrocorvetto.it