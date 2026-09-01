Rent – Il musical, 30th anniversary

Dall'11 al 13 settembre al TeatroBasilica di Roma

In occasione del trentesimo anniversario del musical premio Pulitzer RENT di Jonathan Larson, Romeway Company riporta in scena il suo adattamento italiano inedito, con cui la compagnia ha debuttato due anni fa con 4 date sold out e pluripremiato ai BroadwayWorld Awards Italia tra cui miglior musical e miglior regia, dall’11 al 13 settembre al TeatroBasilica di Roma.

Una New York dell’inizio degli anni ‘90 ci mostra senza pudore l’intolleranza verso chi ha contratto l’AIDS, la tossicodipendenza ed i senzatetto, ma anche la fratellanza, l’amore e la speranza che possono germogliare tra il cemento di questa città. Un’opera rock intensa e imperdibile, intrisa di temi universali e personaggi indimenticabili, nonché canzoni che hanno fatto la storia del musical nel mondo.

Mentre viene annunciato il ritorno di Rent sui grandi palchi di Broadway e del West End in occasione di questa ricorrenza storica, anche Roma avrà modo di assistere allo show dall’11 al 13 settembre nella splendida cornice del TeatroBasilica, storica location nel cuore di Piazza San Giovanni. Un riadattamento italiano completo e fedele, che ha già guadagnato l’entusiasmo degli appassionati al suo debutto, torna senza variazioni ma con l’aggiunta di nuovi membri dell’ensemble e un coro professionale, per una messa in scena ancora più ricca, immersiva e suggestiva.

Nel main cast tornano i componenti storici della compagnia, ormai acclamati anche negli altri loro spettacoli all’attivo. Mirko Basile come Mark, affiancato da Giovanni Alaimo come Roger; Mimi è Maria Vittoria Piconi, mentre Joanne e Maureen sono interpretate rispettivamente da Irene Egidi e Tiziana De Amicis. Eric Paterniani ricopre il ruolo dell’antagonista Benny. Andrea Stocchino è Collins mentre Jacopo Bargnesi Hassan ritorna dal Regno Unito per una apparizione straordinaria nel ruolo di Angel. Nell’ensemble Matteo Di Pinto, Harris Donninelli, Beatrice Melessim Esmel, Sara Ferretti, Federico Giannetti, Veronica Nolte, Riccardo Valente e Beatrice Zorzan.

Lo spettacolo vede anche la partecipazione straordinaria di alcuni membri del coro Vocal Oddity, che canteranno in scena insieme al resto del cast per tutte le serate.

Nel comparto tecnico torna Eric Paterniani alla regia, Veronica Nolte come aiuto regia e scenografa, Mirko Basile alla direzione musicale, Irene Egidi alla direzione corale e coreografica e Giuseppina di Giannantonio ai costumi.

INFO

Venerdì 11 Settembre ore 20

Sabato 12 Settembre ore 20

Domenica 13 Settembre ore 17.30

TeatroBasilica

Piazza San Giovanni in Laterano 10, Roma 00185

Biglietti disponibili da subito su 2Tickets al link: https://www.2tickets.it/biglietto/Evento/Dettaglio/1979710/T

Sito web:

www.romewaycompany.org

RENT

IL MUSICAL

30th ANNIVERSARY

Libretto, musica e testi di Jonathan Larson

Regia di Eric Paterniani

con Giovanni Alaimo, Mirko Basile, Jacopo Bargnesi Hassan, Tiziana De Amicis, Matteo Di Pinto, Harris Donninelli, Irene Egidi, Beatrice Melessim Esmel, Sara Ferretti, Federico Giannetta, Veronica Nolte, Eric Paterniani, Maria Vittoria Piconi, Andrea Stocchino, Riccardo Valente, Beatrice Zorzan e i Vocal Oddity

Direzione Musicale – Mirko Basile

Direzione Corale e Coreografica – Irene Egidi

Adattamento Italiano – Tiziana De Amicis, Mirko Basile, Irene Egidi e Eric Paterniani

Aiuto Regia e Scenografie – Veronica Nolte

Arrangiamenti Musicali – Steve Skinner

Supervisione Musicale e Arrangiamenti Aggiuntivi – Tim Weil

Idea Originale e Testi Aggiuntivi – Billy Aronson

Drammaturgia – Lynn Thomson

Produzione approvata da MTI Music Theatre International

DALL’11 AL 13 SETTEMBRE

TEATROBASILICA-ROMA