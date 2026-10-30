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Festival di cinema e arte contemporanea

Redazione
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Firenze, 11 – 15 novembre 2026
Festival di cinema e arte contemporanea
Firenze, 11 – 15 novembre 2026
Cinema La Compagnia · Palazzo Strozzi · Museo di Geologia e Paleontologia · Florence School of Transnational Governance (STG) – EUI · NYU Florence · IED Firenze
In streaming su MYmovies ONE
Canale dello Schermo dell’arte
11–22 novembre 2026
Festival Talk
Uno spazio di dialogo e scambio tra pratiche artistiche,
idee e prospettive sul contemporaneo
Scopri tutti gli appuntamenti in calendario
12.11 giovedì
_11.00
Festival Talk con Julian Rosefeldt
Incontro con l’artista Julian Rosefeldt, autore del film della Opening Night Euphoria, in dialogo con Fabrizio Tassinari, direttore esecutivo Florence School of Transnational Governance, e Heinz-Peter Schwerfel, regista e produttore.
Lingua: inglese
Ingresso: libero con prenotazione obbligatoria
www.eui.eu/events
_15.00
Festival Talk con Saodat Ismailova
Attingendo al patrimonio dell’Asia centrale, l’artista uzbeka Saodat Ismailova, protagonista del Focus 2026, presenta il suo lavoro, che esplora la memoria collettiva, il sapere ancestrale e la rappresentazione della figura femminile tra cinema, suono e arte.
Lingua: inglese
Ingresso: libero
13.11 venerdì
_15.00
Festival Talk con Philippe-Alain Michaud
Film di carta. Il processo creativo di Jean-Luc Godard tra cinema e arte
In occasione della mostra Scénarios et les cinq cahiers de Scénario de Jean-Luc Godard, Philippe-Alain Michaud, direttore del Dipartimento di cinema sperimentale del Centre Pompidou, dialoga con Rossella Catanese, docente presso NYU Florence.
Lingua: inglese
Ingresso: gratuito, con prenotazione obbligatoria via email:
lapietra.events@nyu.edu
Philippe-Alain Michaud
14.11 sabato
_11.00
Festival Talk con Zeroscena
(Elisa La Boria & Luka Bagnoli)
In occasione della video installazione Un mare molto piccolo, gli artisti Elisa La Boria e Luka Bagnoli dialogano con Stefano Cannicci, docente di Zoologia presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze.

Modera Federico Jonathan Cusin, dottorando Unifi in Storia delle Arti e dello Spettacolo.

Lingua: italiana
Ingresso: libero
_15.00
Presentazione del libro
Italian Female Filmmakers in the Sixties and Seventies: Lives, Histories, and Identities
In collaborazione con Fondazione in Between Art Film
Intervengono le curatrici Carla Subrizi, Paola Ugolini e Maria Alicata.
Introduzione di Alessandro Rabottini, direttore artistico di Fondazione in Between Art Film.
Un volume dedicato alle artiste e filmmaker attive in Italia tra gli anni Sessanta e Settanta, tra cinema, documentario e video.
Lingua: italiana
Ingresso: libero
SCOPRI DI PIÙ
Lo schermo dell’arte – 19° edizione
diretto da Silvia Lucchesi
Realizzato con il contributo di
Regione Toscana – Fondazione Sistema Toscana – La Compagnia – 50 Giorni di Cinema a Firenze
Comune di Firenze
Main Supporter
Fondazione CR Firenze
In collaborazione con
Fondazione In Between Art Film, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Fondazione Palazzo Strozzi, Human Company, Villa Romana Florenz, European University Institute, IED Firenze, Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze, MYmovies
Con il sostegno di
Camera di Commercio di Firenze, Accademia di Belle Arti di Firenze, New York University Florence, Forum Austriaco di Cultura Roma, Lithuanian Culture Institute
Main Sponsor
Gucci
Sponsor
B&C Speakers, Unicoop Firenze
Media partner
Artribune, ATPDiary, Controradio, Fuorisedia, Ratpark Magazine, Taxidrivers
Sponsor tecnici
Hotel Loggiato dei Serviti, Hotel Villa Liana
Lo schermo dell’arte fa parte della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, iniziativa ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, realizzata grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.

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