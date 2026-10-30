Festival di cinema e arte contemporanea

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Lo schermo dell’arte – 19° edizione
diretto da Silvia Lucchesi
Realizzato con il contributo di
Regione Toscana – Fondazione Sistema Toscana – La Compagnia – 50 Giorni di Cinema a Firenze
Comune di Firenze
Main Supporter
Fondazione CR Firenze
In collaborazione con
Fondazione In Between Art Film, Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci, MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Fondazione Palazzo Strozzi, Human Company, Villa Romana Florenz, European University Institute, IED Firenze, Sistema Museale di Ateneo dell’Università di Firenze, MYmovies
Con il sostegno di
Camera di Commercio di Firenze, Accademia di Belle Arti di Firenze, New York University Florence, Forum Austriaco di Cultura Roma, Lithuanian Culture Institute
Main Sponsor
Gucci
Sponsor
B&C Speakers, Unicoop Firenze
Media partner
Artribune, ATPDiary, Controradio, Fuorisedia, Ratpark Magazine, Taxidrivers
Sponsor tecnici
Hotel Loggiato dei Serviti, Hotel Villa Liana
Lo schermo dell’arte fa parte della “50 Giorni di Cinema a Firenze”, iniziativa ideata e coordinata dall’Area Cinema di Fondazione Sistema Toscana, realizzata grazie al Protocollo d’Intesa tra Comune di Firenze, Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Fondazione CR Firenze e Camera di Commercio di Firenze.