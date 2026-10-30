REF 2026, al via oggi Ref Kids & Family, la rassegna dedicata ai più piccoli tra danza, musica, teatro e clownerie

Fino al 15 novembre a La Pelanda del Mattatoio

Dal 30 ottobre al 15 novembre torna al Mattatoio di Roma REF Kids & Family, la sezione del Romaeuropa Festival dedicata alle nuove generazioni e alle famiglie, che quest’anno raggiunge la sua decima edizione.

Curata da Stefania Lo Giudice e realizzata per il primo anno grazie alla collaborazione con Fondazione Roma, REF KIDS propone una programmazione multidisciplinare e internazionale (in linea con lo spirito del Romaeuropa Festival diretto da Fabrizio Grifasi) ma rivolgendosi alle più tenere fasce d’età e alle famiglie.

Per tre weekend, Romaeuropa trasforma La Pelanda del Mattatoio in uno spazio dedicato al gioco, alla scoperta e alla meraviglia, intrecciando spettacoli in prima nazionale, un Playground con attività ludiche e creative e laboratori dedicati all’arte e alla letteratura.

Dal 30 ottobre al 1° novembre, REF Kids & Family inaugura il suo programma con tre spettacoli che invitano a esplorare il mondo attraverso il movimento, la partecipazione e la scoperta. In Copiar di Animal Religion, realizzato con il sostegno dell’Institut Ramon Llull, bambini tra gli 8 e i 10 anni, scelti tra il pubblico, diventano protagonisti di una performance costruita attraverso l’imitazione di gesti e movimenti. Con B A T U di Artefactos Bascos, termine basco che significa “unire, mettere insieme”, i bambini afferrano i pennelli e, attraverso linee e forme, danno vita a un’esperienza collettiva e partecipativa. Completa il weekend Giraffe di Federica Migliotti, produzione Teatro Viola, al suo debutto nazionale: lo spettacolo racconta la storia di Anne Innis Dagg, pioniera dell’etologia che negli anni Cinquanta sfidò le convenzioni per studiare le giraffe in Africa, diventando un esempio di coraggio e determinazione nella ricerca scientifica.

Dal 6 all’8 novembre, il programma si addentra nell’immaginario circense, tra poesia, comicità e fragilità, con due prime nazionali. Triplette di LaBú Teatre – Cris Clown, realizzato con il sostegno dell’Institut Ramon Llull, trasforma il linguaggio clownesco in un brindisi alla vita, tra assurdo e meraviglia. Cirkus Antero di Frida Odden Brinkmann, espressione della scena norvegese sostenuta dall’Ambasciata Norvegese e dal PAHN, intreccia teatro e circo per raccontare il confronto con le proprie fragilità. Attraverso il burattino Antero, voce interiore del protagonista, lo spettacolo esplora la ricerca della forza necessaria per inseguire i propri sogni. Completa la seconda settimana Miloemaya di Campsirago Residenza, l’unico spettacolo del programma dedicato anche ai neonati, che avvicina i più piccoli alla musica e all’opera attraverso un’esperienza sensoriale fatta di suoni, voce e stimoli tattili.

Dal 13 al 15 novembre, negli ultimi giorni del Romaeuropa Festival, REF Kids & Family prosegue il suo viaggio tra linguaggi performativi e nuove possibilità espressive, con proposte che attraversano il clown, la danza, la musica e l’universo pop. Il clown gestuale e il teatro di maschera di fOrat, spettacolo in prima nazionale di Dudu Arnalot, realizzato con il sostegno dell’Institut Ramon Llull e di AC/E (Acción Cultural Española) PICE (Programa para la Internacionalización de la Cultura Española).

Trasformano imprevisti e silenzi in occasioni di gioco e poesia. Con A Small Anatomy, la compagnia olandese de Dansers, nell’ambito della collaborazione con il fondo olandese per le arti performative Fonds Podiumkunsten, utilizza danza e musica dal vivo per esplorare il corpo, le sue differenze e le sue possibilità. Infine, Kenji Shinohe presenta per la prima volta in Italia Action Briquette Z – Manga Beat & Dance, un assolo di teatro-danza che porta in scena l’universo pop del manga attraverso movimento, onomatopee e suoni elettronici, riflettendo con ironia su identità e stereotipi culturali.

A completare il percorso, per tutti e tre i weekend, il Playground accompagnerà il pubblico con aree ludiche, installazioni ed esperienze creative pensate per proseguire la scoperta anche fuori dalla sala teatrale. Il corner libreria curato da Eco di Fata offrirà uno spazio dedicato alla lettura e all’incontro con nuove storie. Con Il cielo è di tutti – Costruttori di Stelle, a cura di Mariacarmela Milano ed Edoardo Paissan, una grande figura femminile di stoffa, La Grande Notte, diventerà il centro di un universo da costruire insieme: bambine e bambini potranno disegnare, ricamare e colorare stelle e costellazioni, affidando loro desideri e pensieri.

Ancora all’interno del Playgorund, nell’ambito di Flanders State of the Arts, la scena fiamminga trova spazio con JAZZ JAZZ JAZZ di ZONZO Compagnie con la collaborazione di Luca Zadra, Giordano Panizza, Luca Lorenzini, Giangiacomo Gallo, parte del progetto Flanders & REF 2026–2028: un’esperienza immersiva site-specific, concepita appositamente per la Galleria delle Vasche, che invita il pubblico a esplorare un universo di contaminazioni musicali attraverso il ritmo, l’ascolto e la relazione. E ancora: il teatro comico di strada e la magia diventano strumenti per coinvolgere direttamente il pubblico in Where is Stefie? di Anna Confetti – spettacolo itinerante ispirato alle sere d’estate con pochi oggetti scenici a costruire un immaginario ironico e delicato – e in Maginàrium di Pau Segalés, che trasforma un’antica roulotte in un piccolo teatro su ruote, dove illusioni, musica dal vivo e umorismo danno vita a uno spettacolo di magia. Le nuove creazioni di Anna Confetti e Pau Segalés sono realizzate entrambe col sostegno di Institut Ramon Llull e di AC/E PICE.

Accanto agli spettacoli, Atelier ULTRABLU, associazione artistica romana che promuove il lavoro di artisti neurodivergenti, propone cinque laboratori dedicati all’arte e alla letteratura, aperti a bambini neurotipici e neurodivergenti. Ogni incontro prende spunto da un’opera letteraria, una favola o un racconto mitologico, reinterpretato attraverso le immagini degli artisti dell’atelier e trasformato in uno spunto di riflessione prima collettivo e poi personale. Dalle favole di Esopo, La volpe e la cicogna e Il leone e il topo, al Mito della caverna di Platone, fino alle avventure dell’Odissea e alla rilettura poetica de La metamorfosi di Kafka, i bambini saranno invitati a sperimentare materiali e tecniche, costruire libri, inventare personaggi e dare forma al proprio immaginario. Gli artisti neurodivergenti di ULTRABLU accompagneranno direttamente i partecipanti, valorizzando le differenze e le molteplici possibilità dell’espressione creativa.

Con la sua decima edizione, REF Kids & Family rinnova così la vocazione del Romaeuropa Festival a fare delle arti performative un luogo di incontro, scoperta e partecipazione, dedicando alle nuove generazioni un programma in cui la pluralità dei linguaggi e delle culture si traduce in esperienze accessibili e condivise. Un progetto che, grazie alla collaborazione con Fondazione Roma, rafforza il proprio impegno nel promuovere la creatività, l’inclusione e l’accesso alla cultura fin dalla prima infanzia, offrendo a bambini, bambine e famiglie uno spazio in cui immaginare, sperimentare e crescere insieme.

Programma

Costo biglietto 10€ kids e 15€ adulto

Weekend 1 | 30 ottobre – 1° novembre

Animal Religion – Copiar (dagli 8 anni in su)

Ven 30.10 h: 18:00

Sab 31.10 h: 12:30 / 18.00

Dom 01.11 h: 12:30 / 18.00

Artefactos Bascos – B A T U (dai 3 anni in su)

Ven 30.10 h: 17:00

Sab 31.10 h: 10:30 /15:30

Dom 01.11 h: 10:30 /15:30

Federica Migliotti / TeatroViola – Giraffe (dagli 8 anni in su)

Sab 31.10 h: 17:00 / 19.30

Dom 01.11 h: 11:30 /16:30

Weekend 2 | 6 – 8 novembre

LaBù Teatre e Cris Clown – Triplette (per tutte le età)

Ven 06.11 h: 19:00

Sab 07.11 h: 12:30 /18:30

Dom 08.11 h: 12:30 /18:30

Frida Odeon Brinkmann – Cirkus Antero (dai 6 anni in su)

Ven 06.11 h: 18:00

Sab 07.11 h: 11:30 / 16:30

Dom 08.11 h: 11:30 /16:30

Campsirago Residenza – Miloemaya (dagli 0 ai 3 anni)

Ven 06.11 h: 17:00

Sab 07.11 h: 10:30 / 15:30 / 17:30

Dom 08.11 h: 10:30 / 15:00

Weekend 3 | 13 – 15 novembre

Dudu Arnalot – fOrat (per tutte le età)

Ven 13.11 h: 17:00

Sab 14.11 h: 10:30 / 17:30

Dom 15.11 h: 10:30 / 17:30

de Dansers – A Small Anatomy (dai 6 anni in su)

Ven 13.11 h: 18:00

Sab 14.11 h: 12:00 / 15:30

Dom 15.11 h: 12:00 / 15:30

Kenji Shinohe – Action Briquette Z, Manga beat & dance (dagli 11 anni in su)

Ven 13.11 h: 19:00

Sab 14.11 h: 12:30 / 18:30

Dom 15.11 h: 12:30 / 18:30

Laboratori Atelier ULTRABLU

Costo biglietto 15€

Sab 07.11 La volpe e la cicogna (dai 3 ai 6 anni): ore 10:30

Sab 07.11 Il mito e la caverna (dai 7 agli 11 anni): ore 11:45

Dom 08.11 Il leone e il topo (primo turno 3-6 anni, secondo turno 7 -11 anni): ore 10:30/11:45

Sab 14.11 L’Odissea per tutti (primo turno 3-6 anni, secondo turno 7 -11 anni): ore 10:30/11:45

Dom 15.11 La metamorfosi, il piccolo terrario (primo turno 3-6 anni, secondo turno 7 -11 anni): ore 10:30/11:45

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