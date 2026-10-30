TeatroBasilica, Volevo solo dormire ancora un po’

Dal 5 al 6 novembre 2026, ore 21:00 a Roma

Il Gruppo della Creta presenta al TeatroBasilica, dal 5 all’8 novembre 2026, Volevo solo dormire ancora un po’, spettacolo diretto da Jacopo Cinque, con Matteo Baronchelli, Alessio Esposito e Shadi Romeo. Liberamente ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, lo spettacolo intreccia mondo del lavoro e videogiochi per raccontare lo smarrimento dei trentenni di oggi, sospesi tra analogico e digitale, alle prese con modelli di vita ereditati dal passato e con un ingresso nell’età adulta che assume i contorni di un’esperienza insieme angosciante e assurda.

Il progetto nasce da una libera interpretazione di Alice nel Paese delle Meraviglie, trasformandone l’immaginario e i personaggi in un percorso contemporaneo di crescita e smarrimento. Il protagonista attraversa un viaggio surreale in cui tutto ruota intorno al mondo del lavoro, diventando grammatica narrativa di un’esperienza che racconta una generazione sospesa: i trentenni di oggi. Nel tentativo di emanciparsi, la pressione sociale li spinge però a rincorrere valori e modelli delle generazioni passate, ormai inadatti al presente. Il colloquio di lavoro, diventa così metafora di un passaggio all’età adulta, tanto angosciante quanto assurdo.

Note di regia di Jacopo Cinque

Lo spettacolo nasce da una libera rilettura di Alice nel Paese delle Meraviglie. Matteo, trentenne con una laurea e un affitto pagato dal padre, si risveglia un lunedì mattina in un ufficio risorse umane. Ad accoglierlo ci sono un Direttore e una Signorina: il primo ha le orecchie da coniglio, la seconda aspetta da sempre una promozione. Nell’arco di una giornata il lavoro si sovrappone alla famiglia fino a confondersi con essa. Il colloquio diventa un’adozione, l’assunzione una festa di compleanno, la carriera un’eredità da mangiare. Chi entra in questo sistema ne viene lentamente addomesticato, trasformato in coniglio e infine consumato. Matteo vorrebbe solo dormire, ma la sua inerzia non lo protegge: lo rende complice. Quella che comincia come una commedia dell’assurdo scivola così in un esito amaro e macabro. Una generazione a cui l’età adulta viene offerta nei modelli dei padri e che, quando questi crollano, si ritrova a mani vuote, divisa tra prendersi le proprie responsabilità e dormire ancora un po’.

IL GRUPPO DELLA CRETA NEL TEATROBASILICA

Il Gruppo della Creta, compagnia ministeriale under 35, dal 2019 affianca la direzione artistica nella gestione e nell’ideazione delle proposte del TeatroBasilica, trasformandolo in casa creativa dei propri progetti.

Chi entra al Basilica può incontrare i ragazzi del Gruppo in biglietteria, in vineria, nei laboratori e sempre seduti in platea durante gli spettacoli: una presenza viva che custodisce l’energia di questo spazio teatrale non convenzionale. Negli anni hanno avuto l’opportunità di recitare con Roberto Herlitzka in Enrico IV diretto da Antonio Calenda, dissacrare la scena con I Masnadieri di Michele Sinisi, hanno sostenuto la nuova drammaturgia con il progetto P.S. Prima Stesura, hanno costruito e debuttato con le proprie produzioni originali che hanno poi conquistato pubblici diversi in tutta Italia come Pluto o il dono della fine del mondo, Finzioni e Beati Voi. Nella stagione Minima il Gruppo della Creta presenta il debutto alla regia di Jacopo Cinque su testo di Tommaso Emiliani Volevo solo dormire un altro po’, ospita lo spettacolo di Rebecca Righetti Radicchio e noci in caso di morte, vincitore del bando della SIAE “Per chi crea”, e riprende lo spettacolo in collaborazione con Christian Raimo Barrilete cósmico. Maradona Pedagogista e la serie teatrale Nelle puntate precedenti, che dopo il Basilica partirà per una lunga tournée nazionale. Attraverso il “sistema Basilica” e un lavoro fondato sui rapporti di collaborazione, il Gruppo della Creta cerca nuove strade sostenibili per il teatro di oggi e di domani, in un presente sempre più complesso per le giovani compagnie.

INFORMAZIONI

Il “TeatroBasilica” è diretto dall’attrice Daniela Giovanetti e dal regista Alessandro Di Murro. L’organizzazione è a cura del collettivo Gruppo della Creta e di un team di artisti e tecnici. Supervisione artistica di Antonio Calenda. Ulteriori info sul TeatroBasilica sono reperibili a questo link: https://www.teatrobasilica.com/chi-siamo

Orari:

Dal lunedì al venerdì ore 21:00 – sabato ore 19:30 – domenica ore 16:30

Il botteghino è aperto un’ora prima dell’inizio di ciascun evento

Prezzi:

Biglietto intero € 18,00

Biglietto online € 15,00

Biglietto ridotto operatori € 15,00

Biglietto ridotto under 26 e convenzioni* € 10,00

Carnet 7 spettacoli € 70,00

*Per attivare una convenzione con il TeatroBasilica e riservare i biglietti ridotti a studenti e studentesse delle accademie/scuole/università, mandare una richiesta a info@teatrobasilica.com

Dove siamo:

Piazza di Porta San Giovanni 10, Roma

www.teatrobasilica.com

email: info@teatrobasilica.com

telefono: +39 392 9768519

Link utili

Sito https://teatrobasilica.com/

Facebook https://www.facebook.com/TeatroBasilica

Instagram https://www.instagram.com/teatrobasilica/

TeatroBasilica 5 | 8 novembre 2026

VOLEVO SOLO DORMIRE ANCORA UN PO’

Gruppo della Creta

dal 5 al 6 novembre 2026, ore 21:00

il 7 novembre 2026, ore 19.30 – l’8 novembre 2026, ore 16:30

Regia Jacopo Cinque

Con Matteo Baronchelli, Alessio Esposito, Shadi Romeo

Assistente alla regia Simone Guaragna

Drammaturgia Tommaso Emiliani

Costumi Giulia Barcaroli

Musiche Amedeo Monda

Scene Paola Castrignanò

Luci Matteo Ziglio

Produzione Gruppo della Creta

Con il sostegno del Ministero della Cultura