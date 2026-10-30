REF 2026, appuntamenti da sabato 31 ottobre a domenica 8 novembre

Spazio agli aventi della settimana del REF2026.
ANCORA IN SCENA NEL FINE SETTIMANA
Danza
31 ottobre – 1 novembre | Teatro Olimpico
Coproduzione REF
Con il sostegno di Dance Reflections by Van Cleef & Arpels
Collectif XY
LA PAS DU MONDE (PRIMA NAZIONALE)
31 ottobre, ore 19.00 | 1 novembre, ore 17.00
Danza
31 ottobre – 1 novembre | Teatro Vascello
Coproduzione REF
In corealizzazione con La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello
In collaborazione con Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa
Silvia Gribaudi
Francesca Pennini / CollettivO CineticO
Sotterraneo
Emio Greco / Pieter C. Scholten
CATALOGO (PRIMA ASSOLUTA)
Progetto a cura di Marco D’Agostin con Marta Ciappina
Sabato 31 ottobre, ore 21.00 | Domenica 1 novembre, ore 17.00
DA LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
Musica
2 novembre, ore 21.00 | Auditorium Parco della Musica
Con il sostegno di Poste Italiane
In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Maki Namekawa
Thomas Enhco
THE KÖLN CONCERT (PRIMA NAZIONALE)
Reading
3 novembre, ore 21.00 | Mattatoio
Presentato da Teatro di Roma – Teatro Nazionale
In corealizzazione con Romaeuropa Festival
a cura di Piero Maccarinelli
Elisabetta Pozzi
Tullio Solenghi
GIULIANO DA EMPOLI – L’ORA DEI PREDATORI
Musica
4 novembre, ore 20.00 | Auditorium Parco della Musica
In corealizzazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia
Nell’ambito dei 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche Italia-Germania
Hans Werner Henze
New European Ensemble
Carlo Boccadoro
VOICES
Teatro
4 – 5 novembre, ore 21.00 | Teatro Vascello
In corealizzazione con La Fabbrica dell’Attore — Teatro Vascello
In collaborazione con Teatro Nazionale di Genova
Pietro Giannini
STARMAN – LA VERA STORIA DI LEON SKUM (PRIMA NAZIONALE)
Danza
7 – 8 novembre | Teatro Vascello
Con il sostegno di Dance Reflection by Van Cleef & Arpels
In collaborazione con Ambasciata di Norvegia
Katerina Andreou
Carte Blanche – Compagnia nazionale di danza della Norvegia
HOW ROMANTIC (PRIMA NAZIONALE)
Sabato 7 novembre, ore 21.00 | Domenica 8 novembre, ore 17.00
Cinema
8 novembre, ore 17.00 / 21.00
Con il sostegno di Poste Italiane
In collaborazione con Accademia Nazionale di Santa Cecilia
The Avex Ensemble
Colonna sonora composta da Vangelis
By arrangement with Warner Bros
BLADE RUNNER – CINE-CONCERT (PRIMA NAZIONALE)
(V.O.S.)
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LE SEZIONI DEL ROMAEUROPA FESTIVAL AL MATTATOIO
KIDS & FAMILY
30 OTTOBRE – 15 NOVEMBRE
Col sostegno di FONDAZIONE ROMA
31 ottobre – 1 novembre
Artefactos Bascos
BATU
ore 10:30 / 15:30
Animal Religion
Con il supporto di Institut Ramon Llull
COPIAR
ore 12:30 / 18:00
Federica Migliotti / TeatroViola
GIRAFFE (PRIMA NAZIONALE)
31 ottobre, ore 17:00 / 19:30
1 novembre, ore 11:30 / 16:30
6 – 8 novembre
LABÚ Teatre – Cris Clown
Col sostegno di Institut Ramon Llull
TRIPLETTE (PRIMA NAZIONALE)
6 novembre, ore 19:00
7 – 8 novembre, ore 12:30 / 18:30
Frida Odden Brinkmann
Col sostegno di Ambasciata di Norvegia
CIRKUS ANTERO (PRIMA NAZIONALE)
6 novembre, ore 18:00
7 – 8 novembre, ore 11:30 / 16:30
Campsirago Residenza
MILOEMAYA
6 novembre, ore 17:00
7 novembre, ore 10:30 / 15:00 / 17:30
8 novembre, ore 10:30 / 15:00
PLAYGROUND
31 ottobre – 1 novembre | 6 – 8 novembre
Pau Segalés
Col sostegno di Institut Ramon Llull e AC/E PICE
MAGINARIUM
31 ottobre – 1 novembre, ore 10:45 / 12:15 / 15:15 / 16:15 / 17:15 / 18:15
6 novembre, ore 17:15 / 18:15
7 – 8 novembre, ore 10:45 / 12:15 / 15:15 / 16:15 / 17:15 / 18:15
ZONZO Compagnie
Luca Zadra
Giordano Panizza
Luca Lorenzini
Giangiacomo Gallo
JAZZ JAZZ JAZZ (SITE-SPECIFIC)
31 ottobre – 1 novembre, ore 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:45 / 18:45
6 novembre, ore 17:30 / 18:30
7 – 8 novembre, ore 11:00 / 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:45 / 18:45
Anna Confetti
Col sostegno di Institut Ramon Llull e AC/E PICE
WHERE IS STEFIE
Incursioni a sorpresa
Maria Carmela Milano
IL CIELO DI TUTTI – COSTRUTTORI DI STELLE
In collaborazione con Edoardo Paissan
31 ottobre – 1 novembre, ore 10:30-19:30
6 novembre, ore 16:30-20:00
7 – 8 novembre, ore 10:30-19:30
LABORATORI DI ATELIER ULTRABLU
7 – 8 novembre
LA VOLPE E LA CICOGNA
7 novembre, ore 10:30
IL MITO DELLA CAVERNA
7 novembre, ore 11:45
IL LEONE E IL TOPO
8 novembre, ore 10:30 / 11:45