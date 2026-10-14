Teatro Cometa Off, 200 Mila Motivi…

Dal 15 al 18 ottobre a Roma

Al Teatro Cometa Off di Roma, Prospettiva Teatro, da giovedì 15 a domenica 18 ottobre, presenta, 200 Mila Motivi… scritto e diretto da Alessandro Fea, con, Matteo Baldassarri, Tommaso Carcione, Leonardo Casoni, Margherita Farella, Giorgio Fea, Carlo Giugliano, Isabell Mondan, Camilla Vinella, musiche di Alessandro Fea.

Un locale a Roma in un quartiere non ricco (un piccolo polo culturale gestito da Riccardo, un ragazzo amante della musica e dell’arte) diventa il luogo di un giallo tragicomico. Riccardo è un giovane che sogna da sempre di aprire un locale culturale, anche se ha pochi soldi per farlo. Un giovane amante del calcio, una giova musicista, una cameriera, un giovane studioso fissato con Dante, amici fra loro, frequentano e vivono in maniera attiva lo spazio, dove giornalmente le loro vite si intrecciano, e dove i loro rapporti sono diventati profondi con il tempo. Le amicizie create, permettono ai personaggi di scambiare pensieri, emozioni. Le loro difficoltà a trovare lavoro, ad inserirsi nel mondo, i problemi ad andare via di casa, a non avere i soldi per studiare e coltivare le loro passioni. Improvvisamente un fatto sconvolge il gruppo, e si trovano di fronte ad un bivio: rimanere nella legalità, o trasgredire la legge?

Una decisione che potrebbe cambiare la loro vita. Mentre cercano una soluzione, entra in scena un “Boss” del quartiere con suo nipote, che per un motivo non chiaro, inizia a frequentare anche lui lo spazio. Il gruppo è sotto pressione perché la presenza di questa figura mette in difficoltà la decisione che devono prendere. La tensione sale. Che accade nel gruppo? Cosa cercano il Boss e suo nipote esattamente, e perché c’è tanta tensione profonda tra loro? Frutto di un qualcosa legato al passato? Uno spettacolo dai ritmi serratissimi, dove l’ironia, ma anche la profondità dei personaggi, porterà lo spettatore in un viaggio dove i rapporti umani toccheranno corde profonde dell’animo, e dove i personaggi stessi si troveranno di fronte a reazioni e situazioni in cui loro stessi saranno messi alla prova in maniera profonda. E dove alla fine, forse, capiranno tante cose di loro stessi. Una storia che, oscillando tra comico e tragico, farà vivere allo spettatore un’escalation di colpi di scena.

TEATRO COMETA OFF – Roma

Via Luca della Robbia, 47, Roma

Info e prenotazioni: 06.57284637 – 320 7279212

Orario spettacoli: giovedì 15, venerdì 16 e sabato 17 ottobre ore 21,00. Domenica 18 ottobre ore 17,30