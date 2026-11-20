Venerdì 20 novembre alle ore 20 in SALA PETRASSI

Venerdì 20 novembre il Festival di Nuova Consonanza celebra al Parco della Musica Ennio Morricone i 40 anni di storia artistica dell’ensemble Ars Ludi e i 90 anni di Steve Reich.

Venerdì 20 novembre (ore 20) alla Sala Petrassi del Parco della Musica Ennio Morricone, Il Festival di Nuova Consonanza celebra un doppio anniversario: il novantesimo compleanno di Steve Reich e i quarant’anni di attività di Ars Ludi.

L’ensemble di percussioni, Leone d’Argento della Biennale Musica di Venezia, festeggia quattro decenni di storia artistica, costruita attraverso la ricerca, l’esplorazione dei linguaggi della contemporaneità e il confronto con alcuni dei protagonisti della musica del nostro tempo. Tra questi, Steve Reich, fra i più importanti compositori dell’ultimo secolo, ha accompagnato una parte significativa del percorso dell’ensemble, contribuendo nel corso degli anni allo sviluppo del suo lavoro interpretativo.

Per l’occasione sul palco accanto ai tre componenti del nucleo storico dell’ensemble – Antonio Caggiano, Rodolfo Rossi e Gianluca Ruggeri – si affiancano i pianisti Monaldo Braconi e Francesco Carlo Leone (quest’ultimo anche tastiere) e tre giovani percussionisti ex allievi dei membri di Ars Ludi: sono Davide Fabrizio, Cecilia Martellucci, Martina Russo.

Le tre composizioni di Steve Reich eseguite – Six Marimbas (1986), Quartet (2013) e Sextet (1984-85) – rappresentano tre momenti diversi di una ricerca che ha profondamente segnato la musica del secondo Novecento, attraversando quasi sessant’anni della produzione del compositore newyorkese, restituendo alcune delle tappe più significative dell’evoluzione del suo linguaggio, che continua ancora oggi a esercitare una straordinaria forza di attrazione su interpreti e ascoltatori.

LE MUSICHE IN PROGRAMMA

Six Marimbas (1986) è la trascrizione per sei marimbe di Six Pianos (1973), nata su suggerimento del percussionista James Preiss. Il brano sviluppa il caratteristico linguaggio di Steve Reich attraverso la sovrapposizione di brevi cellule ritmiche e melodiche, che progressivamente si sfasano e si ricompongono, dando origine a una trama sonora in continua trasformazione. Le figure emergono e poi si riassorbono nel tessuto contrappuntistico, mentre i cambiamenti di modo e un progressivo spostamento verso il registro acuto scandiscono l’articolazione del brano in tre sezioni. Il risultato è una musica di grande nitidezza e vitalità, nella quale la ripetizione diventa principio di trasformazione e di ascolto.

Composto tra il 1984 e il 1985, Sextet è scritto per quattro percussionisti e due tastieristi ed è articolato in cinque movimenti eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una struttura ad arco A-B-C-B-A. Il brano sviluppa alcune delle tecniche compositive che hanno caratterizzato la ricerca di Steve Reich, dalla sovrapposizione e dallo sfasamento di pattern ritmici alla costruzione progressiva di canoni. Accanto alla dimensione ritmica, acquista rilievo la ricerca di una maggiore continuità nel suono, ottenuta mediante particolari soluzioni strumentali, come l’uso dei vibrafoni suonati con l’arco o il dialogo delle percussioni con pianoforti e sintetizzatori. Ne deriva una trama sonora nella quale ripetizione e trasformazione modificano continuamente la percezione del tempo, attraverso passaggi improvvisi e processi graduali, ambiguità metriche e differenti livelli di pulsazione. In questo contesto di trasformazione, anche la funzione dei diversi piani sonori può cambiare: un elemento che ha una funzione di accompagnamento può gradualmente emergere e assumere un ruolo melodico.

Quartet, scritto nel 2013 per due pianoforti e due vibrafoni, appartiene a quell’insieme di lavori in cui Steve Reich esplora le possibilità sonore dell’incontro tra tastiere e percussioni. Il brano, articolato in tre sezioni (veloce, lenta, veloce) eseguite senza soluzione di continuità, presenta un linguaggio più complesso e mutevole rispetto a quello di molte composizioni precedenti, caratterizzato da frequenti cambiamenti di tonalità, interruzioni e introduzione di nuovi materiali. Particolarmente significativo è il movimento centrale, nel quale Reich utilizza armonie meno consuete nella propria produzione. La complessità della scrittura non si traduce tanto nella difficoltà delle singole parti quanto nella precisione richiesta all’insieme, chiamato a costruire un equilibrio mobile tra ritmi, timbri e piani sonori.

ARS LUDI

Premiato per il 2022 con il Leone d’argento dalla Biennale Musica di Venezia, è un ensemble di percussioni a organico variabile che, sin dagli esordi (1986) ha intrapreso un itinerario artistico su due dimensioni. La proposizione del repertorio contemporaneo per percussione, realizzata con un’attività concertistica internazionale e l’ideazione/realizzazione di progetti sul teatro strumentale e musicale e sul minimalismo. Ha preso parte a molti festival di prestigio internazionale quali Locarno (video-art), Accademia di Francia, Accademia Tedesca, RomaEuropa festival, Biennale Musica, Cantiere Internazionale d’Arte, Monday Evening Concerts-Los Angeles, Manca-Nizza, New York Interpretations, Festival Cervantino, Aterforum-Ferrara, Vienna “Land im klang”, Pechino MusicaACOUSTICA, Musica/Italia di Edinburgo, Fylkingen a Stoccolma, GAS di Goteborg, Mittelfest, REC, Reich Festival- Roma, Milanesiana, MITO e RavennaFestival, ecc. Ha inciso per Brilliant, Edipan, BMG, Pontesonoro e Stradivarius.

Tutto il programma del festival su nuovaconsonanza.it

Il 63° Festival di Nuova Consonanza è realizzato in collaborazione con Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Adam Mickiewicz Institute, American Academy in Rome, Azienda Speciale Palaexpo, ARTIficio SONORO – atelier internazionale, Edizioni Sconfinarte, Fondazione Isabella Scelsi, Fondazione Mattatoio di Roma – Città delle Arti, Fondazione Musica per Roma, Fondazione Roma Tre – Teatro Palladium, Istituto Polacco di Roma, Roma Tre Orchestra, UNIUD – Università degli Studi di Udine

Biglietti: interi 15 euro // ridotti 10 euro

ingresso gratuito per i convegni, gli incontri e le presentazioni

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Luogo del concerto

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

viale Pietro de Coubertin 30

tram 2 / autobus 168, 910, 982, nd3, n3s

area di parcheggio per i mezzi privati

VENERDÌ 20 NOVEMBRE / ORE 20.00

Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – Sala Petrassi

40 Ars Ludi

Steve Reich (1936)

Six Marimbas (1986)

Trascrizione per sei marimbe di Six Pianos (1973) di James Preiss

Quartet (2013) per due pianoforti e due vibrafoni

Sextet (1984) per percussioni e tastiere

Ars Ludi

Antonio Caggiano vibrafono e marimba

Rodolfo Rossi marimba e percussioni

Gianluca Ruggeri vibrafono e marimba

Monaldo Braconi pianoforte

Francesco Carlo Leone pianoforte e tastiere

Davide Fabrizio, Cecilia Martellucci, Martina Russo percussioni

in collaborazione con Fondazione Musica per Roma