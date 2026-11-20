Sabato 21 novembre alla Centrale Montemartini

Sarà dedicata alla memoria di Corrado Augias la sedicesima edizione di Musei in Musica che, dopo il performer libanese Charlie Khalil Prince, in programma al Museo dell’Ara Pacis insieme agli artisti Joss Turnball, Olivia Tapiero e Elshan Ghasimi, si arricchisce di due ospiti speciali: il cantautore gIANMARIA e l’attore, cantautore e personaggio televisivo ANDREA RIVERA, protagonisti di due momenti di spettacolo da non perdere alla CENTRALE MONTEMARTINI di via Ostiense.

Lo stile contemporaneo e l’intensità espressiva di gIANMARIA, giovane cantautore vicentino già vincitore di Sanremo Giovani nel 2022 con La città che odi e in gara al Festival di Sanremo 2023 con il singolo Mostro, aprirà la serata alle ore 20.30 con una performance in cui ripercorrerà le tappe principali della sua giovane carriera: dai brani degli esordi I suicidi e Senza saliva fino alle grandi collaborazioni del 2023 – Disco dance con Francesca Michielin e Io ti conosco con Madame – passando per i brani più recenti e il singolo appena uscito Senza la tua mano in tasca, che apre una nuova fase del suo percorso artistico.

Più tardi, alle ore 22.30, sarà la versatilità e l’ironia di ANDREA RIVERA ad entrare in scena con un estratto del suo spettacolo Nonsense di me! L’artista romano intratterrà il pubblico della Centrale Montemartini con il suo stile irriverente, che unisce le tecniche da artista di strada ai codici del teatro canzone, sulla scia di Giorgio Gaber.

“Anche quest’anno Musei in Musica sarà una grande festa che animerà l’intera città. Lo faremo omaggiando Corrado Augias, appena scomparso, a cui Roma deve tanto, e con due ospiti speciali, gIANMARIA e Andrea Rivera alla Centrale Montemartini. Come ogni anno le cittadine e i cittadini potranno assistere a concerti e spettacoli nei luoghi culturali iconici della città e quest’anno potranno apprezzarli ancora di più grazie all’immensa opera di restauro e riqualificazione di tanti spazi. È la grande bellezza di Roma, è la cultura bene comune” dichiara Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale.

L’accesso agli spettacoli è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili previo l’acquisto sul posto del biglietto di accesso al museo del costo di 1 euro. Per i possessori della Roma MIC Card l’ingresso è gratuito ma non è previsto l’accesso prioritario.

Le esibizioni degli ospiti speciali, così come quelle di tutti gli artisti coinvolti nella sedicesima edizione di Musei in Musica, saranno anticipate da un minuto di raccoglimento in ricordo di Corrado Augias.

A seguito della chiusura della Sala della Protomoteca, destinata a ospitare la camera ardente di Corrado Augias, gli spettacoli Le Armonie dell’Azerbaigian. Tra Oriente e Occidente a cura dell’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia e Primi desideri a cura dell’Ambasciata della Repubblica Ceca a Roma, si sposteranno all’interno dei Musei Capitolini, nell’Esedra di Marco Aurelio. I nuovi orari sono disponibili sul programma e sul sito museiincomuneroma.it.

Musei in Musica 2026 è un’iniziativa promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura. Radio Partner: Dimensione Suono Soft.